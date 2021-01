Estos 20 estados de EE.UU. aumentarán su salario mínimo el 1 de enero

Noticias

(CNN Business) — El viernes, muchos trabajadores con salarios bajos en EE.UU. recibirán un aumento salarial.

Veinte estados aumentarán sus tasas de salario mínimo —algunos en centavos, otros en un dólar o más— como parte de los esfuerzos previamente programados para ajustar las ganancias del costo de vida o para alcanzar metas como el pago mínimo de US$ 15 la hora.

En Nuevo México, el salario mínimo aumentará a US$ 10,50, US$ 1,50 más que el salario actual de US$ 9. Y en California, la tarifa para los empleadores con 26 trabajadores o más aumentará de US$ 13 a US$ 14 la hora, el nivel de referencia estatal más alto del país. En Minnesota, la ganancia es de solo 8 centavos, a una tarifa por hora de US$ 10.08 para los grandes empleadores.

Estos 20 estados aumentan su salario mínimo

Diecinueve estados aumentarán sus salarios mínimos el 1 de enero de 2021. El aumento de Nueva York se produjo el 31 de diciembre de 2020.

Estado

Nuevo salario mínimo

Valor de incremento

Alaska

US$ 10.34

15¢

Arizona

US$ 12.15

15¢

Arkansas

US$ 11.00

US$ 1.00

California

US$ 14.00

US$ 1.00

Colorado

US$ 12.32

32¢

Florida

US$ 8.65

9¢

Illinois

US$ 11.00

US$ 1.00

Maine

US$ 12.15

15¢

Maryland

US$ 11.75

75¢

Massachusetts

US$ 13.50

75¢

Minnesota

US$ 10.08

8¢

Missouri

US$ 10.30

85¢

Montana

US$ 8.75

10¢

Nueva Jersey

US$ 12.00

US$ 1.00

Nuevo México

US$ 10.50

US$ 1.50

New York

US$ 12.50

70¢

Ohio

US$ 8.80

10¢

Dakota del Sur

US$ 9.45

15¢

Vermont

US$ 11.75

79¢

Washington

US$ 13.69

19¢

El salario mínimo federal de US$ 7,25 por hora no se ha movido desde 2009 y, a partir de 2021, 20 estados de EE.UU. continuarán teniendo un salario mínimo igual o inferior al nivel federal, lo que hace que US$ 7,25 sea su base de referencia predeterminada. El valor del salario mínimo federal alcanzó su punto máximo en 1968 cuando era de US$ 1,60, que valdría alrededor de $ 12 en dólares de 2020.

Aunque algunos de los nuevos aumentos estatales se establecieron años antes, tienen una importancia adicional ahora, cuando los trabajadores con salarios bajos se han visto particularmente afectados por la pandemia de coronavirus.

«Tenemos muchos trabajadores de servicios con salarios bajos que están trabajando durante la crisis del covid-19, muchos de los cuales tienen trabajos con un mayor riesgo de transmisión», dijo Ken Jacobs, presidente del Centro de Investigación y Educación Laboral de la Universidad de California-Berkeley. «Este será un impulso muy bienvenido para ellos. Además, muchas familias tiene dificultades ahora mismo en esta crisis».

Las necesidades de los trabajadores son mayores durante una recesión económica porque, con tanta gente desempleada, tienen poco poder de negociación y los empleadores pueden mantener bajos los salarios, dijo Ben Zipperer, economista del Economic Policy Institute, un grupo de expertos progresista.

Los trabajadores con salario mínimo son típicamente más jóvenes y predominantemente tienen trabajos en el sector del ocio y la hotelería, según muestran los datos federales. Estos negocios de servicios ​​se han visto sacudidos durante la pandemia ya que las medidas de salud y seguridad públicas han provocado el cierre de restaurantes, hoteles y lugares de entretenimiento.

