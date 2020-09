La escasez de agua dificulta la higiene en Ciudad de México en medio de la pandemia

Noticias

(CNN) — La capital de México está repleta de rascacielos en barrios ricos como Reforma, un testimonio de la riqueza que existe allí.

En un día despejado puedes verlos desde el barrio de San Gregorio, a solo 8 kms de distancia en línea recta.

Pero en San Gregorio no hay riqueza. Hay algunos lugares sin agua corriente para lavarse las manos, en medio de la pandemia.

‘Todo el mundo aquí sufre de falta de agua’

San Gregorio se encuentra en el distrito de Xochimilco. Crónicamente pobre, allí las tasas de pobreza rondan el 40% según los últimos datos del Gobierno.

Conduce por la zona y te encontrarás con contenedores de plástico azul del tamaño de un bidón de aceite, a menudo agrupados. Estos barriles son donde los camiones de agua de la ciudad, llamados «pipas», depositan agua para ser utilizada por los dueños de los barriles.

Victoria Arias López, de 26 años, es una de los muchos vecinos que dependen de estas entregas de agua. Los barriles ayudan a las necesidades diarias del hogar.

«Cada 15 días, vienen aquí para dejarnos agua», dijo Arias López a CNN. «Siempre tenemos que sacar la basura de los cubos antes de que lleguen las ‘pipas’».

El agua solo le dura a su familia unos tres días. Aunque el Gobierno dice que es agua potable, Arias López dice que está demasiado sucia para beber. No sabe cuándo estos camiones reciben mantenimiento o si el agua es realmente de buena calidad para beber. Además, dice, está la acumulación de hojas y suciedad dentro de los contenedores entre un llenado y otro.

Entonces, su familia usa el agua para lavar los platos y la ropa, y compra agua para beber. Cada botella de agua cuesta 150 pesos, un poco más que el salario de un día para su esposo.

En cuanto a la lavandería, una estación de lavado público está a 15 minutos en taxi. En el interior hay dos filas de una docena de lavabos de hormigón, cada uno con fondos estriados para lavar la ropa.

El agua bombeada de un grifo propiedad del Gobierno corre a través de un espacio abierto debajo de los lavabos. Los lavanderos sumergen cubos pequeños en el agua de abajo y la vierten sobre la ropa jabonosa de arriba.

Los lugareños vienen aquí de todas partes. «La verdad es que sufrimos mucho con el agua», dijo una mujer llamada Lucero que se negó a dar su apellido, dejando a un lado su lavado. «Todos los vecinos lo hacen».

Llueve en la Ciudad de México casi todos los días durante seis meses al año. Sin embargo, años de planificación urbana deficiente, la falta de inversión en infraestructura y la corrupción han provocado una grave escasez de agua. Las líneas públicas de agua de la ciudad no se extienden hasta este vecindario.

Datos del Gobierno de 2018 muestran que alrededor del 20% de la población de la Ciudad de México no tiene acceso al agua todos los días. La mayoría vive en las áreas más pobres de la ciudad.

Eso hizo la vida más difícil para millones de personas y luego vino la pandemia. Estas áreas privadas de agua se encuentran entre las localidades más afectadas en todo el país, tanto en términos de muertes como de casos confirmados.

MIRA: Estas son las medidas para asistir al gimnasio en Ciudad de México

¿Cómo se lava uno las manos sin agua? No se las lava.

Hay letreros gubernamentales por toda la ciudad que dicen a los residentes qué hacer contra el coronavirus, que suma más de 730.000 casos y ha cobrado 76.430 muertes en todo el país.

Justo en o cerca de la parte superior de estos letreros a menudo dice ‘lávate las manos constantemente con agua y jabón’.

Es un buen consejo durante una pandemia. Pero si no tienes agua corriente, ¿cómo lo haces? La respuesta: no lo haces.

«Honestamente, [el Gobierno] no conoce la situación en la que vivimos», dice Arias López. «Dicen que se laven las manos, pero tienen agua en el centro de la ciudad. Nosotros aquí no».

Arias López y 12 miembros de la familia comparten dos casas de concreto con un patio común. El agua que tienen proviene de un sistema de recolección de agua de lluvia hechizo que han improvisado a lo largo de los años.

Durante la temporada de lluvias, esta se acumula en un techo inclinado y sucio que canaliza el agua hacia un agujero cincelado en el concreto. Baja a través de una serie de tubos de PVC unidos con cinta eléctrica, antes de acumularse en un barril dos pisos más abajo.

El agua está demasiado sucia hasta que la dejen reposar durante tres días, tiempo suficiente para que los sedimentos se asienten y agreguen un poco de lejía. Beberla está fuera de la mesa.

«A veces nos lavamos las manos, como después del baño o antes de que los niños coman», dice Arias López. «Pero no tenemos suficiente agua para lavarlos con frecuencia».

Aunque eso está a punto de cambiar. Arias López fue elegida recientemente por la organización sin fines de lucro Isla Urbana, cuya misión es aumentar el acceso sostenible al agua, para recibir un sistema de recolección de lluvia mejorado.

Una serie de tuberías enviarán el agua a través de un sistema de filtración, ayudado por una bomba motorizada que acelera el proceso. Una cisterna de 2.500 litros recién instalada retendrá el agua hasta que esté lista para usarla. Podrán lavarse con ella inmediatamente y, con solo una filtración más, beberla. Isla Urbana le dijo a CNN que los sistemas de captación de agua de lluvia que instalan tienen seis pasos de «filtrado y tratamiento».

«Con las primeras seis fases, el agua cumple con las normas federales» para el agua potable en México, dice Emilio Becerril, coordinador de Política Pública y Gestión de Isla Urbana. Un séptimo paso adicional de filtrar el agua con un filtro de carbón activado hace que el agua sea aún más limpia para beber.

Los sistemas de captación de agua de lluvia se están volviendo «necesarios a medida que disminuye la disponibilidad de agua de buena calidad», dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sitio web. Y una buena filtración junto con prácticas seguras de desinfección del agua son clave para el acceso de las comunidades al agua potable, una necesidad vital.

Arias López sonríe sabiendo que sus días de trabajo para obtener agua potable para sus hijos y su familia se han vuelto más fáciles. Significa menos salidas, más lavado de manos, ahorro de dinero y una mejor protección contra una epidemia.

«Estoy tan emocionada», dice.

Las tuberías negras y la cisterna marrón no parecen gran cosa, pero no se equivoquen, son un lujo, un lujo que la mayoría de los vecinos de Arias en Ciudad de México no tienen.