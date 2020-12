La congresista electa por Florida María Elvira Salazar da positivo por covid-19

Noticias

(CNN) — La congresista electa por Florida María Elvira Salazar dijo el jueves que dio positivo por covid-19 y que no podrá asistir a la ceremonia de juramentación del Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos el domingo.

Salazar, republicana, dijo en Twitter que fue ingresada en un hospital local con arritmia cardíaca, comúnmente conocida como latido cardíaco irregular, el 23 de diciembre, antes de que le hicieran la prueba de covid-19. Esa prueba dio positivo, dijo.

«Me disculpan que no he podido comunicarme a través de mis redes sociales, pero me infecté con el COVID. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad, una vez que sea médicamente permitido», tuiteó Salazar.

Salazar, quien derrotó a la representante demócrata Donna Shalala en noviembre, salió del hospital y comenzó su proceso de cuarentena en casa una vez que estuvo en «condición estable», dijo.

«Estoy increíblemente agradecida con los incansables trabajadores médicos de primera línea en nuestra comunidad, que ayudan a tantas personas a combatir la pandemia. Estoy en cuarentena en casa y mejorando cada día. Espero comenzar a trabajar para mi comunidad una vez es médicamente permisible», dijo Salazar.

El diagnóstico de Salazar se produce cuando diciembre se marcan récords como el mes más mortífero desde que comenzó la pandemia en EE.UU..

El martes, el congresista electo de Luisiana Luke Letlow murió luego de ser diagnosticado con covid-19. El republicano tenía 41 años.

A principios de este mes, varios otros legisladores republicanos dieron positivo por el virus, incluido el representante de Alabama Mike Rogers, los representantes de California Devin Nunes y Ken Calvert, y el representante de Carolina del Sur Joe Wilson, uniéndose a las varias docenas de miembros del Congreso que han dado positivo al virus o sus anticuerpos.

La representante demócrata de Wisconsin, Gwen Moore, dijo el lunes que había dado positivo por el virus.