A medida que la pandemia ha continuado, ha aumentado la inseguridad alimentaria y de vivienda y han caído los ingresos. Y han sido los trabajadores con salarios más bajos los que han sufrido la peor parte de las consecuencias económicas.

La presión de los intereses comerciales al ajuste del salario mínimo

Al mismo tiempo, algunos legisladores y organizaciones empresariales han pedido una pausa en los aumentos programados del salario mínimo, citando la carga sobre las pequeñas empresas que ya están luchando con la crisis.

En Nueva York, miembros de la Conferencia Republicana del Senado estatal instaron al gobernador Andrew Cuomo a detener los aumentos previstos que entrarían en vigor el jueves.

«No queremos que nuestras pequeñas empresas tomen la difícil decisión de despedir trabajadores o cerrar sus puertas porque esto se convierte en el golpe final durante la fragilidad financiera de la pandemia», dijo el líder republicano del Senado Rob Ortt en un comunicado a principios de diciembre.

La administración de Cuomo publicó después un informe en el que concluía que la recuperación del mercado laboral del estado «no es probable que se vea perjudicada sustancialmente» por los aumentos del salario mínimo, y más bien, el ritmo y la distribución de las vacunas probablemente tendrán un efecto mucho mayor en el mercado laboral.

«Nueva York está implementando el salario mínimo gradualmente durante muchos años, no todo de una sola vez», dijo el economista de Evercore ISI, Ernie Tedeschi, a CNN Business por correo electrónico. «Además, y este es el punto más importante, el calendario de aumentos del salario mínimo de Nueva York se conoce desde hace años, y las empresas han estado planificando y esperando los aumentos todo este tiempo».

A partir del jueves, el salario mínimo por hora en el estado aumentará 70 centavos a US$ 12.50 la hora. Las tarifas del salario mínimo en los suburbios de Long Island y el condado de Westchester también aumentarán a US$ 14 por hora con respecto a los US$ 13 por hora. (El mínimo ya estaba fijado en US$ 15 en la ciudad de Nueva York).

Algunos estados tendrán que esperar

En Michigan, la pandemia probablemente arruinará los esfuerzos para aumentar el salario mínimo estatal. Allí, una ley estatal prohíbe los aumentos de salario mínimo programados cuando la tasa de desempleo anual del estado es superior al 8,5%.

Aunque la tasa de desempleo ha mejorado recientemente en Michigan, promedió un 10,2% de enero a octubre, por lo que es «muy poco probable» que el promedio anual caiga por debajo del umbral del 8,5%, dijo la Oficina de Relaciones Laborales del estado en un comunicado de prensa. El salario mínimo del estado se mantendrá en US$ 9,65 frente a un aumento de US$ 9,87.

Para los 20 estados que aumentarán sus salarios mínimos, los efectos en última instancia deberían ser más positivos que negativos, dijo Zipperer del EPI.

«Redistribuir el dinero hacia los trabajadores peor pagados es una política inteligente, porque lo gastarán», dijo. «Esto ayudará al déficit en la demanda de los consumidores que enfrenta nuestra economía en este momento».

Y el apoyo público parece estar creciendo para los aumentos del salario mínimo. El día de las elecciones, los votantes de Florida aprobaron una medida para aumentar el salario mínimo del estado a US$ 15 por hora para el 2026, frente a los US$ 8,56 de este año. Una encuesta de Public Agenda / USA Today / Ipsos publicada en septiembre mostró aumentos en el apoyo público a un aumento del salario mínimo federal.

La mayoría de los aumentos del salario mínimo se han producido a nivel estatal, municipal o empresarial y han incluido empresas como Target y Amazon que ofrecen un pago de 15 dólares la hora.

El presidente electo Joe Biden quiere aumentar el salario mínimo federal a US$ 15 la hora, pero es poco probable que tenga un apoyo a prueba de obstrucciones en el Senado para lograrlo. Sin embargo, podría aumentar el salario mínimo a US$ 15 la hora para los contratistas federales mediante un decreto.