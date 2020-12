Una guía paso a paso de la votación del Colegio Electoral de este lunes

Noticias

(CNN) — Hace semanas que sabemos que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, pero la Constitución estadounidense, escrita antes de la comunicación instantánea, funciona muy lentamente.

Desde el día de las elecciones el 3 de noviembre, los 50 estados y el Distrito de Columbia han certificado sus votos y han nombrado listas de electores, que se reunirán el lunes para emitir formalmente sus votos para presidente y vicepresidente, el siguiente paso en el proceso de finalización de la victoria de Biden.

Esas papeletas se enviarán a Washington, donde serán contadas por el Congreso el 6 de enero. Una vez que eso suceda, Biden asumirá como 46º presidente el 20 de enero al mediodía.

El sistema ha sido refinado en la Constitución y detallado en la ley de Estados Unidos durante los últimos 200 años o más, pero no ha experimentado una revisión importante desde la década de 1870, cuando el ferrocarril transcontinental y el telégrafo estaban a la vanguardia de la tecnología y la innovación.

Aquí hay un vistazo a lo que sucederá el lunes y por qué. Mucho de esto se refiere al sitio web muy detallado mantenido por los Archivos Nacionales y el Registro Federal, que ayuda a los estados a coordinar el proceso:

¿Por qué sucede esto el lunes 14 de diciembre?

Es una cuestión de ley que los electores se reúnan el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Eso permite a los estados tener suficiente tiempo después del día de las elecciones, que es el primer martes después del primer lunes de noviembre, para resolver disputas sobre los resultados.

Esta es una manera complicada de ubicar el proceso de dos pasos de las elecciones presidenciales estadounidenses, general y electoral, a principios de noviembre y diciembre, respectivamente, y dar a los nuevos presidentes tiempo suficiente para llegar a Washington para la toma de posesión en enero.

¿Qué pasa el lunes?

Los electores se reúnen en sus estados y emiten votos, individualmente y en papeletas, para presidente y vicepresidente.

El lugar en el que se reúnen es diferente en cada estado y, a menudo, está establecido en la ley estatal. En la mayoría de los estados, está en el edificio del capitolio estatal o en la oficina del gobernador.

LEE: ANÁLISIS | El Colegio Electoral está listo para sellar el destino de Trump, una vez más

Los votantes votaron el 3 de noviembre. ¿Qué sentido tiene esto?

La Constitución es clara en que los electores, no los votantes, eligen al presidente y al vicepresidente. El lunes es el día en que los electores emiten oficialmente sus votos presidenciales, que son los que cuenta el Congreso y técnicamente eligen al nuevo presidente.

¿Quiénes son estos electores?

Fueron escogidos en primavera o verano por partidos estatales. A menudo son peces gordos del partido, como gobernadores o estadistas ancianos. El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton son dos de los electores de Nueva York, por ejemplo. Stacey Abrams de Georgia es otra. Pero sobre la mayoría de estas personas nunca has oído hablar.

¿Cómo puedo ver los nombres de mis electores?

Después de la elección y antes de que se reúna el Colegio Electoral, se supone que cada estado debe preparar certificados de verificación, un documento oficial que describe el resultado de la elección y la lista de electores. Los Archivos Nacionales los publican en línea.

¿Hay algo que requiera que los electores apoyen al ganador de su estado?

Sí y no. No hay nada en la Constitución de la ley federal que requiera que un elector apoye al candidato que ganó su estado. Pero hay sanciones en la ley estatal, multas, por ejemplo. La Corte Suprema recientemente confirmó como constitucionales estas leyes de electores infieles en julio. Hubo diez electores infieles después de las elecciones de 2016. La Asociación Nacional de Secretarios de Estado mantiene una base de datos de leyes de electores infieles.

¿Qué sucede realmente cuando los electores se reúnen?

Es diferente en cada estado, y estas reuniones están programadas para realizarse entre las 10 am ET en la costa este y las 7 pm ET en Hawai. Los electores registran sus votos por escrito y luego los cuentan. Luego, firman seis copias de un Certificado de Voto.

Los Archivos Nacionales publicarán esos Certificados de Voto cuando los reciban, pero si deseas ver cómo se ven, aquí está el del estado de Washington de 2016, que refleja los votos para Hillary Clinton, pero también los votos rebeldes para Colin Powell y Faith Spotted Eagle.

¿Qué sucede si le pasa algo a un elector?

Es triste pero cierto que sucedan cosas. Un elector de Massachusetts murió recientemente, por ejemplo. Su voto será declarado «vacante» y reemplazado desde un grupo de suplentes. En muchos estados hay electores alternos automáticamente.

¿Por qué hay seis copias de los resultados?

Esta es la versión del siglo XIX de copiar a diferentes personas en un correo electrónico. Según los Archivos Nacionales, las seis copias van, por correo certificado, a:

una copia va al presidente del Senado de Estados Unidos y será contada oficialmente en el Capitolio el 6 de enero

dos copias van al secretario de Estado del estado

dos copias van a la Administración de Archivos y Registros Nacionales

una copia, de seguridad, se envía al juez que preside en el distrito donde se reúnen los electores

¿Podré ver esto?

CNN está trabajando para asegurarse de que la mayor parte de este proceso sea visible. Sintoniza CNN y CNN.com.

¿El covid ha afectado el proceso este año?

¡Sí! Tres estados, Colorado, Nevada y Utah, celebrarán reuniones virtuales por videoconferencia.

¿Es este el final?

No. El correo debe transportar los Certificados de Voto. El Congreso debe contarlos. Debe ocurrir una inauguración.

¿Qué pasa después?

El Correo Postal tiene hasta el 23 de diciembre para entregar los certificados de voto al Senado. El Congreso se reúne para contar los votos electorales el 6 de enero (presidirá el vicepresidente Pence). El ganador (Biden) prestará juramento el 20 de enero.

MIRA: Así será el plan de Joe Biden para combatir el covid-19 durante sus primeros 100 días como presidente

¿Es probable que Trump acepte el resultado después de la reunión de los electores?

En este momento parece que nunca reconocerá el resultado de las elecciones. No es necesario que lo haga.

¿Hay más espacio para que Trump y los republicanos se interpongan en el camino del proceso?

Sí, un poco. Primero, busca legisladores republicanos que presenten objeciones durante el conteo de votos el 6 de enero. Si un miembro de la Cámara y el Senado presentan una objeción, las dos cámaras del Congreso se reúnen aparte para considerarla.

En 2016, los demócratas en la Cámara plantearon objeciones, pero no tuvieron un segundo de un senador. Eso parece más probable este año. Ambas cámaras tendrían que aceptar la objeción, lo que no sucederá con los demócratas a cargo de la Cámara. Entonces, el resultado final aún está asegurado, pero también lo está el pronóstico para el drama.

LEE: ANÁLISIS | El Colegio Electoral está listo para sellar el destino de Trump, una vez más

Por separado, la Corte Suprema rechazó el viernes el intento de Texas de anular millones de votos en cuatro estados. A la oferta de Texas se unieron Trump, 126 miembros republicanos del Congreso y más de una docena de fiscales generales republicanos.

Texas no tenía derecho a demandar a Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por sus reglas y leyes electorales. Lo que significa que el caso estaba acabado.

Dan Berman de CNN contribuyó a este informe.