Las 5 cosas que debes saber este 29 de septiembre: Un millón de muertos por covid-19

1

Un millón de muertos por covid-19

La pandemia de coronavirus que golpea el mundo sin tregua ha dejado más de un millón de muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Tras casi siete meses de ser declarada por la OMS, América registra la mayor cantidad de fallecidos. Estados Unidos, Brasil y México acumulan más del 40% de la fatídica cifra.

2

9 conclusiones clave sobre Trump Inc. tras el reporte de The New York Times

Una investigación explosiva de The New York Times ofrece la prueba más concluyente hasta el momento de que el imperio empresarial del presidente Trump no es tan exitoso como afirma.

3

Trump y Biden se alistan para primer debate presidencial

Los candidatos a la presidencia de EE.UU., Donald Trump y Joe Biden, se enfrentarán en tres debates hacia las elecciones de noviembre. El primero se realizará este martes en Cleveland, Ohio. Sigue la cobertura aquí.

Primer debate entre Trump y Biden: ¿de qué van a hablar? 2:43

4

Estallan enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán

Las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán parecen haber estallado en la disputada región de Nagorno-Karabaj. Ambas partes se acusan mutuamente de atacar a civiles en medio de informes de víctimas. Las antiguas repúblicas soviéticas vecinas han estado enfrentadas durante mucho tiempo por el territorio.

5

El mito del deseo sexual de las mujeres

Es un mito que las mujeres pierden interés en el sexo al entrar en la mediana edad, según una nueva investigación que siguió a más de 3.200 mujeres durante unos 15 años.

Estudio: menor apetito sexual en mujeres por edad es mito 0:56

A la hora del café

El contraste de temperaturas en EE.UU. esta semana

Un gran cambio en la corriente en chorro de esta semana hará que se sienta más como un otoño en el este, mientras que el oeste todavía se hornea con un calor récord.

Prepárate para el próximo Amazon Prime Day el 13 y 14 de octubre

El Prime Day, que normalmente tiene lugar a mediados de julio, se pospuso debido a la pandemia. El evento es la versión de Amazon de la Navidad en el verano y las ventas superan habitualmente al viernes negro.

Así votan los astronautas desde el espacio

Millones de estadounidenses votarán por correo o en persona por el próximo presidente de Estados Unidos. Al menos un voto se emitirá a unos 321 km de la Tierra.

TikTok evita ser eliminada de tiendas de aplicaciones en EE.UU., por ahora

Un juez federal concedió parcialmente la solicitud de TikTok de una orden judicial temporal contra un impulso de la administración Trump para prohibir la aplicación en el país.

Taylor Swift supera un récord de Whitney Houston

Taylor Swift superó a Whitney Houston como la mujer con la mayor cantidad de semanas en el primer lugar de la lista de álbumes Billboard 200.

La cifra del día

US$ 2,5 millones

Fue la multa que recibió el operador del parque Dreamworld en Australia por falla que mató a cuatro personas.

La cita del día

“Hacernos responsables hoy es prepararnos para renacer mejor”.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, habló en CNN sobre la preocupación de los costarricenses ante la eventual orden de nuevos impuestos para reactivar la economía.

Coronavirus en Costa Rica: ¿qué es lo que más preocupa al presidente Carlos Alvarado? 9:34

Y para terminar…

Video registra cómo se forma un tornado con vientos de 120 km/h frente a una playa

Un tornado con vientos de 120 km/h sorprendió a los bañistas de Myrtle Beach en Carolina del Sur. Videos de residentes muestran el momento cuando se forma. No se reportaron heridos o daños importantes.

Bañistas tienen aterrador encuentro con un tornado 1:09