Lo que sabemos de la explosión en Nashville y del hombre identificado como el responsable

Noticias

(CNN) — Las autoridades identificaron a Anthony Quinn Warner como el atacante de Nashville después de comparar su ADN con los restos encontrados en el lugar de la explosión.

«Hemos llegado a la conclusión de que un individuo llamado Anthony Warner es el atacante. Él estaba presente cuando estalló la bomba y luego murió», dijo Don Cochran, fiscal del Distrito Medio de Tennessee, durante una conferencia de prensa la noche del domingo.

El ADN tomado de la escena fue comparado con Warner por analistas forenses, dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, en la conferencia de prensa.

Warner, de 63 años, de la cercana Antioch, Tennessee, ya había sido identificado como una persona de interés en la explosión de un vehículo recreativo en el centro de Nashville la mañana de Navidad.

La violencia de la explosión fue capturada en un video de vigilancia de la policía de Nashville publicado en Twitter el domingo por la noche. La explosión dañó docenas de edificios, hirió a tres personas y dejó sin servicio el servicio móvil de AT&T en Nashville y sus alrededores.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

No hay indicios de que haya alguien más involucrado y no se ha determinado el motivo, dijo Douglas Korneski, agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Memphis.

Durante una conferencia de prensa, Korneski se negó a comentar cuando se le preguntó si la explosión podría considerarse terrorismo doméstico.

Los analistas forenses del laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, y la Oficina de Investigaciones de Tennessee compararon el ADN tomado de la escena de la explosión con el de Warner, dijo Korneski.

Un número de identificación de vehículo de la RV también coincidía con Warner, dijo.

Korneski dijo que cualquiera que haya conocido a Warner o se lo haya encontrado debe comunicarse con el FBI para que los investigadores puedan establecer un motivo.

«Estas respuestas no llegarán rápidamente», dijo. «Aunque es posible que podamos responder algunas de esas preguntas… ninguna de esas respuestas será suficiente para los afectados por este evento».

Cuando un periodista le preguntó si Warner había estado previamente en el radar de la policía, Rausch respondió: «No, no estaba».

Los investigadores pudieron hacer coincidir muestras de ADN con Warner rápidamente porque pudieron recolectar ADN de miembros de la familia, dijo Korneski.

Las autoridades dijeron anteriormente que creían que los restos de Warner fueron encontrados en el lugar de la explosión, según varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con conocimiento directo de la investigación, que hablaron con CNN bajo condición de anonimato.

El FBI también reunió ADN de la casa de Warner, que comenzaron a buscar el sábado, dijeron esas fuentes.

Escucha el mensaje de la casa rodante antes de explotar 1:44

CNN ha intentado comunicarse con los miembros de la familia de Warner pero no ha recibido respuesta.

Las autoridades continúan investigando la explosión de la mañana de Navidad que asestó otro golpe a una ciudad que su alcalde dice que ya ha tenido su «año más difícil».

Tres personas resultaron heridas en la explosión el viernes temprano y decenas de edificios resultaron dañados. Pero las autoridades dicen que más personas podrían haber resultado heridas si no fuera por la rápida respuesta de seis policías que evacuaron a los residentes luego de que un inquietante mensaje grabado proveniente de la casa rodante advirtiera que el vehículo explotaría en minutos.

Eso es exactamente lo que sucedió después. La explosión atravesó edificios, rompió ventanas y dejó la calle llena de ramas, vidrios y escombros en llamas.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué sucedió?

La policía dijo que una caravana blanca y cuadrada llegó a 2nd Avenue North en el centro de Nashville a la 1:22 am (2:22 am ET) el viernes. Más tarde, tuitearon una imagen del vehículo.

Varias horas después, una residente en el área dijo que se despertó con lo que sonaba como «un arma automática».

Cuando escuchó el sonido nuevamente, llamó al 911. La policía dijo que fueron llamados al lugar después de un reporte de disparos alrededor de las 5:30 am.

Cuando los agentes respondieron a la escena, encontraron una casa rodante blanca estacionada frente a un edificio de transmisión de AT&T que emitía repetidamente una advertencia de que ocurriría una explosión en 15 minutos, dijo la policía.

Una voz computarizada advirtió a los residentes que «evacuaran ahora», recordó la residente.

Los agentes de policía de Nashville involucrados en la respuesta dijeron a los reporteros el domingo por la mañana que la grabación cambió mientras estaban trabajando para evacuar a los residentes de los edificios cercanos, dando finalmente una advertencia de tres minutos, además de tocar la canción de 1964 «Downtown» de Petula Clark.

La explosión ocurrió a las 6:30 am.

MIRA: Nashville: identifican a supuesto responsable de la explosión en Navidad

Las autoridades fueron a una casa después de la explosión

Los registros públicos muestran que Warner era dueño de una casa en Bakertown Road en Antioch hasta el 25 de noviembre de 2020, cuando firmó una escritura de renuncia que da la propiedad de la casa a una mujer.

Los investigadores federales estaban en la casa el sábado realizando «actividades autorizadas por la corte», dijo a CNN el portavoz del FBI Jason Pack.

Los técnicos de bombas despejaron la casa para asegurarse de que fuera seguro para el equipo de pruebas entrar, dijo Pack, pero no confirmaron quién vive en esa dirección.

Agentes del FBI y de ATF buscaron en una casa en Antioch, Tennessee.

Un aviso sobre la casa rodante involucrada en la explosión llevó a los agentes del orden a la casa de Bakertown Road, dijo un agente a CNN.

Una autocaravana que se ve en Google Street View en la casa parece coincidir con la imagen que las autoridades publicaron cuando le pidieron a la gente información sobre el vehículo. Los investigadores creen que el vehículo recreativo que se ve en las fotos es el mismo que está en el centro de la explosión, dijo la fuente policial, pero no pueden estar seguros porque fue destruido por la explosión.

