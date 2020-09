Jeff Bezos abrirá una escuela preescolar gratuita para niños de bajos ingresos

Noticias

(CNN Business) — Jeff Bezos abre las puertas de su primer preescolar, la Academia Bezos.

El director ejecutivo de Amazon anunció los detalles en una publicación de Instagram el martes. Es la primera ubicación de una red de centros preescolares gratuitos que atienden a niños en comunidades desatendidas encabezada por el brazo filantrópico de Bezos, la Bezos Day One Fund.

La nueva escuela, que atenderá a niños de 3 a 5 años, estará ubicada en Des Moines, Washington, y abrirá el 17 de octubre, según Day 1 Academies Fund.

This classroom is just the beginning. The @bezosacademy opens its doors on Oct. 19th. This one in Des Moines, WA, is the first of many free preschools that we’ll be opening for underserved children. Extra kudos to the team for figuring out how to make this happen even amidst COVID, and to Wesley Homes for stepping up with the facility.

El proceso de selección para las ubicaciones de las escuelas preescolares se basa en una amplia gama de datos, dice el fondo, que incluyen niveles de ingresos, participación en programas de comidas gratuitas y de costo reducido y brechas en el acceso a proveedores de cuidado infantil con licencia.

Escuela preescolar de Bezos, inspirada en el modelo Montessori

El preescolar «inspirado en Montessori» funcionará durante todo el año, cinco días a la semana, durante los cuales «el niño será el cliente». Las escuelas Montessori siguen un enfoque de aprendizaje que incluye «actividad autodirigida, aprendizaje práctico y juego colaborativo», según el sitio web de la organización Montessori.

Bezos anunció por primera vez su aventura en la educación en 2018 con el lanzamiento de la Bezos Day One Fund, con su entonces esposa, MacKenzie Scott. El fondo de US$ 2.000 millones se creó para financiar organizaciones sin fines de lucro existentes que prestan servicios a familias sin hogar y para una red de escuelas en vecindarios de bajos ingresos.

El fondo incluye dos ramas: Day 1 Academies Fund, que se enfoca en la educación, y The Day 1 Families Fund, que se enfoca en ayudar a las familias sin hogar.

Los premios anuales de liderazgo también se otorgan a organizaciones «que realizan un trabajo compasivo y de movimiento de agujas para proporcionar refugio y apoyo contra el hambre para abordar las necesidades inmediatas de las familias jóvenes».

Jeff Bezos es la persona más rica del mundo con una fortuna de más de US$ 200.000 millones, según el índice Bloomberg Billionaires.