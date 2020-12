Esta vacuna «no resolverá ni curará el egoísmo», advierte el gobernador de Tennessee

Noticias

(CNN) –– Mientras Tennessee se prepara para distribuir su primer envío de vacunas contra el covid-19, su gobernador, Bill Lee, instó a todos los residentes a permanecer atentos y continuar actuando de manera responsable durante esta pandemia.

Aunque la autorización de las vacunas es un punto de inflexión en esta pandemia, la triste realidad es que los habitantes de Tennessee están cada vez más enfermos, dijo Lee a periodistas este jueves.

El miércoles, el estado reportó 11.410 casos nuevos de coronavirus, un récord desde el principio de la pandemia.

Las decisiones que las personas tomaron durante Acción de Gracias tienen una realidad severa en el sistema hospitalario en todo el estado, añadió el gobernador de Tennessee.

«Una cosa que esta vacuna no resolverá ni curará es el egoísmo o la indiferencia por lo que les está sucediendo a nuestros vecinos que nos rodean», insistió.

Lee también agregó que la vacuna no es una cura para decisiones tontas sobre cómo nos reunimos. Tampoco a la negativa de usar máscaras, comentó. Y añadió que no curará la idea de que la decisión de una persona no afecta la vida de otra.

Tennessee espera que 56.550 dosis de la vacuna contra el covid-19 comiencen a llegar a sus hospitales.

A principios de esta semana, el Departamento de Salud del estado anunció que retendrá el primer envío de 975 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech como respaldo de emergencia, en caso de que se dañe el suministro de un hospital.