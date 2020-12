La inquietante canción pop que presagió la explosión de Nashville

Noticias

(CNN) –– En los tensos momentos previos a que una casa rodante explotara en el centro de Nashville durante la mañana de Navidad, el vehículo emitió la advertencia, a través de un altavoz, de que una bomba estaba a punto de explotar e instó a la gente a evacuar.

LEE: Explosión en Nashville: investigadores analizan ‘todos los posibles motivos’ tras identificar al responsable

De manera confusa, el vehículo estacionado en Nashville también transmitió una canción. Se trató del alegre éxito de 1964 «Downtown», de Petula Clark. Una canción que habla de cómo el bullicio de una ciudad puede curar la tristeza de una persona solitaria.

La canción comienza así:

When you’re alone and life is making you lonely (Cuando estás solo y la vida te hace solitario)

You can always go downtown (Siempre puedes ir al centro)

When you’ve got worries, all the noise and the hurry (Cuando tienes preocupaciones, todo el ruido y la prisa)

Seems to help, I know, downtown (Parece ayudar, lo sé, en el centro)

Parece como algo sacado de un thriller. La melodía alegre y discordante que se reproduce sobre la escena espeluznante que presagia cosas malas por pasar (ver «Stuck in the Middle with You» de la película Reservoir Dogs, o «Hip to be Square» de American Psycho y muchos otros).

Segundos después, la explosión arrasó una cuadra del centro de Nashville, e hirió al menos a ocho personas y afectó más de 40 edificios.

«Downtown», un éxito de primer lugar y la canción insignia de Clark, se inspira en las luces de Nueva York y no en las atracciones del centro de Nashville, cuyas calles y «honky-tonks» están llenas de turistas y juerguistas la mayoría de las noches. El compositor británico Tony Hatch dijo que la melodía le llegó en su primer viaje a Nueva York, cuando miró hacia las luces de Times Square.

Pero la canción, que escaló las listas durante la temporada navideña de 1964, celebra el bullicio de la vida nocturna urbana en todas partes. Luces de neón, aceras llenas de gente, música que se derrama de los cafés y clubes nocturnos.

Nashville: investigan si explosión fue atentado suicida 3:47

Su brillante melodía también enmascara un trasfondo de melancolía. «Puedes olvidar todos tus problemas, olvidar todas tus preocupaciones», promete la letra. «No andes por ahí y dejes que tus problemas te rodeen».

Clark, de 88 años, creció en Gran Bretaña, vive en Europa y todavía graba y actúa. En una publicación de Facebook este martes, expresó su sorpresa e incredulidad por el atentado y el papel de su canción en el mismo.

«De todas las miles de canciones, ¿por qué esta?», escribió. «Por supuesto, la letra inicial es ‘Cuando estás solo y la vida te hace sentir solo, siempre puedes ir al centro’. Pero millones de personas en todo el mundo han sido animadas por esta alegre canción. Quizás puedas leer algo más en estas palabras, dependiendo de tu estado mental», continuó.

MIRA: Anthony Quinn Warner es identificado como el responsable de la bomba de Nashville

No es la primera vez que una canción popular adquiere un nuevo significado después de un sorprendente acto de violencia. El líder de la secta Charles Manson dijo que su ola de asesinatos de 1969 se inspiró en parte en la caótica canción de los Beatles «Helter Skelter», que hizo que los oyentes se apresuraran a decodificar la letra.

En Nashville, las autoridades dicen que un hombre llamado Anthony Quinn Warner llevó a cabo la explosión del día de Navidad y murió en el estallido. Warner, de 63 años, vivía en un suburbio de Nashville y un vecino lo describió como un solitario.

No está claro por qué Warner eligió «Downtown» como su última actuación. ¿La melodía le habló de alguna manera? ¿Fue solo una broma amarga? Puede que nunca lo sepamos.

Pero es posible que algunas personas en Nashville, y en otros lugares, nunca vuelvan a escuchar la canción de la misma manera.