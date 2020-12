Los primeros británicos reciben la vacuna contra el covid-19, un momento histórico en la pandemia

Noticias

Cardiff, Gales (CNN) — Gran Bretaña es ya la primera nación occidental en comenzar a vacunar a sus ciudadanos con una vacuna contra el covid-19 fuera de los ensayos clínicos, un momento histórico en la pandemia de coronavirus.

Lo que debes saber sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech

A la primera persona de Gran Bretaña en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, Margaret Keenan, de 90 años, le administraron la primera de dos dosis en el Hospital Universitario de Coventry, menos de una semana después de que el país se convirtiera en el primero en aprobarla.

Una enfermera administra la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19 a Margaret Keenan, de 90 años. (Jacob King / Pool vía AP).

Desafíos logísticos

Los desafíos logísticos de fabricar y distribuir decenas de millones de vacunas obligan a que el despliegue sea gradual, con las personas más vulnerables y los trabajadores de la salud en primer lugar.

El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna, pero solo 800.000 inyecciones estarán disponibles como parte de la primera ola que comenzó el martes.

Debido a que la vacuna requiere dos dosis administradas con al menos tres semanas de diferencia, el Reino Unido tendrá suficientes inyecciones para vacunar aproximadamente a un tercio de la población del país. El país también ha ordenado 7 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que podría aprobarse para uso de emergencia en el Reino Unido en las próximas semanas.

Habrá 50 centros de vacunación en hospitales de Inglaterra y decenas más en Gales y Escocia. En Inglaterra, las vacunas solo serán administradas por hospitales. Gales y Escocia aún tienen que especificar los tipos de lugares en los que planean administrarla.

Gran Bretaña comienza a vacunar contra el covid-19: ¿quiénes serán los primeros en recibirla?

Keenan tendrá que volver a tomar la segunda dosis dentro de tres o cuatro semanas. De acuerdo con la guía del gobierno, cada persona vacunada recibirá un documento de vacunación del tamaño de una tarjeta de crédito con detalles de su próxima cita. De siete a 10 días después de la segunda dosis, debería estar protegida contra el virus.

1 de 7

| “Hoy comienzan las primeras vacunas en el Reino Unido contra el covid-19. Gracias a nuestro NHS, a todos los científicos que trabajaron tan duro para desarrollar esta vacuna, a todos los voluntarios y a todos los que han seguido las reglas para proteger a los demás. Lo superaremos juntos”, tuiteó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

2 de 7

| A las 6:31 am, Margaret Keenan, conocida por sus amigos y familiares como Maggie, recibió la primera dosis de la enfermera May Parsons en el Hospital Universitario de Coventry. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

3 de 7

| Maggie, que cumplirá 91 años la semana que viene, es una exasistente de joyería que se jubiló hace solo cuatro años. Tiene una hija, un hijo y cuatro nietos y espera poder volver a salir una vez que reciba la segunda dosis de la vacuna. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

4 de 7

| Margaret dijo: “Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el covid-19, es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el nuevo año, después de estar sola la mayor parte del año”. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

5 de 7

| “No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que la tome; si yo puedo tenerla a los 90, ¡usted también puede!”. (Foto: JACOB KING/POOL/AFP via Getty Images)

6 de 7

| El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo en Sky News: “Me siento muy emocionado al ver esas fotos. Ha sido un año tan difícil para tantas personas y finalmente lo hemos superado, nuestra luz al final del túnel, como mucha gente dice. Y con solo ver a Margaret allí, parece tan simple tener una inyección en el brazo, pero eso protegerá a Margaret y protegerá a las personas que la rodean. Y si logramos hacer eso en lo que está pasando para ser uno de los programas más importantes en la historia del NHS, si logramos hacer eso para todos los que son vulnerables a esta enfermedad, entonces podemos seguir adelante y podemos volver a la normalidad”.

7 de 7

| El programa de vacunación por etapas atenderá a pacientes de 80 años o más que ya asisten al hospital como pacientes ambulatorios, y aquellos que están siendo dados de alta después de una estadía en el hospital, entre los primeros en recibir la dosis que salva vidas. (Foto: DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images)

Disponible para pocos

Si bien el programa de inmunización del Reino Unido comenzó con un gran bombo el martes, la vacuna sigue estando fuera del alcance de la gran mayoría de las personas.

Por ahora, está disponible por invitación solo para personas de 80 años o más, personal de hogares de ancianos y trabajadores de atención médica y social de primera línea. También se esperaba que se priorizara a los residentes de hogares de ancianos, pero el gobierno dijo la semana pasada que esto no sucederá de inmediato.

La vacuna Pfizer debe almacenarse a menos 75 grados Celsius, lo que dificulta su distribución. La de Moderna, si se aprueba, podría ser una opción más práctica para los hogares de ancianos, ya que se puede mantener a menos 20 grados Celsius.

La vacuna de Pfizer y BioNTech ofrece un 95% de protección contra el covid-19. Según la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), más de uno de cada 10 receptores puede sufrir efectos secundarios que incluyen dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre. También se enumeran algunos otros efectos secundarios menos comunes.

Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) siga a la MHRA del Reino Unido y autorice el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer tan pronto como esta semana; su comité asesor está programado para reunirse el jueves.

La Agencia Europea de Medicamentos concluirá su decisión sobre la vacuna el 29 de diciembre, según la Comisión Europea.