México recibe quinto cargamento con más de 439.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech

Noticias

(CNN Español) –– Este martes, llegó al aeropuerto internacional de Ciudad de México el quinto cargamento de la vacuna contra el covid-19, desarrollada por Pfizer-BioNTech, con más de 439.000 dosis .

«A partir de hoy, con este envío, se inicia una vacunación masiva que nos pone en el primer lugar de América Latina», dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, tras recibir el cargamento.

LEE: México confirma el primer caso de nueva variante de covid-19 que fue detectada primero en el Reino Unido

«No hemos olvidado al resto de América Latina, porque México es solidario. Y también estamos viendo que se acelere el proceso de la vacuna AztraZeneca que será para todos los países de América Latina. 250 millones de dosis», añadió el funcionario.

El plan de distribución de vacunas en México

El primer cargamento de estas vacunas llegó a México el pasado 23 de diciembre, con el que comenzó el plan nacional de inmunización. Mientras que el pasado 5 de enero llegó otro con 53.000 dosis. Estas últimas vacunas se aplicaron al personal médico de la capital y el estado de Coahuila.

México firmó el año pasado un contrato con este laboratorio para adquirir más de 34 millones de dosis de la vacuna. Cifra con las que podría inmunizar a unos 17 millones de mexicanos. Lo anterior, si se toma en cuenta que se aplican dos dosis por persona.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que espera que para abril estén vacunadas 15 millones de personas mayores de 60 años.

«Luego de terminar de vacunar a los trabajadores de la salud, vamos a iniciar la vacunación de los adultos mayores, que es el otro grupo prioritario. Se calcula que vamos a vacunar, desde enero a abril, a más tardar, a 15 millones de adultos mayores», dijo.

«Se trata de una población vulnerable y, si vacunamos a todos los adultos mayores de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas, estaríamos disminuyendo la mortalidad por covid-19 en un 80%», señaló el mandatario mexicano en su habitual conferencia matutina.

¿Cuándo podría vacunarse López Obrador?

Según el calendario oficial, una vez se termine la aplicación de la vacuna a los adultos mayores, se continuaría con enfermos crónicos menores de 60 años. Le seguirían maestros y así, sucesivamente, de acuerdo a las edades, según anunció el presidente. Además, adelantó que se han sumado 10.000 brigadas, integradas por promotores, médicos, enfermeras y efectivos del Ejército, para el arranque del plan nacional de vacunación.

LEE: Autoridades de México y Argentina analizan la respuesta de ambos países a la pandemia de covid-19

«Si tú me preguntas cuándo me tocaría, yo creo que sería cuando se vacunen los adultos mayores de las grandes ciudades. Me va a tocar esa vacuna, seguramente va a ser, si se cumple con el plan, será la CanSino y me va a corresponder a fines de febrero», le respondió el mandatario a un periodista.

En la misma conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio detalles del reciente viaje que realizó a Argentina. El objetivo fue ultimar detalles sobre el proceso de producción de la vacuna de la universidad de Oxford y AstraZeneca. Justamente, la vacuna que se produce en conjunto. En ese sentido, el primer lote de la sustancia llegará al país este mismo martes para terminarse en el laboratorio privado Liomont.

México tiene conversaciones con Rusia para vacunas Sputnik V

El funcionario también dijo que sostuvo conversaciones con autoridades de Rusia para la posible adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Esto, cuando las autoridades regulatorias mexicanas la aprueben para su uso de emergencia.

Covid-19: máximos históricos de casos en México 4:27

«Es una vacuna que tiene una capacidad y una eficacia semejante a las de otras vacunas que han sido autorizadas. Y regresamos con esa noticia para tomar decisiones. El presidente nos ha instruido que procedamos a concretar el proceso de regulación sanitaria. El expediente se encuentra ya en revisión desde este fin de semana por Cofepris. En fecha muy próxima, será tomada la decisión respecto a la autorización de uso en emergencias, como ha ocurrido con las otras dos vacunas», explicó el funcionario.

México también ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica china CanSino Biologics, con la que pretende obtener cerca de 35 millones de dosis luego de que la vacuna sea autorizada por las autoridades regulatorias mexicanas.

Hasta este martes se han aplicado en México 87.060 dosis a trabajadores de la salud, según anunciaron las autoridades sanitarias.

Desde el comienzo de la pandemia, se han confirmado 1.541.633 casos positivos de covid-19 y 134.368 muertes relacionadas a la enfermedad, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud.