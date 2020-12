Las fiestas de Año Nuevo son un «sueño para coronavirus». Esta es la razón por la que son especialmente peligrosas

Noticias

(CNN) — Sí, 2020 fue en gran parte un desastre. Nadie te culpa por querer que llegue el año nuevo. Pero celebrar de la manera incorrecta podría llevar a meses de sufrimiento debido al covid-19.

«El problema es que tenemos mucha transmisión de covid-19 en Estados Unidos en este momento», dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor.

«Hablando en términos prácticos, lo que eso significa es que si vas a una fiesta con cinco o más personas, es casi seguro que habrá alguien con covid-19 en esa fiesta».

LEE: Estas son las recomendaciones de los CDC para celebrar de manera segura el Año Nuevo

Cualquier reunión con personas fuera de tu burbuja especial es arriesgada. Pero hay varias razones por las que las fiestas de Nochevieja pueden ser especialmente peligrosas:

Probablemente sean en el interior: la víspera de Año Nuevo podría ser la festividad más fría de la pandemia en EE.UU., lo que significa más fiestas en el interior y un mayor riesgo de propagación en aerosol.

Los científicos ahora saben que el coronavirus «puede permanecer en el aire de minutos a horas», dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

«Estos virus pueden infectar a personas que estén a más de 2 metros de distancia de la persona infectada o después de que esa persona haya abandonado el espacio».

Es posible que los invitados no usen máscaras todo el tiempo: ya sea que estén brindando con champán a la medianoche o comiendo bocadillos durante toda la noche, es probable que los asistentes a la fiesta se quiten las máscaras, si es que usan una.

Incluso si el evento es pequeño, cualquier persona fuera de su burbuja de distanciamiento social podría infectarse o infectar a otros.

«Si tienes una fiesta en tu vecindario, o si simplemente invitas a algunos amigos, existe un riesgo bastante alto», dijo Hotez.

Es importante recordar que el coronavirus se puede transmitir con solo hablar. Y muchas infecciones provienen de personas que no presentan síntomas (o que aún no presentan síntomas).

Los jóvenes pueden pensar que son invencibles: incluso las personas jóvenes, previamente sanas, han sufrido complicaciones a largo plazo por covid-19.

«Vemos enfermedades graves entre adultos jóvenes sanos sin causas subyacentes aparentes», dijo Hotez.

«Si eso se debe a… una dosis más alta del virus, si tienen alteraciones genéticas que no conocen, simplemente no lo entendemos. Así que no podemos predecir de manera confiable quién manejará bien este virus, y quién no».

Algunos jóvenes han experimentado confusión mental a largo plazo, dificultad para respirar y fatiga extrema meses después de la infección.

Otras complicaciones pueden incluir «daño vascular a largo plazo, daño cardiovascular, daño pulmonar, efectos neurológicos, también deterioro cognitivo», dijo Hotez.

En general, las personas más jóvenes tienen más probabilidades de ser asintomáticas que las personas mayores. Pero eso plantea otro problema: el riesgo de transmitir el coronavirus a muchas personas sin saberlo.

Las personas en la celebración pueden cantar o gritar: cantar y gritar pueden ser formas peligrosamente efectivas de lanzar el coronavirus al aire.

En el estado de Washington, por ejemplo, 53 miembros de un coro se enfermaron (y dos personas murieron) después de que uno de los miembros asistiera a los ensayos y luego dio positivo por covid-19.

Las fiestas de Año Nuevo son ‘un sueño de covid-19’

Debido a que el coronavirus es altamente contagioso, «no se necesita mucho para que esto se salga de control», dijo Hotez.

«Las voces en alto volumen para que su voz se escuche sobre la música. La falta de uso de máscaras. El hecho de que están en el interior. El hecho de que las personas están bebiendo alcohol, por lo que pueden estar más cerca de lo habitual. Este Año Nuevo las fiestas están perfectamente hechas para el SARS-CoV-2», el nombre científico del nuevo coronavirus.

«Este es un sueño de covid-19 para el virus, desafortunadamente», dijo Hotez.

«Todas estas razones son razones importantes por las que no deberíamos reunirnos en esta víspera de Año Nuevo».

¿Hay alguna forma de celebrar el Año Nuevo de forma segura?

«Sí, absolutamente, con quien sea que te estés distanciando socialmente», dijo Hotez.

Los CDC tienen una larga lista de ideas sobre cómo celebrar el Año Nuevo de forma segura. Entre ellas:

– Organiza una fiesta virtual con amigos y celebren juntos.

– Planifica una cuenta regresiva para el vecindario hasta la medianoche. Los vecinos pueden salir y vitorear desde el frente de sus casas.

– Elige una comida especial en un restaurante local para compartir con tu familia.

– Mira las celebraciones en la televisión o en línea.

– Llama, envía mensajes de texto o deja mensajes de voz para amigos y familiares deseándoles un feliz año nuevo.

Si ya tienes planes para una gran fiesta, no tengas miedo de cancelarlos para garantizar un comienzo saludable en 2021.

«Está bien si decides posponer o cancelar tu reunión», dicen los CDC. «Haz lo que sea mejor para ti».

Y no te preocupes, esta será probablemente la última vez que los expertos en salud pidan que omita la celebración de víspera de Año Nuevo.

«Una vez que comencemos a vacunarnos, estaremos en una posición mucho mejor para mediados del próximo año», dijo Hotez. «Y podemos tener un Año Nuevo 2022 mucho más feliz».