Te explicamos cómo funciona el registro de votantes para las elecciones de 2020 en EE.UU.

(CNN) –– Los estados de EE.UU. exigen que los votantes en las elecciones de noviembre realicen su registro ante los funcionarios encargados, antes de votar para elegir presidente.

Ahora bien, el sistema es diferente en cada estado. Algunos ofrecen la posibilidad del registro de votantes en línea, pero otros no. También, los plazos son distintos.

Cerca dos tercios de los estados exigen que los votantes elegibles se registren antes del día de las elecciones. Esos plazos están en las primeras semanas de octubre:

5 de octubre: Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas.

7 de octubre: Missouri.

9 de octubre: Oklahoma, Nueva York.

10 de octubre: Delaware.

13 de octubre: Kansas, Louisiana, Nueva Jersey, Oregon, Virginia, Virginia Occidental.

16 de octubre: Nebraska.

19 de octubre: Alabama, Pensilvania, Dakota del Sur.

24 de octubre: Massachusetts.

Más explicaciones:

Las condiciones del registro

En los estados restantes, los votantes pueden hacer su registro el día de las elecciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, deben acudir a un lugar de votación en persona. Algo que podría presentar un desafío este año debido a la pandemia de covid-19.

Además, si te mudas debes volver a hacer el registro para las elecciones. En esta guía de votantes de CNN puedes verificar el estado de tu registro de votante. También cambiarlo o averiguar cómo hacerlo para votar en tu estado.

CNN habló con Lauren Kunis, directora de programas de la organización National Voter Registration Day. Kunis detalló cómo es el registro de votantes para las elecciones 2020 y la historia de este requisito en Estados Unidos. La conversación, realizada por teléfono y ligeramente editada para su lectura, está a continuación.

¿Por qué tenemos registro de votantes en EE.UU. para las elecciones?

El registro de votantes está para asegurar que las listas de electores sean precisas y estén actualizadas. Las elecciones en EE.UU. son descentralizadas. Se administran a nivel de condado. Por lo tanto, el registro de votantes es un proceso regular y continuo para asegurar que nuestras elecciones sean lo más inclusivas, precisas y creíbles posible.

¿Cómo puede un votante elegible hacer el registro para las elecciones?

Como las elecciones son tan descentralizadas, eso depende del estado. En la mayoría, puedes registrarte para votar en línea. Tarda dos minutos o menos. Es muy fácil. Puedes ir a vote.gov o a nuestro sitio web para iniciar el proceso.

Si te encuentras en uno de los estados que no tienen registro en línea, o si no tienes una identificación emitida por el estado, puedes completar el proceso con un formulario en papel y también puedes iniciar ese proceso en línea .

Lo importante que debes saber es que el registro de votantes para las elecciones es simple, fácil, lleva muy poco tiempo. Además, es realmente el paso crucial para que se escuche tu voz.

¿Qué edad debe tener un ciudadano para registrarse para votar?

Debe tener 18 años para emitir el voto el día de las elecciones. Sin embargo, en muchos estados, puede registrarse con antelación a partir de los 16 o 17 años, según el estado. De este modo, cuando cumpla 18 años, se agregará automáticamente a la lista de votantes con registro para las elecciones.

Mencionaste que en algunos estados, los votantes no pueden registrarse en línea y deben imprimir y enviar un formulario de registro. ¿Qué sucede si un elector no tiene acceso a una impresora?

Eso es un desafío. Y este año con el covid-19, cuando muchas personas trabajan en casa o fuera del campus, no están en lugares donde es posible tener acceso a una impresora. Es un desafío especial. Pero varias organizaciones, incluida la nuestra, hacen un esfuerzo concertado para intervenir y llenar ese vacío.

Por ejemplo, puedes ir a nuestro sitio web y comenzar el proceso en línea. Tras completar toda tu información, haces clic en enviar. Dentro de unos días, te enviaremos un formulario de registro de votante preimpreso, parcialmente diligenciado, con los sellos y el sobre con la dirección. Luego, solo tienes que firmarlo, doblarlo y volverlo a poner en el correo. Eso completará tu registro antes de la fecha límite del estado.

Entonces, aunque definitivamente es un desafío, no es insuperable.

¿Por qué los estados tienen diferentes plazos de registro de votantes para las elecciones?

Los diferentes plazos son un artefacto de un sistema electoral descentralizado. Así que a los diferentes estados les lleva distintas cantidades de tiempo procesar el registro de votantes y verificar las listas de electores.

¿Cuál es el beneficio de un sistema electoral descentralizado?

Eso está en consonancia con el sistema descentralizado general de Estados Unidos. También con la idea de que la propiedad y el control local de las políticas públicas, incluidas las elecciones, son algo que los estados están en la mejor posición de decidir y descubrir qué funciona para ellos en su estado.

Entonces, ¿quién está a cargo de las reglas y regulaciones de registro de votantes en cada estado?

Eso se hace a nivel de condado. La oficina electoral local es la que funciona como recopiladora principal de datos del registro de votantes. Y luego, en la mayoría de los estados, el secretario de Estado supervisa los procesos electorales. En otros estados, es el director electoral estatal quien supervisa los procesos y el secretario de Estado tiene un papel de verificación.

¿Alentarías entonces a cualquier persona que pueda estar interesado en aprender más sobre las políticas específicas de su estado a ir a la oficina electoral local para obtener esa información?

