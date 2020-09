Mariah Carey revela que una vez grabó un álbum alternativo

Noticias

(CNN) — Mariah Carey grabó una vez un álbum de rock alternativo.

En sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, la cantante compartió que trabajó en silencio en el álbum de Chick de 1995, Someone’s Ugly Daughter, escribiendo, produciendo y cantando los coros.

«Dato curioso: hice un álbum alternativo mientras hacía Daydream», escribió Carey en Twitter, donde compartió un extracto del libro. «Solo para reírnos, pero me ayudó a superar algunos días oscuros».

Y continuó escribiendo: «De hecho, comencé a amar esas canciones».

Fun fact: I did an alternative album while I was making Daydream 👀 Just for laughs, but it got me through some dark days. Here’s a little of what I wrote about it in #TheMeaningOfMariahCarey 🤟 S/O to my friend Clarissa who performs the lead w/ me as a hidden layer #Chick #TMOMC pic.twitter.com/Re23t5whcd

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 27, 2020

«Me comprometí completamente con mi personaje», escribió. «Estaba jugando con el estilo de las cantantes blancas y punk, que eran populares en ese momento. Las que parecían ser tan despreocupadas con sus sentimientos y su imagen».

«Podían estar enojadas, angustiadas y desordenadas, con zapatos viejos, atuendos arrugados y cejas rebeldes, mientras que cada movimiento que hice fue muy calculado y cuidado», continuó Carey. «Quería liberarme, soltarme y expresar mi miseria, pero también me quería reír. Tenía muchas ganas de hacer mis sesiones de banda de alter-ego, cada noche después de Daydream».