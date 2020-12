Así luce Elliot Page, quien agradeció a los seguidores por su gran apoyo

Noticias

(CNN) — El actor Elliot Page expresó su gratitud a sus seguidores después de compartir que se identifica como no binario y transgénero.

«Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido el mayor regalo», escribió Page en una publicación el domingo. «Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro. Si pueden, apoyen a @transanta y @translifeline. Nos vemos en 2021, Xoxo Elliot».

La coprotagonista de «Juno» de Page, Jennifer Garner, comentó, escribiendo: «Gran, gran amor para ti, Elliot».

En una sentida publicación en las redes sociales a principios de este mes, la estrella nominada al Oscar dijo que usa los pronombres «él» y «ellos».

¿Qué es el género no binario, como se identifica Elliot Page?

«Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida», escribió. «Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi ser auténtico. Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans».

La esposa de Page, Emma Portner, mostró las muestras de amor y apoyo en línea, escribiendo: «Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo».