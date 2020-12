Disney: Ahsoka Tano y Darth Vader se unen al creciente universo de ‘Star Wars’

Noticias

(CNN) — El universo de «Star Wars» que «The Mandalorian» lanzó al espacio de Disney+ está a punto de crecer.

Disney+ ordenó una serie derivada con Rosario Dawson como Ahsoka Tano y Hayden Christensen está programado para repetir su papel de Darth Vader en la serie precuela de Obi-Wan Kenobi previamente anunciada.

Disney hizo esos anuncios en un evento del Día del Inversor, que también incluyó la noticia de que la directora de «Wonder Woman», Patty Jenkins, sería elegida para supervisar una nueva película de «Star Wars», subtitulada «Rogue Squadron», que se estrenará en 2023. Ese proyecto se suma a una película planeada por el director Taika Waititi.

No obstante, la fuerza más poderosa que emana de Lucasfilm podría rodear sus series para Disney +, extrayendo energía de los personajes establecidos de «Star Wars» mientras el servicio de transmisión trabaja para construir su base de suscriptores.

«The Mandalorian», que se lanzó el día en que Disney + hizo su debut en noviembre de 2019, ya ha demostrado ser un gran activo y ahora un trampolín para otras tarifas.

Dawson apareció en el programa como Ahsoka, el padawan de Anakin Skywalker presentado en la serie animada «Star Wars: The Clone Wars». Otro favorito de los fanáticos también se unió a la serie en su segunda temporada, trayendo de vuelta al personaje de Boba Fett, interpretado por Temuera Morrison.

Por separado, Anakin, o mejor dicho, Darth Vader, proporcionará otro vínculo con el pasado, con Christensen confirmado para aparecer junto a Ewan McGregor en la serie Obi-Wan, que cubrirá un período de una década después de los eventos en la trilogía de precuelas que comenzó con «The Phantom Menace». Después de algunos retrasos, la producción está programada para el próximo año.

Disney también dio a conocer otro programa de acción en vivo ambientado durante el período de tiempo de «The Mandalorian», «Rangers of the New Republic», que vendrá de los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni; y «Lando», una serie de eventos sobre las hazañas de Lando Calrissian, desarrollada por Justin Simien, el creador del programa de Netflix «Dear White People».

No hubo detalles sobre el reparto de este último. Billy Dee Williams interpretó el papel original – y recientemente apareció nuevamente en «Star Wars: El ascenso de Skywalker» – y Donald Glover interpretó una versión más joven en «Solo».

Disney también dijo que comenzó la producción de «Andor», con Diego Luna como el personaje que interpretó en «Rogue One: A Star Wars Story».