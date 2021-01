La insurrección en el Capitolio fue alimentada por grupos conspirativos, extremistas y movimientos marginales

Noticias

(CNN) — La turba de partidarios de Donald Trump que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el miércoles incluía a teóricos de la conspiración vinculados a QAnon y los Proud Boys, dos facciones de extrema derecha que el presidente Donald Trump se negó repetidamente a condenar durante su campaña electoral el año pasado.

La insurrección en el corazón de la democracia estadounidense, incitada por la retórica de Trump, representó una impresionante demostración de fuerza para los movimientos marginales y sus seguidores.

Una de las figuras más reconocibles en los videos y fotos del caos en el Capitolio fue un hombre de unos 30 años con la cara pintada, sombrero de piel y un casco con cuernos.

QAnon en el Capitolio

Jake Angeli y otros se enfrentan a la policía del Capitolio de Estados Unidos afuera de la sala del Senado el 6 de enero.

El manifestante, Jake Angeli, conocido por los seguidores como QAnon Shaman (el Chamán de QAnon), rápidamente se convirtió en un símbolo del espectáculo extraño y aterrador cuando circularon fotos de él recorriendo los pasillos del Capitolio sosteniendo una bandera estadounidense pegada a una lanza en una mano y un megáfono en la otra, e incluso parado sin camisa encima del estrado del Senado.

Angeli, quien vive en Arizona, no pudo ser contactado para hacer comentarios, pero su primo, Adam Angeli, confirmó que el hombre de los cuernos era su pariente, en una breve llamada con CNN el miércoles. Adam Angeli dijo que pensaba que su primo podría estar cambiando de empleo y que «es un patriota, es un tipo de persona muy grande en Estados Unidos».

La página de Facebook de Jake Angeli está llena de publicaciones que evocan las teorías de la conspiración de QAnon, cuyos seguidores creen en una teoría absurda sobre la existencia de una camarilla de pederastas adoradores de Satanás que se han infiltrado en los niveles más altos del gobierno estadounidense y se oponen al presidente Trump.

Algunas de las publicaciones de Angeli en Facebook tienen un tono violento, como un meme que declara «no tendremos ninguna esperanza real de sobrevivir a los enemigos dispuestos contra nosotros hasta que colguemos a los traidores que acechan entre nosotros». Una foto en la página de Facebook de Angeli lo muestra adornado con la piel y los cuernos, apuntando hacia la cámara con un rifle.

En los últimos meses, Angeli ha tenido una presencia regular en las protestas pro-Trump en Arizona, incluidas manifestaciones fuera del centro de conteo de votos del condado de Maricopa.

Otros agitadores fotografiados en el Capitolio vestían ropa con íconos de QAnon y portaban carteles con lemas asociados con el estrafalario movimiento.

Proud Boys

CNN ha identificado a Nick Ochs en una multitud de manifestantes que irrumpieron en el edificio del Capitolio durante una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero.

Entre los agitadores que tomaron el Capitolio también estaba Nick Ochs, fundador de Proud Boys Hawaii, un capítulo del grupo de extrema derecha. «Hola desde la capital jajaja», tuiteó Ochs el miércoles, con una selfie de sí mismo fumando un cigarrillo en el edificio.

«No tuvimos que irrumpir, simplemente entré y grabé», dijo Ochs a CNN en una entrevista el miércoles por la noche. «Había miles de personas allí, no tenían control de la situación. No me detuvieron ni me interrogaron».

Ochs realizó una campaña infructuosa para la legislatura estatal el año pasado, y obtuvo el respaldo del confidente de Trump, Roger Stone, quien grabó un video con él. Afirmó en la entrevista con CNN que estaba trabajando como periodista profesional cuando ingresó al Capitolio, y que no ingresó a ninguna oficina del Congreso ni a las cámaras.

Un activista de extrema derecha que estuvo en el Capitolio el miércoles fue Tim Gionet, quien transmitió en vivo un video de sí mismo dentro del edificio durante más de 25 minutos, según múltiples capturas de pantalla de la grabación compartidas en Twitter.

Gionet, una prominente voz extremista que usa en línea el seudónimo de «Baked Alaska», asistió al mitin «Unite the Right» (Unir la derecha) de 2017 en Charlottesville, Virginia, dijo Hannah Gais, investigadora principal del Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro. Gais dijo que monitoreó la transmisión en vivo.

Gionet ha sido suspendido o excluido de varias plataformas en línea. Él no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Richard «Bigo» Barnett

Richard «Bigo» Barnett se sienta en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el 6 de enero.

Una de las fotos más compartidas del caos mostraba a Richard «Bigo» Barnett, el líder de un grupo a favor de los derechos de las armas en Gravette, Arkansas, descansando en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con los pies sobre un escritorio.

Barnett, de 60 años, más tarde mostró a los periodistas fuera del Capitolio un sobre que dijo haber tomado del escritorio de Pelosi. «No lo robé», dijo respecto al sobre, que estaba dirigido a otro miembro del Congreso, en un video publicado en Twitter por un reportero de The New York Times. «Dejé una moneda de veinticinco centavos en su escritorio a pesar de que no vale la pena». Dijo que también dejó una nota en su escritorio que decía «Nancy, Bigo estuvo aquí, p***a» y afirmó que fue rociado con un químico.

Videos de Facebook que parecen haber sido publicados por Barnett el miércoles lo muestran caminando cerca del Capitolio. Una foto publicada durante esa mañana, en la que aparece llevando una bandera estadounidense, estaba subtitulada, «es hora», y previamente pidió oraciones «mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para proteger a nuestros patriotas en DC».

Barnett no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Blake Ellis, Melanie Hicken, Curt Devine, Scott Glover y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.