Absolutamente. No puedo insistir en esto lo suficiente. La fuente de información más confiable, responsable y actualizada sobre cómo funcionan las elecciones en tu localidad es su oficina electoral local. Puedes buscarla en línea, contactarla por teléfono, por correo electrónico o en persona.

Es algo que considero un verdadero desafío en un entorno electoral como este. Justamente, en muchos estados las cosas cambian rápidamente por el covid-19. Debido a que tenemos un sistema tan descentralizado, mucha gente verá en redes sociales, por ejemplo, que su primo en un estado diferente publicó que la fecha límite de registro es hoy. Y creen que eso podría aplicarse a ellos. Pero es muy probable que no sea el caso porque las políticas, los plazos y los procedimientos son diferentes según el lugar donde vivas.

Realmente no existe una solución única para todos. Y la forma de obtener información y respuestas confiables y precisas a tus preguntas muy específicas e individualizadas sobre la votación es tu oficina electoral local.

Ya lo mencionaste, pero ¿qué tiene de diferente el registro para las elecciones durante la pandemia?

Es muy diferente. Algo que he dicho bastante es que hay una nueva normalidad y que todos vamos descubriéndola a medida que avanzamos. Eso aplica realmente a todos los ámbitos de la vida, pero también al registro de votantes para las elecciones.

Se ha hablado mucho sobre lo que es esencial y lo que no en los últimos seis meses. Estamos en una posición firme de que votar es esencial. Entonces, el registro de votantes, por extensión, es un servicio esencial. Este año será diferente porque tiene que ser así, pero debe continuar. De hecho, es más importante que nunca. Y eso se debe a que la principal forma en que los estadounidenses suelen registrarse para votar es en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Después siguen los métodos presenciales: el registro tradicional de votantes en conciertos, mercados, en cualquier lugar donde haya un gran volumen de tráfico peatonal.

Entonces, como los DMV están cerrados, o tienen horarios restringidos o las personas dudan en entrar, la situación es mucho más desafiante. También porque muchos campus están cerrados y el alto tráfico peatonal es algo que tratamos de evitar. De hecho, eso está respaldado por datos.

Algunos de los primeros datos de abril mostraron que, para una muestra, los registros de votantes se redujeron aproximadamente un 70% en comparación a abril de 2016. Pero, la buena noticia está en un informe del Centro de Información e Investigación Electoral (CEIR, por sus siglas en inglés) que muestra el mes a mes niveles de registro. El reporte reveló una gran caída en marzo y abril, pero hubo un repunte en junio y julio, a medida que la gente comenzó a comprender cómo hacer este trabajo de manera efectiva. Ya sea de manera segura en persona o utilizando métodos virtuales y en línea. Dicho esto, todavía hay un atraso bastante significativo en términos de nuevos registros de votantes, que se habrían recopilado antes.

Si queremos tener una participación récord este otoño boreal, deberíamos estar viendo máximos en los registros de votantes en este momento. Realmente, no podemos permitir que la caída en el registro de votantes por la pandemia sea una barrera para los altos niveles de participación.

Señalaste que una gran cantidad de estadounidenses generalmente se registran para votar en el DMV. ¿Puedes explicar la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés) y la disposición de Motor Voter?

La NVRA trató de facilitar el registro de los votantes en las elecciones. Una condición es que se te ofrece automáticamente la opción de registrarte para votar cuando ingresas al DMV para obtener una nueva licencia o actualizar la identificación estatal.

La disposición de Motor Voter puede ayudar a registrar votantes. Sin embargo, ¿es discriminatoria para aquellos que no tienen una licencia o nunca visitan el DMV?

No diría que es discriminatoria por naturaleza. Pero es importante reconocer que hay personas que no tienen licencias de conducir emitidas por el estado y no la tramitarán. No podemos asumir que todos los votantes para las elecciones se registrarán en el DMV. Es por eso que muchos grupos trabajan para tratar de llenar ese vacío con campañas de registro en sitios y con poblaciones que podrían ser menos propensas a tener una licencia de conducir o una identificación emitida por el estado.

¿Cuáles son algunas de las formas virtuales para llegar a las personas este año, ya que no puedes hacerlo en persona?

Se está trabajando en persona. Pero ocurre con adaptaciones conscientes de covid-19. Muchos de nuestros socios preparan una mesa, pero refuerzan la limpieza, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Están haciendo un esfuerzo por reclutar voluntarios más jóvenes. También por asegurarse de que haya opciones sin contacto, como códigos QR disponibles en las campañas de registro de votantes para las elecciones. Muchas organizaciones públicas y sin fines de lucro incorporan el registro de votantes en la prestación de servicios. Lo hacen enfocándose en los puntos de contacto que ya tienen con la comunidad y asegurándose de que el registro de votantes sea parte de eso.

Los bancos de alimentos están poniendo información de registro de votantes en los paquetes que distribuyen. Los hospitales y las clínicas están colocando formularios de registro de votantes en el papeleo de para dar de alta a los pacientes.También ofrecen opciones de mensaje de texto en las salas de espera. La distribución de útiles escolares ha involucrado el registro de votantes y mucho más. La gente también está pasando por el registro de votantes y se está ubicando en un estacionamiento.

Además, estamos viendo muchas opciones con distanciamiento físico para llegar a personas, como llamadas telefónicas y campañas de mensajes de texto que son seguros en cuanto al covid-19.