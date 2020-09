Sí, hay gente que lava y reutiliza sus condones

Noticias

(CNN) — Hola, aquí hay una noticia que podría serte útil: si tienes relaciones sexuales usando un preservativo, no te lo quites, no lo laves, no lo tiendas al sol como si fuera una funda de una almohada, ni tampoco lo vuelvas a utilizar. Los condones son de USO ÚNICO, como el papel higiénico o los envoltorios de golosinas.

Puedes pensar que esta advertencia es muy obvia, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron esta advertencia en su cuenta de Twitter.

“Decimos esto porque hay personas que lo hacen” escribieron en la red social. “ ¡No laves ni reutilices un preservativo! Usa uno nuevo para cada relación sexual”.

We say it because people do it: Don’t wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl

— CDC STD (@CDCSTD) July 23, 2018

La agencia publicó esta advertencia a fines de julio, pero sigue causando asombro en la gente.

¿Por qué no se pueden reutilizar los preservativos, como si ellos fueran una bolsa de plástico que te dan en cualquier tienda?

Elizabeth Torrone, una epidemióloga de la división de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) de los CDC, dice que, simplemente, los condones no funcionan correctamente una segunda vez.

“Los preservativos previenen la propagación de la mayoría de las ETS, y reducen el riesgo de contagio de todas las ETS, pero solo son eficaces si se usan correctamente” dijo a CNN.

“El uso incorrecto, como reutilizar un preservativo o usar más de uno a la vez disminuye el efecto protector del mismo provocando roturas, filtraciones o deslizamientos” .

Si eres una de esas personas que lava los condones, a) por favor no lo hagas y b) tómalo en serio: la posición de la Organización Mundial de la Salud sobre los preservativos reconoce la necesidad de una mejor educación sobre su uso efectivo, así como opciones de distribución gratuitas o de bajo costo para que las personas no sientan la necesidad de, por ejemplo, reciclar.

Con información de Michael Nedelman