ANÁLISIS | ¿Pagará Trump por el daño que causó?

(CNN) — El edificio del Capitolio no había sido tomado desde la Guerra de 1812, cuando los soldados británicos quemaron Washington.

El miércoles no fueron los británicos los que atacaron el Capitolio. Fueron los simpatizantes más feroces del presidente Donald Trump, animados por el propio comandante en jefe.

Les dejaron un discurso en la Casa Blanca y tomaron por asalto la sede del Congreso de Estados Unidos, donde detuvieron el conteo de los votos electorales que sellan la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y sacarán del poder a Trump. Los legisladores fueron evacuados. Una mujer recibió un disparo y murió.

El golpe retórico que Trump ha fomentado en Twitter y en apariciones públicas se volvió muy real muy rápido.

El representante Jason Crow, congresista demócrata de Colorado que luchó como un ranger del ejército en Irak y Afganistán, describió su conmoción al estar atrapado en la cámara de la Cámara mientras la policía sacaba armas y atrincheraba a la gente con muebles. Se sintió atacado en el centro de la democracia estadounidense.

«No seremos intimidados. No seremos intimidados. Seguiremos haciendo nuestro trabajo. El trabajo de la gente», afirmó. Prometió que los legisladores terminarían de contar los votos electorales el miércoles o jueves.

Esta insurrección finalmente será contenida. Los republicanos ya pagan un precio por su compromiso con Trump. Mientras sus partidarios ingresaban a las cámaras del Congreso, CNN proyectaba que los demócratas tomarán el control del Senado con la victoria de Jon Ossoff sobre David Perdue en la segunda vuelta del Senado de Georgia.

George W. Bush, el último presidente republicano anterior, ha hablado públicamente muy pocas veces desde que dejó el cargo. El miércoles, rechazó la insurrección en una declaración enérgica, aunque no nombró a Trump.

Otros republicanos, incluso los aliados de Trump como el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, que había planeado unirse para objetar los votos electorales, ya se han unido a los demócratas para condenar la violencia.

Una vez concluido el conteo de votos electorales, la victoria de Biden estará certificada. Pero no descarte la enormidad de esta violenta desobediencia política. Se podría comparar el tratamiento de estos alborotadores, en su mayoría blancos, que portaban banderas de Trump, con el de los alborotadores que empañaron las protestas de Black Lives Matter por justicia racial durante el verano.

Uno podría preguntarse por qué se llamó a la Guardia Nacional para asegurar las ciudades de EE.UU. en ese entonces, pero la policía del Capitolio permitió a los alborotadores el miércoles ingresar a la sede del gobierno de EE.UU. e interrumpir el final legal del tiempo de su patrón en el cargo.

El Pentágono dejó en claro que coordina con las autoridades locales, el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence. Los militares no mencionaron a Trump, quien llamó a la Guardia Nacional el verano pasado para que lo cubriera mientras iba a hacer una sesión de fotos en una iglesia frente a la Casa Blanca.

Lo que es seguro es que la ira que sienten estos alborotadores sediciosos no desaparecerá cuando la derrota de Trump se convierta en realidad. Por eso, vale la pena mirar los golpes fallidos del pasado. Específicamente, como señalaron en Twitter el historiador presidencial Michael Beschloss y el exestratega republicano Steve Schmidt, vale la pena mirar noviembre de 1923.

Adolf Hitler, inspirado por la toma de posesión del gobierno de Roma por Benito Mussolini en 1922, intentó tomar el poder en Baviera y fracasó, un evento ahora conocido como Beer Hall Putsch, que obviamente no fue el fin de Hitler. Aunque fue condenado por traición y pasó un año en la cárcel, su popularidad creció a medida que se reagrupaba y ordenaba a los nazis para que tomaran el control de Alemania en los años venideros.

Una década más tarde, en 1933, utilizó la quema del Reichstag, el edificio del parlamento alemán, para movilizar a la opinión pública contra los comunistas, aunque hay evidencia de que el fuego fue realmente provocado por los nazis.

¿Qué vendrá después?

El miércoles siempre iba a ser el día del repudio de Trump por parte del Congreso.

Pero su mentira sobre el fraude electoral volvió a perseguirlo de muchas maneras, todas a la vez. Él solo le costó a los republicanos su mayoría en el Senado. Su acoso febril de los legisladores republicanos llegó a su límite cuando algunos legisladores republicanos eligieron la verdad y a Biden sobre sus ficciones. Y su esfuerzo por encontrar la manera de eludir la Constitución finalmente desató un espectáculo que alarmó y horrorizó incluso a aquellos que han trabajado para él o lo han apoyado en el camino.

Los aviones todavía están aterrizando.

La Cámara y el Senado deben finalizar el recuento ceremonial de los votos electorales que fue interrumpido por los manifestantes.

