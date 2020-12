Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba medida para aumentar los cheques de estímulo a US$ 2.000

Noticias

(CNN) — La Cámara de Representantes aprobó el lunes una medida para aumentar el valor de los cheques de estímulo económico para los estadounidenses con ingresos por debajo de cierto nivel a US$ 2.000, después de que el presidente Donald Trump defendiera el esfuerzo.

La legislación, que fue aprobada con una votación de 275 a 134, llega un día después de que Trump firmara un amplio proyecto de ley de alivio económico por el coronavirus el domingo por la noche. Esa medida, que se negoció sobre una base bipartidista, prevé US$ 600 en pagos directos. Después de que se negoció un acuerdo y el Congreso lo aprobó, Trump criticó la cantidad por ser demasiado baja y pidió cheques de US$ 2.000. Esto llevó a los demócratas de la Cámara de Representantes a presionar por un aumento.

Los demócratas aprovecharon la queja de Trump de última hora sobre los pagos directos en un intento por presionar a los republicanos del Congreso a aceptar una cantidad mayor. Esto obligó a los legisladores republicanos a decidir si desafiar al presidente o no después. La decisión llegó después de que muchos argumentaran que el costo total del paquete de estímulo económico no debía subir demasiado.

Segunda vez que se vota

Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon un esfuerzo de los demócratas para impulsar cheques de US$ 2.000 la semana pasada. Sin embargo, la Cámara de Representantes lo intentó nuevamente el lunes con una votación en la plenaria que requirió de una mayoría de dos tercios para ser aprobada. La votación se llevó a cabo bajo una suspensión de las reglas, un umbral que significa que necesitaba un amplio margen de apoyo bipartidista para ser aprobada.

«El presidente debe pedir inmediatamente a los republicanos del Congreso que pongan fin a su obstrucción y que se unan a él y a los demócratas en apoyo de nuestra legislación independiente para aumentar los cheques de pago directo a US$ 2.000 dólares, que se presentará en la plenaria mañana», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado el domingo por la noche después de que Trump firmó la legislación de estímulo.

«Cada voto republicano en contra de este proyecto de ley es un voto para negar las dificultades financieras que enfrentan las familias y negarle al pueblo estadounidense el alivio que necesita», dijo Pelosi.

Las objeciones de último minuto del presidente a la legislación de estímulo inicialmente pusieron en duda si Trump de hecho la firmaría. Cuando Trump finalmente firmó la legislación el domingo por la noche, señaló en un comunicado que firmó el proyecto de ley de alivio del coronavirus solo después de asegurar el compromiso de que el Senado consideraría una legislación para aumentar los cheques de estímulo de US$ 600 a US$ 2.000. Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no hizo referencia a ese compromiso en su propia declaración el domingo por la noche. En ella elogió al presidente por firmar el proyecto de ley de ayuda.

¿Qué sigue ahora?

Ahora que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, la situación pondrá a McConnell en una posición difícil. El republicano tendrá que decidir si llevar la disposición a la plenaria del Senado como un proyecto de ley independiente. Si bien el presidente ha estado instando a los republicanos a aumentar los pagos, muchos republicanos en las filas de McConnell han dejado en claro que no creen que se justifique un aumento dado lo que aumentaría el costo de la ley de estímulo. Una votación sobre los cheques probablemente dividiría a los republicanos. Y obligaría a algunos miembros a soportar la ira de Trump en sus últimos días en el cargo.

La elegibilidad para los cheques está determinada por las declaraciones de impuestos más recientes de una persona. Cualquiera que gane menos de US$ 75.000 como individuo o US$ 150.000 como pareja recibiría el monto total. La cantidad que reciben las personas disminuye en US$ 5 por cada US$ 100 que una persona gana por encima de los US$ 75.000. En resumen, eso significa que las personas que ganan más de US$ 99.000 no serían elegibles. Tampoco las parejas que ganan más de US$ 198.000.

