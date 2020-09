Selena Gomez se enorgullece de mostrar su cicatriz de trasplante de riñón

Noticias

(CNN) — Selena Gomez se siente segura y orgullosa, y ahora le muestra al mundo la cicatriz de su trasplante de riñón, tres años después de recibir un nuevo órgano de su mejor amiga.

La cantante y actriz reveló en 2017 que recibió un trasplante de riñón de su amiga cercana y también actriz Francia Raisa, que necesitaba como resultado de su batalla contra el lupus.

En un texto que acompaña a una foto publicada en Instagram, Gomez, vestida con un traje de baño azul, dijo que al principio le resultaba difícil mostrar su cicatriz.

«Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en las fotos, así que me puse cosas que la cubrirían», escribió en Instagram el jueves.

«Ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y de lo que pasé… y estoy orgullosa de eso», dijo.

Gomez reveló su diagnóstico de lupus en 2015 y ha hablado de sus luchas con la enfermedad, así como con la ansiedad y la depresión derivadas del padecimiento.

El lupus es una enfermedad crónica que puede afectar cualquier parte del cuerpo, por lo general la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones, según la Lupus Foundation of America. El sistema inmunológico de los que padecen lupus esencialmente se vuelve loco y, en lugar de luchar contra los virus y las bacterias con anticuerpos, sus cuerpos crean autoanticuerpos que atacan el tejido sano.

La superestrella dijo anteriormente que el trasplante era «lo que necesitaba hacer por mi salud en general».

Con información de Nadia Kounang de CNN