Las carreras gemelas de Georgia finalmente serán certificadas, y Raphael Warnock, el expredicador de la Iglesia Bautista Ebenezer de MLK Jr., reemplazará al senador republicano designado Kelly Loeffler, mientras que Jon Ossoff sucederá al senador David Perdue.

Loeffler es un estudio de caso sobre el efecto tóxico de Trump en el Partido Republicano. Fue seleccionada por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, porque, como mujer de negocios exitosa y relativamente moderada, podía atraer a las mujeres suburbanas del estado. Pero mantuvo el trumpismo durante su estadía en Washington y realizó una campaña de lealtad a sus deseos, incluida su posible objeción a los votos electorales de su propio estado cuando continúa el conteo.

No importa. Muchos republicanos, finalmente, se unirán a los demócratas para defender la Constitución y respetar a los votantes y completar la elección de Biden.

Pence, a quien Trump ha rechazado por no ser cómplice de su treta, emitió un comunicado en el que explica que no negaría la elección de Biden.

Esos republicanos deberían ser aplaudidos. Pero esto tomó demasiado tiempo. No debería ser necesario un intento de golpe real por parte de un presidente en potencia para lograr que los legisladores adultos hagan lo correcto.

¿Cómo debería pagar Trump?

Trump finalmente lanzó una declaración en video el miércoles en la que pedía la paz. Pero lo mezcló con mentiras sobre la elección, repitiendo que lo robaron aunque no lo fue. Más tarde llamó a los alborotadores «grandes patriotas». Twitter, en respuesta, bloqueó su cuenta el miércoles y le quitó, durante 12 horas, su megáfono principal. La empresa también advirtió por primera vez que podría suspenderlo definitivamente.

Entonces, ¿cuál es la responsabilidad por la insurrección de Trump?

El gobernador republicano de Vermont, Phil Scott, dijo que Trump debería enfrentar las consecuencias.

«El tejido de nuestra democracia y los principios de nuestra república están siendo atacados por el presidente. Ya es suficiente. El presidente Trump debería renunciar o ser destituido por su gabinete o por el Congreso», señaló en Twitter.

¿Destituirlo? Trump podría ser acusado nuevamente, como argumentan algunos, incluido el conservador Bill Kristol. Lo excluiría de la oficina federal en el futuro. Esa es una característica importante, pero llevaría tiempo y a Trump le quedan dos semanas en el cargo.

Pence, quien tiene el poder bajo la Enmienda 25 para solicitar la destitución de Trump por no ser apto, podría instigar un final más rápido a la presidencia de Trump. Pence necesitaría la mayoría del gabinete de Trump, mermado por despidos y renuncias, o la mayoría de un panel habilitado por el Congreso. Esas cosas pueden llevar tiempo.

El historiador presidencial Douglas Brinkley dijo que nunca esperó hablar seriamente sobre el uso de la Enmienda 25 en un presidente de Estados Unidos.

«Nuestro país está siendo rehén en este momento por Donald Trump», expresó. «Mitch McConnell y la presidenta Pelosi ni siquiera pueden reunirse hoy en el Capitolio … así que creo que ahora tenemos que meternos en nuestro maletín constitucional y encontrar qué podemos hacer para controlar a Donald Trump y ciertamente la 25ª Enmienda está ahí».

Van Jones de CNN argumentó durante el motín que estos alborotadores políticos estaban cometiendo traición, lo que debemos señalar es un crimen que puede ser castigado con la muerte.

Castigos más duros. Aquí están las definiciones de algunas posibles actividades subversivas en la ley de Estados Unidos (o léalas usted mismo aquí):

Traición: «Quien, debido a su lealtad a Estados Unidos, libere la guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos, brindándoles ayuda y consuelo dentro de Estados Unidos o en cualquier otro lugar, es culpable de traición y sufrirá la muerte, o será encarcelado no menos de cinco años y multado bajo este título pero no menos de US$ 10.000; y será incapaz de ocupar ningún cargo por Estados Unidos».

Rebelión o sedición: «Quien incite, ponga en pie, ayude o participe en una rebelión o insurrección contra la autoridad de Estados Unidos o sus leyes, o que le brinde ayuda o consuelo, será multado bajo este título o encarcelado no más de diez años, o ambos; y será incapaz de ocupar ningún cargo en Estados Unidos «.

Conspiración sediciosa: «Si dos o más personas en cualquier estado o territorio, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno de Estados Unidos, o para imponer guerra contra ellos, o para oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza para prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos, o por la fuerza para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de Estados Unidos en contra a su autoridad, cada uno de ellos será multado bajo este título o encarcelado no más de veinte años, o ambos».

No incluiremos todo el asunto aquí porque es mucho más largo, pero también está «abogar por el derrocamiento del gobierno».