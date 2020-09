Nueve conclusiones del reporte sobre los impuestos y negocios de Trump, publicado por The New York Times

Noticias

(CNN Business) –– Una investigación explosiva del diario The New York Times ofrece la prueba más concluyente de que el imperio de negocios del presidente de Estados Unidos Donald Trump no es ni de cerca tan exitoso como él afirma.

Durante años, Trump ha destacado su perspicacia en los negocios como un rasgo definitorio. El cual, dice, le dio una ventaja sobre otras personas en la carrera por la presidencia.

«Hice muchos negocios buenos, y los hice temprano y joven. Y ahora estoy construyendo en todo el mundo y me encanta lo que hago», dijo Trump en junio de 2015. Es fue el momento en que anunció su candidatura presidencial. «Estoy muy orgulloso de mi éxito. Realmente lo estoy».

La imagen de Trump como hombre de negocios, en entredicho

Pero esa imagen se ha complicado desde que el expresentador de «The Apprentice» fue catapultado al centro del foco político. Los reportes de noticias han llamado la atención sobre el historial de quiebras en los negocios de Trump. Asimismo, respecto al papel descomunal que desempeñó su padre en su éxito financiero.

Este domingo, el diario the New York Times publicó la inmersión más profunda jamás realizada acerca de las finanzas del presidente de Estados Unidos. El informe citó registros fiscales detallados que, según el periódico, «retratan a un hombre de negocios que recibe cientos de millones de dólares al año, pero aún así acumula pérdidas crónicas».

«Las declaraciones de impuestos del señor Trump y de cientos de sus negocios revelan vacíos, pero también muestran la hechicería, de la imagen de multimillonario hecho por sí solo perfeccionada a través de ‘The Apprentice’», concluyó el Times. «Demuestran que tuvo mucho más éxito interpretando a un magnate de negocios que siendo uno en la vida real».

Trump negó este domingo la historia publicada por The New York Times. En ese sentido, afirmó que paga “mucho» en impuestos federales sobre la renta. «Pago mucho, y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta», sostuvo. Un abogado de la Organización Trump, que administra los negocios familiares del presidente, le dijo al Times que «la mayoría, si no todos, de los hechos parecen ser inexactos».

Estas son las claves de lo que reveló la investigación de The New York Times:

Trump pagó muy poco o nada de impuestos federales sobre la renta durante años

Según el diario, Trump no pagó impuestos federales de renta en 11 de los 18 años que el periódico analizó. Adicionalmente, en cada uno de sus primeros dos años como presidente, 2016 y 2017, solo canceló 750 dólares en este tipo de impuesto. El informe también mostró en parte cómo esto pudo suceder. En concreto, se debe la manera en la que sus empresas informaron sus ganancias.

«A lo largo de su carrera, las pérdidas comerciales del señor Trump se han acumulado con frecuencia en sumas mayores de las que podrían usarse para reducir los impuestos sobre otros ingresos en un solo año», informó The New York Times. «Pero el código tributario ofrece una solución alternativa: con algunas restricciones, los dueños de negocios pueden traspasar las pérdidas sobrantes para reducir los impuestos en años futuros».

Muchas de las empresas de Trump gastan enormes cantidades de efectivo

Según la investigación, mientras algunas de las empresas de Trump tienen buen desempeño y son rentables, otras no lo son tanto. Algunas de sus compañías más conocidas «reportan pérdidas de millones (de dólares), si no son decenas de millones de dólares año tras año», según el diario. Eso incluye sus famosos campos de golf, que supuestamente acumulan al menos 315 millones de dólares en pérdidas durante las últimas dos décadas.

Por ejemplo, los complejos turísticos de golf de Trump en Turnberry y Aberdeen, en Escocia, perdieron más de 11,8 millones de euros (15,2 millones de dólares) en 2018, según muestran los registros de la compañía. Y también registraron pérdidas el año anterior. El sindicato de Gran Bretaña RMT dijo el viernes que Trump ahora planea despedir hasta 80 trabajadores en Turnberry, o aproximadamente el 17% de su fuerza laboral. Además de disminuir salarios y horas de trabajo, a pesar de recibir subsidios de nómina del gobierno de Reino Unido durante la pandemia.

