William Barr, secretario de Justicia de Trump, renuncia al cargo

(CNN) –– El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, renunció este lunes, con lo que termina el mandato de un funcionario leal al presidente Donald Trump que llevó el mensaje de «ley y orden» de la administración. Pero, en última instancia, Barr asestó el golpe más creíble a las afirmaciones infundadas del mandatario sobre que las elecciones de 2020 estuvieron plagadas de fraude.

«Acabo de tener una reunión muy agradable con el secretario de Justicia Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena, ¡él ha hecho un trabajo excelente! Según una carta, Bill se irá justo antes de Navidad para pasar las festividades con su familia», tuiteó Trump este lunes al anunciar la noticia.

«El subsecretario Jeff Rosen, una persona destacada, se convertirá en el secretario de Justicia interino. El muy respetado Richard Donoghue asumirá las funciones de subsecretario de Justicia. ¡Gracias a todos!».

Barr priorizó repetidamente y sin arrepentimiento los objetivos políticos de Trump, mientras fomentaba la propia visión del mandatario de un poder presidencial expansivo. En su decisión más destacada, Barr entregó un resumen engañoso del informe del fiscal especial Robert Mueller. Lo que esencialmente exoneró a Trump en la investigación de la trama Rusia y que provocó una fuerte reprimenda del propio Mueller.

Barr se mantuvo firme en su apoyo al presidente de cara al día de las elecciones. Incluso mediante el despliegue de varias operaciones en todo el país para combatir la violencia y el tráfico de drogas. También al reiterar el mensaje de Trump de no participar en la votación por correo antes de las elecciones presidenciales. Además, nombró a un asesor especial para continuar investigando uno de los viejos caprichos de Trump: que la inteligencia y las fuerzas de seguridad violaron la ley al investigar la campaña de Trump de 2016.

Pero, la decisión del ahora exsecretario de Justicia de reprender las falsas afirmaciones del presidente sobre un supuesto fraude generalizado en su derrota ante el demócrata Joe Biden representó un fracaso final del intento de Trump, frecuentemente exitoso, por convertir al Departamento de Justicia en un arma política personal y potente.

Después de las elecciones de 2020, el equipo legal de Trump presentó decenas de demandas civiles en tribunales federales y estatales de todo el país. Esto, en un esfuerzo por demostrar que Biden no ganó las elecciones de manera justa. Barr le dijo a Associated Press en una entrevista el 1 de diciembre que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna evidencia de ese tipo.

«Hasta la fecha, no hemos visto fraudes a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones», dijo.

El presidente estaba frustrado con los comentarios de su secretario de Justicia, y tuvo una reunión «polémica» prolongada en la Casa Blanca el día en que se publicó la entrevista, según una persona familiarizada con la reunión.

A principios de diciembre, Barr estaba considerando dejar su cargo antes del 20 de enero, el día en que Trump dejará de ser presidente, dijo a CNN una fuente con conocimiento del asunto días después de que puliera las afirmaciones de fraude electoral del presidente. La fuente dijo que Barr no estaba contento con Trump y que el funcionario «¡no es alguien que acepta el acoso y pone la otra mejilla!».