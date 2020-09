Cerca del 40% de las especies de plantas en el mundo está en peligro de extinción

Noticias

(CNN) –– Alrededor del 40% de las especies de plantas en el mundo está en peligro de extinción. Esta cifra fue revelada por el Real Jardín Botánico de Kew (RBG, por sus siglas en inglés) en un nuevo informe.

Investigaciones previas de 2016 mostraron que el 20% de las especies de plantas se encontraba bajo amenaza de extinción. Sin embargo, el informe «Estado de las plantas y los hongos del mundo 2020″, publicado este miércoles, es mucho más extenso. Se basó en el trabajo de 210 científicos de 42 países, para revelar la magnitud del problema, a través de datos y metodología mejorados.

«Las tasas de deforestación se han disparado, a medida que limpiamos tierras para alimentar a más personas”, se lee en el reporte de RBG Kew. También añadió que «las emisiones globales están alterando el sistema climático, los nuevos patógenos amenazan nuestros cultivos y nuestra salud, el comercio ilegal ha erradicado poblaciones enteras de plantas y las especies no nativas están superando a las floras locales”. RBG Kew lleva a cabo investigaciones científicas sobre plantas y hongos, además de administrar un reconocido jardín botánico en el oeste de Londres.

Sería «catastrófico» perder especies de plantas en peligro de extinción

Ahora bien, esto es lo que apenas conocemos. Los investigadores señalaron que existen enormes vacíos en nuestro conocimiento sobre las plantas. Por lo que se necesita más trabajo para evaluar el estado de conservación de más especies.

Alexandre Antonelli, director de ciencia de RBG Kew, dijo a CNN que «es solo una carrera contra el tiempo». Lo anterior porque estamos perdiendo plantas más rápido de lo que las podemos nombrar.

«Un mundo sin ese 40% no es el mundo que conocemos hoy», advirtió Antonelli.

El director agregó que no sabemos cuáles serían los efectos de llevar esa cantidad de especies de plantas a la extinción. Sin embargo, aclaró que podría ser «catastrófico», pues no conocemos qué especies desempeñan un papel importante en ecosistemas determinados.

«Todo está vinculado», insistió Antonelli.

Especies de plantas medicinales en peligro de extinción

Entre las especies que sabemos están amenazadas se encuentran las plantas medicinales. En ese sentido, la demanda de medicamentos de origen natural amenaza su supervivencia. En el estudio se evaluaron unas 5.411 especies de plantas medicinales y 723 están en peligro.

Los investigadores indicaron que la mayor demanda de medicinas a base de plantas es impulsada por una mayor prevalencia de ciertas enfermedades crónicas. También por la búsqueda de nuevos tratamientos.

Si bien algunas plantas medicinales sufren una sobreexplotación, Antonelli enfatizó cuánto pueden ofrecer las plantas y los hongos.

Solo utilizamos 15 especies de plantas para el 90% de las necesidades alimentarias

El informe recomienda más fondos destinados a proyectos para encontrar, nombrar y conservar especies que podrían dar solución a parte de los mayores problemas de la humanidad. Entre ellos, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Eso sí, antes de que las plantas se extingan.

Por ejemplo, los humanos dependen de apenas 15 plantas para satisfacer el 90% de nuestras necesidades alimentarias. Lo que se suma al problema de la desnutrición y nos deja vulnerables al cambio climático. Aún así, los científicos de Kew identificaron 7.039 especies de plantas que podrían usarse como alimento.

Stefano Padulosi, alto excientífico de Alliance of Biodiversity International y el International Center for Tropical Agriculture, planteó una posibilidad. «Aprovechar esta canasta de recursos no utilizados para que los sistemas de alimentos y producción sean más diversos y resistentes al cambio, señaló. Y dijo que esta acción «debería ser nuestro deber moral con las generaciones actuales y futuras”. Padulosi es coautor del capítulo de alimentos en el informe.

La energía, otra amenaza para las especies de plantas

La situación es similar cuando se trata de producir energía. Tal como están las cosas, utilizamos seis cultivos (maíz, caña de azúcar, soya, aceite de palma, canola y trigo) para producir el 80% del biocombustible mundial.

Sin embargo, los investigadores han identificado 2.500 plantas que podrían utilizarse para producir energía. Algo que sería una gran ayuda para los 840 millones de personas que estiman actualmente no tienen acceso a electricidad.

«La colaboración internacional puede ayudarnos a identificar las plantas y los hongos que harán que la energía limpia y sostenible sea accesible para todos». Así lo expresó la colaboradora Mary Suzan Abbo, directora general del Centro de Investigación en Energía y Conservación de la Energía de la Universidad Makerere, Uganda. Según explicó, el enfoque podría utilizarse para reducir el uso insostenible de madera y carbón vegetal.

El reporte también describe una gran cantidad de especies que se han identificado recientemente. Entre ellas, dos nuevos parientes de la yuca de Brasil. Según los expertos, estas plantas podrían preparar el cultivo alimenticio para el futuro al hacerlo resistente a plagas o enfermedades.

Desarrollos como este son menos probables a medida que perdemos más especies. De esta manera, Antonelli cree que los consumidores deben tomar decisiones más sostenibles mientras hacen que los líderes políticos rindan cuentas sobre las políticas.

«Realmente tenemos que comprender el problema», dijo. También subrayó que la cooperación internacional será clave para reducir la amenaza y aprovechar todo lo que las plantas y los hongos pueden hacer para ayudar a la humanidad.