El análisis de CNN de las imágenes de Google Street View indica que la autocaravana ha estado alrededor de la propiedad desde al menos abril de 2013.

Dos vecinos le dijeron a CNN que definitivamente habían visto la autocaravana que aparece en las fotos satelitales de Google. Dijeron que aunque no habían salido mucho en el clima más frío, recuerdan haberla visto estacionada allí durante el verano.

Warner había cedido previamente su otra propiedad en Bakertown Road a la misma mujer en 2019, según registros públicos.

Warner anteriormente tenía una licencia de usuario con permiso para manipular explosivos

Warner recibió una licencia de usuario con permiso para manipular explosivos en noviembre de 2013 que expiró en noviembre de 2016, según muestran los registros públicos.

También recibió una licencia de contratista de alarmas en noviembre de 1993, que expiró en 1998, según los registros de licencias de Tennessee.

Un hombre que contrató a Warner como consultor informático le dijo a CNN que «el Tony Warner que conocíamos es una buena persona que nunca mostró ningún comportamiento que fuera menos que profesional».

Steve Fridrich de Fridrich & Clark LLC dijo en un comunicado que Warner trabajó para su agencia de bienes raíces como contratista independiente durante varios años, dando servicio a las computadoras de la firma. Warner dijo a principios de este mes que se jubilaría y que la compañía no ha tenido contacto con Warner desde entonces, dijo Fridrich.

Cuando se enteró de que Warner era sospechoso del atentado, Fridrich dijo que notificó a las autoridades sobre el trabajo que había realizado para su empresa.

Los funcionarios no han relacionado la explosión con terrorismo

Los investigadores están analizando «todos y cada uno de los posibles motivos» del atentado, dijo Korneski durante la conferencia de prensa del domingo por la noche.

Se le preguntó a Korneski acerca de los asociados de Warner que estaban siendo interrogados sobre las posibles creencias de Warner sobre las telecomunicaciones.

«No estamos en condiciones de especular sobre eso ahora», dijo Korneski, y agregó que están entrevistando a personas que conocían a Warner o estaban familiarizadas con su ideología.

La cronología de eventos de la explosión en Nashville 0:57

El atentado no se ha considerado un acto de terrorismo interno porque tendría que estar vinculado a una ideología o cometido en apoyo de una ideología política o social, dijo Korneski.

Los funcionarios no han relacionado la explosión de ninguna manera con el terrorismo y, según una fuente federal de aplicación de la ley, no se conocían amenazas creíbles en el área de Nashville que hubieran señalado un ataque inminente en Navidad o antes.

Una segunda fuente de aplicación de la ley dijo que las autoridades federales no están al tanto de un aumento de las conversaciones a nivel nacional por parte de grupos extremistas conocidos que indiquen planes creíbles para realizar ataques durante las vacaciones.

Si bien los investigadores continúan recopilando información sobre quién pudo haber sido responsable de la explosión y por qué lo hizo, un experto dice que probablemente no se suponía que la explosión causara una matanza masiva.

«Lo que hace que esto sea tan desconcertante es el hecho de que no parece que la persona o las personas que conspiraron para hacer esto tuvieran interés en causar ningún tipo de bajas masivas», dijo James Gagliano, un agente especial retirado del FBI y analista de CNN sobre aplicación de la ley.

El alcalde John Cooper dijo que la explosión «claramente se produjo cuando no había nadie cerca».

«Sería un mensaje diferente si fueran las 5 pm de un viernes», dijo el alcalde. «Parece intencional, pero parece un caso único».

AT&T dice que el servicio inalámbrico se restauró en gran medida

AT&T, que dijo que uno de sus centros de red resultó dañado por la explosión, dijo el domingo que el servicio inalámbrico en Nashville y sus alrededores se ha restablecido en gran medida.

El centro de red en el centro de Nashville «sufrió daños significativos con la explosión», dijo el director ejecutivo de AT&T Communications, Jeff McElfresh, en una carta a los clientes el domingo por la noche. AT&T pudo desviar parte del tráfico de la red, pero no todo.

«Dada su importancia para los clientes y los socorristas, priorizamos la restauración del servicio inalámbrico», dijo McElfresh. «A partir de ahora, el 96% de nuestra red inalámbrica se restableció, el 60% de nuestros servicios comerciales se restablecieron y el 86% de nuestros servicios de entretenimiento y banda ancha para el consumidor se restablecieron. Nuestro objetivo es restaurar todos los servicios hoy».

Inmediatamente después de la explosión, el servicio de AT&T en Nashville permaneció en línea gracias a las fuentes de alimentación de respaldo.

«Desafortunadamente, una combinación de la explosión y el daño resultante por agua y fuego eliminó una serie de generadores de energía de respaldo destinados a proporcionar energía a las baterías», dijo McElfresh. «Eso provocó interrupciones en el servicio en partes de Tennessee, Kentucky y Alabama».

Cuando un centro de red se interrumpe, generalmente por un huracán u otro desastre natural, parte del tráfico de Internet se puede desviar, pero no todo; es por eso que los clientes en Nashville y otras partes del estado informaron haber perdido el servicio de telefonía inalámbrica y otra conectividad.

Un portavoz de AT&T se negó a comentar sobre las especulaciones de que su instalación pudo haber sido el objetivo del presunto atacante suicida.

La empresa matriz de CNN, WarnerMedia, es propiedad de AT&T.

Natasha Chen, Margaret Given, Kay Jones, Eric Levenson, Paul P. Murphy, Evan Perez, Shimon Prokupecz, Hollie Silverman y Brian Stelter de CNN contribuyeron a este informe.