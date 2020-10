ANÁLISIS | El peor momento de Trump en el primer debate presidencial (que probablemente te perdiste)

Noticias

(CNN) –– El matoneo, las persuasiones y las interrupciones constantes del presidente Donald Trump marcaron el primer debate de las elecciones de 2020 con el exvicepresidente Joe Biden. Esta actitud de Trump hizo que todo el asunto fuera confuso y difícil de seguir. Habrá (y con razón) mucha atención sobre la falta de voluntad de Trump para condenar a los supremacistas blancos y los grupos de odio. Sin embargo, hubo un momento que considero más aterrador. Y no está atrayendo la misma atención.

¿A qué instó Trump en el debate?

Aquí está. Ocurrió durante un intercambio del moderador del debate, Chris Wallace, y Trump:

Wallace: ¿Instará a sus seguidores a mantener la calma durante este período prolongado, a no participar en disturbios civiles? Y ¿prometerá esta noche que no declarará la victoria hasta que la elección haya sido certificada de forma independiente? Presidente Trump, responde usted primero.

Trump: Insto a mis seguidores a ir a las urnas y observar con mucha atención. Porque eso es lo que tiene que pasar. Estoy instando a que lo hagan. Como saben, hoy hubo un gran problema. En Filadelfia entraron a mirar. Se les llamó observadores electorales, algo muy seguro, muy agradable. Fueron expulsados. No se les permitió observar. ¿Sabes por qué? Porque cosas malas pasan en Filadelfia, cosas malas. Y yo ––estoy instando–– instando a mi gente. Espero que sea una elección justa. Si es una elección justa …

Wallace: ¿A qué los está instando?

Trump: … Estoy 100% comprometido. Pero si veo que decenas de miles de boletas (electorales) son manipuladas, no puedo aceptar eso. Y le diré algo. Desde el sentido común…

Wallace: ¿Qué significa eso que no puede aceptar? ¿Eso significa que le dirá a su gente que salga a las calles?

Trump: Le diré lo que significa. Significa que tiene una elección fraudulenta. Están enviando 80 millones de boletas (electorales).

Lo que niegan las palabras de Trump

A Trump se le preguntó directamente en el debate si les diría a sus votantes que no se involucren en ningún tipo de violencia o «disturbios civiles». Esto mientras se cuentan los votos desde del 3 de noviembre, día de las elecciones. Como respuesta, el presidente de Estados Unidos se negó a hacerlo. Y no solo eso: también reiteró el llamado a sus seguidores para que acudan a las urnas y «observen» a la gente emitiendo su voto.

Ahora, también se le preguntó si «va a decirle a su gente que salga a las calles», en caso de que los resultados no se deciden el 3 de noviembre o no sean a su favor. Trump respondió de esta manera: «Significa que tiene una elección fraudulenta. Está enviando 80 millones de boletas».

Es imposible exagerar lo peligroso que resulta eso que Trump dijo en el debate. Pero antes de entrar en el impacto general, veamos los hechos en las afirmaciones de Trump. (O, mejor dicho, la falta de ellos).

Aclarando los hechos que Trump mencionó en el debate

El presidente señaló que hubo un «gran problema» en Filadelfia este martes porque algunos de sus partidarios fueron a observar a la gente votar y «los expulsaron». Eso no fue lo que pasó. Lo que sí ocurrió fue esto. Los seguidores de Trump intentaron ingresar a los llamados «centros satélites» en Filadelfia. Dicha lugares no operan en sitios de votación sino como centros de servicio al votante. Entonces, puedes enviar una boleta electoral por correo allí, pero en realidad no puedes de hecho votar ahí.

«Las oficinas satélites son Oficinas de la Junta Electoral que brindan servicios de votantes a los residentes de Filadelfia para que reciban boletas por correo». Así lo explicó el comisionado de la ciudad de Filadelfia, Al Schmidt, en un comunicado obtenido por un canal de televisión local. «Las oficinas satélites no son lugares de votación. Y no se han emitido certificados de observadores electorales a ninguna persona para nada diferente a actividades de observación de votaciones el día de las elecciones en los lugares de votación. Por lo tanto, las personas que buscan recibir servicios de una oficina satélite no pueden estar allí para otros propósitos», completó.

Entonces, Trump se equivoca en los hechos.

Intimidación en las declaraciones

Ahora, retrocede un momento y mira lo que él está haciendo aquí. NO hay duda de que instar a sus seguidores en el debate para ir los lugares de votación reales busca la intimidación, no la transparencia. ¿Cómo puedo saberlo? Porque nunca ha habido evidencia de un fraude electoral generalizado en una elección presidencial estadounidense. Ni una sola. (Solo pregúntale al destacado abogado electoral republicano Ben Ginsberg).

Sí, ambos partidos usan tradicionalmente los «observadores electorales» (puedes leer más sobre eso aquí). Pero, lo que Trump pide parece apuntar a mantener lejos a las personas que votarían en su contra, especialmente los votantes negros y morenos.

«Sean observadores electorales de las urnas cuando vayan allí», dijo Trump en un mitin reciente en Carolina del Norte. «Observen todos los robos y hurtos que hacen», insistió. Y ese comentario ocurrió menos de un mes después de que Trump mencionara a Sean Hannity, de Fox News, algo de sus planes para los observadores electorales. «Vamos a tener sheriffs, y vamos para tener fuerzas de seguridad, y tendremos, con suerte, fiscales estadounidenses. Y vamos a tenerlos a todos y fiscales generales (sic)». (Aunque Trump no tiene la autoridad para asignarles a las fuerzas del orden el control de los lugares de votación, podría emplear policías fuera de servicio para el trabajo).

Si crees que decir que pondrás a agentes de policía en los lugares de votación para evitar «robos y hurtos» no es una táctica de miedo para evitar que las poblaciones minoritarias voten… permíteme presentarte los últimos 400 años de historia estadounidense.

En el espacio de unas pocas oraciones, Trump repitió en el debate que insta a sus seguidores a presentarse en los lugares de votación. Esto para intimidar a los votantes potenciales. También se negó activamente a llamar a la calma en los días posteriores a las elecciones, en caso de que no hubiera un ganador declarado.

Este es el presidente de Estados Unidos. Incluso, si no estuviera en una posición tan poderosa, lo que Trump está diciendo sería profundamente irresponsable. Tal como están las cosas, lo que dice es increíblemente peligroso.