La Cámara de Representantes aprueba resolución que pide invocar la Enmienda 25 para destituir a Trump a pesar del rechazo de Pence

Noticias

(CNN) — La Cámara de Representantes votó el martes por la noche a favor de aprobar una resolución en la que se pide que el presidente Donald Trump sea destituido de su cargo mediante la 25a Enmienda a raíz del violento asedio del Capitolio de Estados Unidos la semana pasada.

La votación equivale a una reprimenda simbólica después de que el vicepresidente Mike Pence dejó en claro más temprano que no tiene planes de invocar la Enmienda 25 para destituir al presidente, en una carta publicada pocas horas antes de la votación de la Cámara.

Pence dice que no apoya la invocación de la Enmienda 25

Esto se produce cuando los demócratas de la Cámara de Representantes avanzan rápidamente rumbo a un segundo juicio político contra el presidente como resultado de la insurrección, que Trump incitó después de hacer repetidas afirmaciones falsas de que las elecciones le habían sido robadas y pedir a sus partidarios que respondieran.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean votar el miércoles para llevar a juicio político a Trump, estableciendo una votación para su destitución una semana después de que los agitadores superaron a la policía del Capitolio y violaron algunas de las áreas más seguras del edificio.

La resolución de la Enmienda 25, presentada por el Representante Demócrata Jamie Raskin de Maryland, pide a Pence «que use inmediatamente sus poderes bajo la sección 4 de la Enmienda 25 para convocar y movilizar a los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos en el Gabinete para declarar lo que es obvio para una nación horrorizada: que el presidente no puede cumplir con éxito las funciones de su cargo».

Además, pide a Pence que asuma «los poderes y deberes del cargo como presidente interino».

Sin embargo, antes de la votación, la oficina de Pence envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que rechazaba la idea.

«Con solo ocho días restantes del mandato del presidente, usted y el grupo demócrata están exigiendo que el gabinete y yo invoquemos la 25ª Enmienda. No creo que ese curso de acción sea lo mejor para nuestra nación o sea compatible con nuestra Constitución», escribió Pence.

En una señal de que los demócratas se están moviendo rápidamente hacia el juicio político, Pelosi anunció el martes los nombres de los legisladores demócratas que actuarán como gerentes de juicio político encargados de presentar un caso al Senado durante un juicio político. Los gerentes serán: los representantes Raskin, quien será el gerente principal; Diana DeGette de Colorado; David Cicilline de Rhode Island: Eric Swalwell de California; Joaquin Castro de Texas; Ted Lieu de California; Stacey Plaskett de las Islas Vírgenes de EE.UU.; Joe Neguse de Colorado, y Madeleine Dean de Pennsylvania.

La representante Liz Cheney, la tercera republicana de mayor rango en la Cámara de Representantes, dijo a sus colegas en una conferencia telefónica el lunes por la noche que la votación de juicio político del miércoles es un «voto de conciencia», le dijo una fuente a CNN. Cheney, quien anunció el martes que votará a favor de un juicio político, es una de los pocos críticos abiertos de la desinformación esparcida por el presidente Donald Trump en torno a los resultados de las elecciones de noviembre y los intentos del presidente de revertir las elecciones.

¿Qué es la 25ª Enmienda y cómo funciona?

Un asesor demócrata de la Cámara de Representantes le dijo a CNN que la regla para la resolución de Raskin el martes por la noche incluiría un lenguaje que implemente un sistema de multas, similar al que implementaron los republicanos en 2017 por grabar en la sala, por incumplimiento del requisito de uso de mascarilla en la Cámara. Las multas serán de US$ 500 por la primera infracción y US$ 2.500 por la segunda infracción y se deducirán del pago de los miembros, no de los fondos de la campaña ni de la asignación de representación de los miembros.

Por separado, la Comisión del Edificio de Oficinas de la Cámara considerará inmediatamente la implementación de un sistema de multas similar por incumplimiento en los edificios de oficinas de la Cámara y en el lado de la Cámara del Capitolio de Estados Unidos.

Pelosi y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, llamaron a Pence un día después del ataque al Capitolio para discutir la Enmienda 25, pero Pence nunca tomó la llamada después de estar en espera durante 25 minutos.

«Por supuesto, yo estaba – estaba en casa, así que estaba haciendo funcionar el lavaplatos, poniendo mi ropa a lavar. Todavía estamos esperando que él devuelva la llamada», dijo Pelosi a CBS el domingo por la noche.

En su declaración del lunes, Pelosi dijo que como un «próximo paso», los demócratas de la Cámara «avanzarán con la presentación de la legislación del juicio político».

El lunes temprano, los demócratas intentaron aceptar la resolución de la 25ª Enmienda por consentimiento unánime, pero fue bloqueada por los republicanos.

Pelosi acusó a los republicanos de la Cámara de «permitir que continúen los desquiciados e inestables actos de sedición del presidente», y agregó: «Su complicidad pone en peligro a Estados Unidos, erosiona nuestra democracia y debe terminar».

Daniella Diaz y Jeremy Herb de CNN contribuyeron a este informe.