Trump Turnberry no respondió a una solicitud de comentarios de CNN sobre las afirmaciones de RMT.

La Torre Trump en Nueva York es un gran negocio

El histórico rascacielos, que se encuentra en la Quinta Avenida de Manhattan, proporcionó «de manera confiable más de 20 millones de dólares al año en ganancias», según el Times. Esto implicaría «un total de 336,3 millones desde 2000», apuntó el periódico. La participación de Trump en dos torres de oficinas en Nueva York y San Francisco también funciona. Justamente, ha generado 176,5 millones de dólares para finales de 2018, informó la publicación.

El hotel de Trump en Washington genera pérdidas

El Trump International Hotel en la ciudad de Washington, ha perdido más de 55 millones de dólares desde que abrió hace cuatro años, informó el Times. Supuestamente, el establecimiento solicitó un alivio en los pagos de alquiler a principios de este año debido a la pandemia de coronavirus. La propiedad ha estado bajo un intenso escrutinio durante los últimos años, en medio de acusaciones de que Trump se beneficiaba injustamente de su presidencia.

Vender su nombre ha sido muy rentable

Trump es conocido como un maestro de las marcas y las franquicias. Su productos incluyen famosos filetes y botellas de agua Trump, entre otros artículos. The New York Times descubrió que su estrategia de marca personal es «la parte más exitosa del negocio de Trump». De hecho, la ganancia total por este motivo asciende a 427,4 millones de dólares entre 2004 y 2018.

Eso es en gran parte gracias a ‘The Apprentice’

Una porción significativa de ese dinero provino del programa «The Apprentice». Antes de entrar a la política, Trump fue el presentador de 14 temporadas del exitoso reality de NBC. Allí los concursantes se disputaban un empleo para trabajar con Trump. La serie impulsó el perfil del ahora presidente, al tiempo que reforzó sus ingresos netos en 197,3 millones de dólares, según el Times.

Trump hizo dinero con negocios extranjeros tras ganar la presidencia

«Cuando asumió el cargo, el señor Trump dijo que no buscaría nuevos negocios en el exterior siendo presidente», informó el Times. «Aun así, en sus primeros dos años en la Casa Blanca, sus ingresos en el exterior ascendieron a 73 millones de dólares».

Trump tenía amplios intereses comerciales en el extranjero antes de ser presidente. Justamente, esto generó preguntas sobre potenciales conflictos de interés. Para 2016, por ejemplo, sus divulgaciones financieras incluyeron más de 140 empresas con negocios en al menos 25 países de todo el mundo, según una revisión de CNN.

Parte de sus ingresos proviene de ambiguos «honorarios de consultoría»

El análisis de The New York Times sobre los registros financieros de Trump reveló un patrón de cómo se le pagó en varios proyectos. «Entre 2010 y 2018, el señor Trump registró unos 26 millones de dólares en ‘honorarios de consultoría’ sin explicación como un gasto comercial en casi todos sus proyectos», según el diario. El reporte agregó que la hija mayor del presidente, Ivanka Trump, también parecía haber «recibido» honorarios bajo esta designación. Incluso, a pesar de trabajar como empleada de la Organización Trump.

“La señora Trump había sido una directora ejecutiva de las compañías de Trump que recibía ganancias y pagaba los honorarios de consultoría para ambos proyectos. Lo que significa que parece haber sido tratada como consultora en los mismos acuerdos hoteleros que ayudó a administrar como parte de su trabajo en el negocio de su padre», informó el Times.

La Organización Trump abarca «más de 500 entidades»

La investigación reveló la extensión de la empresa familiar, que incluye cientos de empresas. Según el reporte, estas se encuentran controladas casi en su totalidad por el presidente. Aunque algunas de estas compañías no fueron lucrativas, «igual tenían un propósito financiero: reducir su factura de impuestos», según el periódico. Por ejemplo, «las pérdidas reportadas de los negocios operativos eran tan grandes que a menudo borraban por completo los ingresos por licencias. Lo que dejó a la organización argumentando que no gana dinero y por lo tanto no debe impuestos», informó el periódico.

Hanna Ziady contribuyó con el reportaje.