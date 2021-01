David Hasselhoff subastará su K.I.T.T. personal, el vehículo de la icónica serie ‘Knight Rider’

Noticias

(CNN) — David Hasselhoff subastará su K.I.T.T. personal, un Pontiac Firebird Trans Am con el estilo del icónico automóvil utilizado en la serie de televisión de los años 80 «Knight Rider» (conocida en Latinoamérica como ‘El auto fantástico’ o ‘El auto increíble’).

El vehículo es similar al K.I.T.T. usado por su personaje Michael Knight, pero no fue usado en la producción televisiva, según el sitio de subastas. Infortunadamente, esta versión del automóvil no habla.

«El elegante automóvil negro K.I.T.T. es completamente funcional con el tablero y la consola iluminados de colores brillantes que serían inmediatamente identificables por los fanáticos de Knight Rider», según Diligent Auctions, que maneja la venta.

MIRA: 3 datos que debes saber antes de ver «WandaVision»

La oferta actual por el automóvil es de casi US$ 500.000, excediendo la estimación prevista de US$ 175.000 a US$ 300.000. Como beneficio adicional, si la oferta ganadora es un 25% superior al precio de reserva, el actor de 68 años entregará personalmente el automóvil al nuevo propietario.

Si el automóvil está fuera de tu rango de precios, también se subastará una versión de pedal de juguete del automóvil autografiada por Hasselhoff. Actualmente se cotiza por más de US$ 1.000, por encima de la estimación previa a la subasta de US$ 400 a US$ 500. El sitio de subastas señala que «necesita un poco de TLC para funcionar correctamente».

El auto es parte de una subasta de recuerdos de Hasselhoff que incluye vestuario, premios, guiones, juguetes y artículos autografiados de su carrera como actor. La subasta finaliza el 23 de enero.

«Knight Rider» se emitió en NBC durante cuatro temporadas desde 1982 hasta 1986. Hasselhoff era el personaje principal, pero el vehículo era tan estrella del espectáculo como él. En la serie, K.I.T.T. era un automóvil impulsado por una supercomputadora que se activaba por voz, era autónomo y estaba equipado con tecnología de vigilancia avanzada que lo ayudaba a detectar obstáculos cercanos.

K.I.T.T. representaba Knight Industries Two Thousand y ayudaba al personaje de Hasselhoff a cazar criminales para un grupo llamado Fundación para la Ley y el Gobierno. El actor William Daniels fue la voz del automóvil.