Tini Stoessel obtiene la certificación disco de oro en Centroamérica por «Tini Tini Tini», su tercer álbum

(CNN Español) – Tini Stoessel continúa celebrando la publicación de «Tini Tini Tini», su tercer álbum de estudio.

A menos de una semana del lanzamiento, la cantautora y actriz argentina recibió el disco de oro en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Twitter.

El disco también fue el cuarto álbum en el top 10 de nuevos lanzamientos en Spotify la semana del 4 de diciembre.

(Crédito: Spotify/The 3 Collective)

El viaje de Tini Stoessel en su tercer álbum

En «Tini Tini Tini», la cantante argentina realiza un viaje personal en el que no solo buscaba navegar dentro de sus emociones, sino explorar diferentes géneros.

En una reciente entrevista con nuestro podcast Zona Pop CNN, Tini (cuyo nombre real es Martina) dice que de alguna manera con el álbum buscó romper con estereotipos.

«Cada mundo de esas Tini es una estética distinta, cuenta algo distinto. Un poco como también rompiendo con esos estereotipos de: solamente cantás este estilo de música, tenés que ser así y no puede ser así. Y si haces esto no puedes hacer lo otro», contó la cantante.

A nivel de producción, Tini contó con el trabajo de los hitmakers colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, ganadores del Latin Grammy 2020 al productor del año y quienes han cosechado éxito tras éxito desde «Despacito» con Luis Fonsi.

«Con Mauricio y con Andrés hace ya tres o cuatro años que trabajamos juntos intensamente, de meternos en un estudio durante casi un mes, convivir, digamos el día a día, estar horas metidos en el estudio. Siento que creamos como un equipo, entienden perfectamente cada vez que les mando una referencia musical, ellos entienden perfectamente que es lo que yo siento y hacia dónde lo queremos transformar y llevar», explica.

Tini y Alejandro Sanz: la colaboración soñada por la cantante

Uno de los sencillos previos a la presentación de la producción fue «Un beso en Madrid», en el que Tini Stoessel comparte micrófonos con Alejandro Sanz.

Stoessel dice a Zona Pop que esta colaboración «es una de las cosas más lindas que he pasado en la carrera».

El tema nació luego del trabajo de Stoessel y Sanz en La Voz España en donde la argentina asistió como co-coach del equipo de Sanz.

«Con Alejandro nos habíamos cruzado una que otra vez, pero pero no nos habíamos generado el vínculo que generamos a la hora de hacer La Voz. Para mí era un sueño conocerlo. Después trabajar con él fue otro sueño», relata.

Aunque la colaboración fue todo un éxito y en Spotify el tema ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones y en YouTube el videoclip ya supera los 17 millones de plays, Tini no se atrevía a pedirle a Sanz que trabajara con ella.

«No me animaba igual a preguntarle si le gustaría hacer algo conmigo porque no sé, no entraba como en las posibilidades de mi cabeza», dice.

«Después de que terminó todo ese proyecto (La Voz) volví para Buenos Aires. Estaba escuchando el álbum, las canciones y yo dije: ‘lo peor que puede pasar es que me diga que no, pero le mando la canción, hago el intento’, y me escribió y me dijo es preciosa, déjame que me meta en el estudio, déjame que me meta a trabajarla. Yo arranqué a llorar», recuerda emocionada la cantante.

«Tini Tini Tini» está disponible en todas las plataformas de streaming.

