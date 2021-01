Verificación de datos: no, el juicio político no prohibiría a Trump una candidatura en 2024

Noticias

(CNN) –– Un tuit viral afirma que llevar al presidente Donald Trump a un juicio político por segunda vez implicaría que el mandatario ya no tendría la capacidad de postularse a la presidencia en 2024.

Eso no es cierto. Tampoco lo son las otras afirmaciones en el tuit.

LEE: Los demócratas de la Cámara de Representantes presentan resolución de juicio político y acusan a Trump de «incitación a la insurrección»

El tuit de Ben Costiloe fue publicado el viernes, dos días después de la insurrección de una turba de seguidores de Trump en el Capitolio. Situación que provocó un nuevo esfuerzo de juicio político por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes. Hasta la madrugada del lunes, el mensaje tenía más de 181.000 retuits y 725.000 me gusta.

El contenido menciona lo siguiente: «Para aquellos que se preguntan si vale la pena llevarlo (a Trump) a juicio político esta vez, eso significa que él:

1) pierde su pensión de 200k+ por el resto de su vida

2) pierde su asignación para viajes de 1 millón de dólares por año

3) pierde todos los detalles del servicio secreto de por vida

4) pierde su capacidad para lanzarse en 2024».

Legisladores presentan pedido de juicio político contra Trump 9:46

Primero los hechos: el tuit es inexacto en varias formas.

1) Trump perdería su pensión posterior a la presidencia únicamente si la Cámara votara para el juicio político y luego el Senado votara para destituirlo. El juicio político en sí, sin la remoción, no resultaría en que a Trump se le negara algún beneficio.

2) La ley deja claro que los presidentes que tienen protección del Servicio Secreto de por vida nunca obtienen una asignación de viajes de US$ 1 millón.

3) No es claro que Trump perdería la protección del Servicio Secreto de por vida, incluso si el Senado votara para destituirlo y se le prohibiera lanzarse.

4) Incluso una votación en el Senado para destituir a Trump no le impediría lanzarse en 2024. Para que el Senado le prohíba aspirar a la presidencia, tendría que realizar una votación adicional sobre esta cuestión.

La pensión después de la presidencia

Trump no perdería su pensión si la Cámara lo lleva a juicio político por su papel en incitar a la insurrección. Igual que no perdió su pensión cuando la Cámara le realizó un juicio político en 2019. En esa ocasión, debido a su esfuerzo por usar la relación de EE.UU. con Ucrania para sus propios fines políticos. De hecho, bajo la Ley de Expresidentes, Trump solo perdería su pensión si el Senado vota para condenarlo y destituirlo del cargo.

MIRA: El futuro político de Trump: un segundo juicio político vs. la 25a Enmienda, ¿qué opciones de destitución hay?

Muchos ciudadanos promedio usan la palabra «juicio político» para referirse a la destitución, por lo que no estamos criticamos a Costiloe por este error común. Pero la afirmación es incorrecta.

Los presidentes que no han sido destituidos y retirados del cargo tienen derecho a una pensión vitalicia. La suma equivale al salario anual de un jefe de departamento de la rama Ejecutiva. Para Trump, como para su predecesor el presidente Barack Obama, la cifra ascendería a más de 200.000 dólares al año.

¿Puede Trump lanzarse en 2024?

Ni un segundo juicio político de la Cámara ni siquiera una votación del Senado para condenar a Trump y destituirlo del cargo impedirían que él pueda lanzarse nuevamente, en 2024 o después.

Esto es lo que en realidad se necesitaría que ocurra. Después de que dos tercios de los senadores presentes voten para destituir a Trump, una mayoría simple de senadores en el recinto tendría que aprobar una votación adicional para excluirlo de la presidencia en 2024, o en el futuro en general.

Redes sociales, el muro de Donald Trump 2:48

El Senado no puede omitir la votación de condena y destitución que requiere dos tercios de los senadores y pasar directamente a la votación de mayoría simple para una descalificación a futuro. Así lo explicó a CNN Ross Garber, abogado de juicio político e investigaciones políticas que enseña en la Facultad de Derecho de Tulane.

También existe por lo menos cierta incertidumbre sobre el tema de la descalificación. Justamente porque el Senado nunca ha destituido a ningún presidente del cargo. Además, solo se han descalificado jueces para ocupar cargos futuros. El lenguaje de descalificación en la Constitución es «descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, de confianza o de beneficio en Estados Unidos». En ese sentido, Garber destacó que ninguna corte o Congreso ha resuelto la cuestión de si la presidencia cuenta como un «cargo de honor, de confianza o de beneficio en Estados Unidos» sobre la que el Senado puede prohibir a una persona acusada en juicio político y condenada. (Garber dijo que él personalmente cree que la presidencia sí cuenta).

Protección del Servicio Secreto

¿Perdería Trump la protección del Servicio Secreto si fuera destituido de su cargo? No está claro, ni para nosotros ni para dos expertos legales que consultamos, los profesores de derecho Stephen Vladeck y Josh Blackman.

LEE: OPINIÓN | Cómo los estadounidenses pueden hacer responsable a Trump si el Congreso no lo hace

Existen dos leyes relevantes que usan un lenguaje diferente acerca de quién cuenta como «expresidente».

Una norma, la Ley de Expresidentes que mencionamos anteriormente, dice específicamente que un mandatario que es expulsado por el Senado no se considera un «expresidente» para los efectos de ciertos beneficios posteriores a su gobierno.

Sin embargo, la Ley de Protección de Expresidentes ––firmada por Obama en 2013–– simplemente autoriza la protección del Servicio Secreto de por vida para los exmandatarios. Y la norma no define las condiciones de «expresidente» de ninguna manera en particular.

No está claro qué definición usarían el gobierno federal o las cortes a la hora de decidir si un Trump condenado en juicio político y destituido debería obtener la protección del Servicio Secreto de por vida. (El Servicio Secreto no respondió a una solicitud de comentarios).

En resumen, el tuit fue demasiado definitivo en un punto que está muy en el aire.

Bernstein: Es una tragedia que sigan a ciegas a Trump 5:06

Gastos de viaje

Para empezar, no es claro si Trump obtendrá una asignación de viaje de US$ 1 millón en primer lugar. De hecho, el subsidio de viaje es técnicamente un subsidio de seguridad y de viaje. Y es solo para expresidentes que no reciben protección del Servicio Secreto de por vida. Un funcionario de la oficina de un expresidente confirmó a CNN que el exmandatario para el que trabaja no tiene acceso a una asignación de seguridad y viaje de US$ 1 millón.

En otras palabras: en circunstancias normales, si Trump termina su mandato según lo programado y luego aceptara la protección del Servicio Secreto de por vida a la que indiscutiblemente tendría derecho en ese caso, no habría un millón de dólares de seguridad y viáticos para él.

La historia del tuit viral

Llamamos a Costiloe para informarle que trabajábamos en una verificación de datos y que gran parte del tuit era inexacto. Su respuesta, de buena manera, fue: «Despedácenlo por uno nuevo. Vayan, por eso». Añadió que no es «nadie». Que es un hombre que vive con diabetes en Texas e hizo el tuit porque había visto la información aparecer en algún lugar de su cuenta de Facebook y que eso lo «hizo sentir bien».

Indicó que nunca estuvo seguro de que el contenido fuera correcto y le sorprendió que el tuit se volviera tan viral. Explicó que solo tenía 200 seguidores en Twitter en el momento en que lo publicó.

«No quiero arruinar el mundo. Solo quería hacerme sentir bien», dijo. «Resulta que hizo que mucha gente se sintiera bien», añadió.