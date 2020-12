Es oficial: Harrison Ford regresa en una quinta película de «Indiana Jones»

Noticias

(CNN) — Harrison Ford agarrará su látigo y se pondrá el sombrero para una quinta película de «Indiana Jones», confirmó Disney, 41 años después del estreno de la primera entrega, «Raiders of the Lost Ark».

Disney informó en un tuit este viernes que la película será producida por su brazo de producción Lucasfilm y que se estrenará en julio de 2022. «El propio Indy, Harrison Ford, regresará para continuar el viaje de su personaje icónico», agregó.

El gigante del entretenimiento también confirmó la noticia en una presentación a inversores, donde dijo que el film estaba actualmente en «preproducción».

Cuando se estrene la quinta película, Harrison Ford habrá estado actuando en el rol durante más de 40 años.

Ha habido una especulación creciente sobre la puesta en marcha de una nueva película. En febrero, Ford le dijo a Ellen DeGeneres en una aparición en su programa de entrevistas que la producción de una nueva película de Indiana Jones comenzaría este año.

LEE: Ellen DeGeneres anuncia que tiene covid-19

«Va a ser divertido. Estoy emocionado», dijo en el show. «Son muy divertidas de hacer», contó.

La larga historia de ‘Indiana Jones’ en el cine

La última entrega de la franquicia fue «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» de 2008. Esta llegó casi 20 años después de la tercera película, «Indiana Jones and the Last Crusade», que se estrenó en 1989.

La primera película, «Raiders of the Lost Ark», se estrenó en 1981. Le siguió «Indiana Jones and the Temple of Doom» en 1984.

Ford, fotografiado aquí en «Indiana Jones and the Temple of Doom» de 1984, ha dicho que las películas son «muy divertidas de hacer».

Además de Indy, Ford, de 78 años, ha interpretado a una serie de personajes muy queridos en la pantalla grande, incluido Han Solo en «Star Wars». El actor ha dicho que alcanzó su éxito con trabajo duro.

«No fui un éxito de la noche a la mañana. Pasé 15 años antes de tener un éxito real y notorio», dijo Ford a Parade en una entrevista a principios de este año. «La persistencia es ciertamente algo que creo que puedo atribuirme a mí mismo», agregó.

En una entrevista separada con CBS, Ford dijo que siente un sentido de «responsabilidad» cada vez que regresa a un papel icónico.

«Me siento obligado a asegurarme de que nuestros esfuerzos sean tan ambiciosos como lo eran cuando comenzamos», dijo.

Sandra González de CNN contribuyó a este reporte.