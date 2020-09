El extraño caso del hombre que murió tras comer demasiado regaliz

Noticias

(CNN) — Es difícil actuar con moderación al comer dulces. Para los amantes del regaliz, darse el gusto con moderación podría salvarles la vida.

Un estudio publicado el miércoles en The New England Journal of Medicine afirma que un hombre de 54 años murió como resultado de comer demasiado regaliz.

El hombre, un trabajador de la construcción de Massachusetts, perdió el conocimiento dentro de un restaurante de comida rápida y fue llevado a un hospital, donde murió al día siguiente.

Los médicos escribieron que tenía «una dieta deficiente, que consistía principalmente en varios paquetes de dulces al día».

Tres semanas antes, había pasado de comer caramelos blandos con sabor a frutas a caramelos de regaliz, que contenían ácido glicirrícico.

CNN se ha comunicado con el Dr. Elazer Edelman, uno de los autores del estudio, y está esperando recibir respuesta.

El ácido glicirrícico, o glicirricina, un compuesto edulcorante derivado de la raíz de regaliz, puede causar una disminución en los niveles de potasio en el cuerpo.

Esto a su vez puede causar presión arterial alta, hinchazón, ritmos cardíacos anormales e incluso insuficiencia cardíaca, según la Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA).

Las personas de 40 años o más deben estar especialmente atentas al consumo de regaliz negro.

Incluso 2 onzas por día, durante un período de dos semanas, podría causar un ritmo cardíaco irregular y puede requerir hospitalización, advierte la FDA.

Los efectos negativos de comer demasiado regaliz son reversibles y disminuyen cuando se interrumpe el consumo.

El regreso a los niveles normales de potasio puede llevar de una a dos semanas, según el estudio.

Por suerte, existen alternativas seguras. Según los Institutos Nacionales de Salud, muchos productos de regaliz disponibles en EE.UU. en realidad no contienen regaliz, sino aceite de anís, que tiene un sabor comparable.