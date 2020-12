El Congreso aprueba la creación de museos del Smithsonian sobre los latinos y la historia de las mujeres

Noticias

(CNN) — El paquete legislativo aprobado por el Congreso el lunes por la noche también da luz verde a la creación de dos museos Smithsonian largamente esperados en la capital del país: uno centrado en los latinos estadounidenses y otro dedicado a la historia de las mujeres estadounidenses.

Aunque conceptualizar, encomendar y construir los museos podría llevar años, la aprobación del Congreso es una victoria para los defensores de los museos cuyos esfuerzos se remontan a décadas.

La Ley del Museo de Historia de la Mujer del Smithsonian y la Ley del Museo Nacional del Latino Estadounidense se incorporaron a la legislación masiva que incluyó la ayuda para hacer frente al covid-19 y la financiación del gobierno. Un único senador republicano, Mike Lee de Utah, había bloqueado la aprobación de los dos proyectos de ley a principios de este mes.

El Museo Nacional del Latino Estadounidense «iluminará la historia de Estados Unidos en beneficio de todos presentando contribuciones latinas». Se aprueba décadas después de que el Smithsonian publicara un informe que revelaba que mostraba un patrón de «negligencia intencional», que excluía e ignoraba la presencia y las contribuciones de los latinoestadounidenses tanto en su fuerza laboral como en sus salas de exhibición.

El museo de historia de las mujeres estadounidenses se dedicará a la documentación de las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia de la nación. El museo reconocerá «perspectivas diversas».

La votación es la ‘culminación de décadas de trabajo arduo’

El Instituto Smithsonian dijo en un comunicado que «revisa la legislación cuidadosamente».

«El Smithsonian tiene una experiencia sin igual en la construcción de museos nacionales y hace un trabajo importante para contar las historias de las mujeres estadounidenses y los latinos. Esperamos construir dos museos de clase mundial para amplificar aún más estas historias y ayudar a nuestro país a aprender más sobre la impacto que las mujeres y los latinos han tenido en el tejido de nuestra nación», dijo el Smithsonian en un comunicado proporcionado a CNN el martes.

El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, también se refirió a la aprobación. El legislador, defensor desde hace mucho tiempo de un museo latino y patrocinador principal del proyecto de ley en el Senado, dijo que la aprobación del museo es la «culminación de décadas de trabajo arduo, activismo, éxitos y reveses en el movimiento para reconocer las contribuciones de los latinos a la historia, la economía y la cultura de Estados Unidos».

«Con esta votación, los latinos y las latinas en toda nuestra nación finalmente tendrán sus historias, luchas e impacto en nuestro país validados por el Congreso de Estados Unidos», dijo en un comunicado el lunes.

No puedo esperar «hasta el día en que pueda llevar a mis nietas a visitar el Museo Nacional del Latino Estadounidense en la capital de nuestra nación», agregó Menéndez.

La mitad de la financiación de ambos museos será proporcionada por fondos federales. La otra mitad provendrá de donaciones privadas. Los museos tienen dos años para designar un sitio.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos museos?

Hay dos sitios vacantes en el National Mall que se considerarán como potenciales ubicaciones para el museo de los latinos o el de las mujeres. Uno es la parte sur del National Mall, cerca del Museo Conmemorativo del Holocausto, bordeada por la 14th Street y Jefferson Drive. El otro es la parte noroeste a pasos del Capitolio, delimitada por Constitution Avenue y Pennsylvania Avenue.

El Edificio de Artes e Industrias del Instituto Smithsonian también será considerado para el nuevo museo sobre los latinos. También el área entre 12th Street y 14th Street en el National Mall.

En 2011, una comisión presidencial de 23 miembros estimó que un «Museo Smithsonian del Latino Estadounidense» costaría US$ 600 millones. Este sería el total entre donaciones privadas y asignaciones del Congreso.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el año pasado que un museo de la historia de las mujeres costaría US$ 375 millones en un período de nueve años. La construcción del museo sumaría US$ 242 millones. El personal, las exhibiciones, las creaciones de programas y las operaciones tendrían un precio de US$ 133 millones.

Un momento ‘apropiado’

«Durante demasiado tiempo, se han dejado las historias de las mujeres fuera del relato de la historia de nuestra nación, pero con esta votación comenzamos a rectificar eso», dijo la representante demócrata Carolyn Maloney de Nueva York en un comunicado.

«Los estadounidenses de todas las edades merecen ver e inspirarse en las mujeres extraordinarias que ayudaron a dar forma a esta nación. Ver modelos a seguir haciendo lo que aspiramos puede cambiar el curso de la vida de alguien», agregó.

Además señaló que era «apropiado» que el Congreso autorizara un museo de historia de la mujer cuando en Estados Unidos se conmemora el centenario de la 19ª Enmienda y en momentos en que el país eligió a su primera vicepresidenta mujer, Kamala Harris.

El museo Smithsonian más reciente es el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense. Llevó años desde que el Congreso aprobó la creación en 2003 hasta que finalmente se abrió al público en 2016.

El bloqueo del legislador Mike Lee

La Cámara de Representantes liderada por los demócratas había aprobado el proyecto de ley para un museo de las mujeres en febrero. También había aprobado el proyecto de ley para establecer un museo latino en julio por aclamación.

Sin embargo, en el Senado Mike Lee bloqueó la aprobación de estos dos proyectos de ley por consentimiento unánime. El legislador argumentó que Estados Unidos no necesita «museos separados pero iguales».

El Instituto Smithsonian «no debe tener un museo exclusivo de historia latinoestadounidense o un museo de historia de la mujer o un museo de la historia de los hombres estadounidenses o la historia mormona o la historia asiáticoestadoundiense o la historia católica. La historia estadounidense es una historia inclusiva que debería unirnos», afirmó Lee en declaraciones hechas a principios de este mes.

El proyecto de ley de gasto masivo, y la legislatura del museo, debe ser firmado ahora por el presidente Donald Trump.

Paul LeBlanc y Leah Asmelash de CNN contribuyeron a este informe.