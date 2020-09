Pediatras piden que comiencen los ensayos de la vacuna contra el covid-19 en niños

Noticias

(CNN) — Con más de 200.000 muertes por covid-19 en Estados Unidos, un grupo de especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas está pidiendo que inicien los ensayos de vacunas para niños.

Hay tres ensayos de vacunas contra el coronavirus a gran escala para adultos en Estados Unidos, pero ninguna de las vacunas ha comenzado a probarse en niños, quienes se encuentran están “estancados en neutro”, dijeron ocho médicos en un comentario publicado el viernes en la revista médica Clinical Infectious Diseases.

«A pesar de que las cosas se están moviendo a una velocidad sin precedentes para los adultos y los adultos mayores con las vacunas contra el covid-19, aún no hemos avanzado para que comiencen los ensayos pediátricos», dijo el Dr. Buddy Creech, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Vanderbilt y uno de los autores del comentario.

«Este es realmente un llamado para decir que, en lugar de esperar a ver si tenemos una vacuna eficaz para los adultos, comencemos ese trabajo de al menos evaluar las vacunas en los adolescentes y las edades cada vez menores, para que tengamos una buena cuenta la dosificación, el programa de dosis y la eficacia potencial de ese tipo de vacuna», dijo Creech.

Pfizer, que se encuentra en la última fase de ensayos de su vacuna, está «trabajando activamente con los reguladores en un posible plan de estudio en niños», le dijo a CNN un portavoz de la compañía.

Moderna, otra compañía con una vacuna en ensayos de fase 3 en Estados Unidos, planea iniciar ensayos médicos de la vacuna de covid-19 en niños «en un futuro cercano, sujeto a aprobación regulatoria», dijo un portavoz en un comunicado a CNN.

Hasta ahora, más de 6,8 millones de estadounidenses han contraído covid-19 desde el inicio de la pandemia y al menos 200.710 han muerto, según la Universidad Johns Hopkins

La FDA está considerando medidas que pondrían la aprobación de la vacuna mucho después del día de las elecciones

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está considerando nuevas reglas para la autorización de emergencia de una vacuna contra el covid-19 que impulsaría la autorización mucho después del día de las elecciones, según tres fuentes familiarizadas con la situación.

Las fuentes describieron dos escenarios diferentes que la FDA está evaluando antes de que una empresa farmacéutica pueda recibir una autorización de uso de emergencia para su vacuna.

«De cualquier manera, será el Día de Acción de Gracias como muy pronto antes de que una empresa obtenga una EUA», o autorización de uso de emergencia, dijo la primera fuente.

Una fuente dijo que se espera que la FDA exija a los fabricantes de vacunas que esperen dos meses después de dar a todos los participantes del estudio en los ensayos de Fase 3 su segunda dosis de la vacuna antes de solicitar la autorización.

Una segunda fuente, un alto funcionario del gobierno, dijo que se espera que la agencia requiera que las empresas esperen 60 días después de administrar la segunda dosis a la mitad de los participantes del ensayo antes de que se pueda autorizar la vacuna.

La medida está diseñada para monitorear la seguridad de la vacuna, incluso si el ensayo ya ha determinado la eficacia de la vacuna.

¿Podría estar la vacuna lista y aprobada en las próximas semanas?

El país debería tener buenos datos sobre la seguridad y eficacia de una vacuna en algún momento de noviembre, dijo el martes el Dr. Ashish Jha al Comité Económico Conjunto de Estados Unidos, y agregó que cree que habrá una vacuna antes de fin de año.

Jha, decano de la escuela de salud pública de la Universidad de Brown, dijo que ha sido «inmensamente partidario» de la Operación Warp Speed, los esfuerzos de la Casa Blanca para acelerar la producción de vacunas y los tratamientos contra el covid-19.

«Creo que ha sido lo correcto, porque una vez que tengamos la evidencia de seguridad y eficacia no querremos esperar», dijo Jha.

Una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation encontró que más de la mitad de los encuestados (54%) dijeron que no recibirían la vacuna si estuviera disponible de forma gratuita antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Siguiendo las líneas del partido, el 60% de los republicanos y el 56% de los independientes dijeron que no lo harían. La mitad de los demócratas dijeron que lo harían.

Fauci: La división del país está obstaculizando los mensajes

El estado dividido actual del país es una de las cosas que se interpone en el camino de los mensajes claros y consistentes cuando se trata del covid-19 en Estados Unidos, dijo Fauci.

«Estamos en un estado tan divisivo en la sociedad que tiende a politizarse», dijo el lunes por la noche el principal experto en enfermedades infecciosas del país en «The Daily Show with Trevor Noah».

«Es casi un lado frente al otro», dijo Fauci.

Estados Unidos lleva meses navegando por la pandemia de Covid-19 y varias medidas de seguridad siguen siendo puntos de controversia, incluidas las máscaras faciales. Si bien muchos en todo el país han aceptado las recomendaciones de los expertos de usar cubiertas faciales para protegerse contra la propagación del virus, otros han protestado por su uso.

«La gente toma partido, como si usar una máscara o no es una declaración política y eso es realmente desafortunado, totalmente desafortunado porque es un tema puramente de salud pública. No debe ser uno contra el otro», dijo Fauci.

Pero incluso los estadounidenses que quieren seguir la guía de expertos sobre el covid-19 se encontraron con un mensaje confuso esta semana. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) actualizaron su guía para decir que el covid-19 se puede propagar por el aire. Pero días después volvieron abruptamente a la guía publicada hace meses, diciendo que se cree que el virus se propaga principalmente entre personas en contacto cercano y «a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla».

Varios estudios han demostrado que el virus se puede propagar a través de pequeñas partículas en el aire.

«Es extremadamente confuso», le dijo a CNN la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y médica de emergencias de la Universidad George Washington. «Y ese tipo de latigazo, especialmente sin una explicación directa de los CDC, crea confusión y, lamentablemente, conduce a la falta de confianza en los CDC en general».

La confusión podría contribuir al aumento de los casos de covid-19

Estados Unidos se encaminan hacia lo que el director de los CDC, Dr. Robert Redfield, predijo que el otoño podría ser uno de los «tiempos más difíciles» en la salud pública estadounidense. Un experto le dijo a CNN esta semana que los próximos meses podrían ser una «caída apocalíptica».

«Está sucediendo porque estamos obligando a las escuelas a reabrir en áreas de alta transmisión», dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor College of Medicine. «Estamos obligando a las universidades a reabrir, y no tenemos el liderazgo a nivel nacional, diciéndole a la gente que use máscaras y que se mantenga a distancia social y haga todas las cosas que tenemos que hacer».

Estados Unidos podría ver otro aumento de casos y ese aumento podría sumarse a la temporada de gripe. Los funcionarios de salud advirtieron que podría complicar mucho las cosas. Al menos 24 estados ahora informan un aumento en los casos nuevos en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Muchos de esos casos se dan en el corazón y el medio oeste de Estados Unidos.

La Dra. Jeanne Marrazzo, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, dice que hay varios factores que podrían estar contribuyendo al aumento de las cifras, incluida la fatiga del público por las condiciones similares a una pandemia.

«Y luego lo segundo es … los mensajes completamente contradictorios que estamos recibiendo, no solo la información errónea, sino también la confusión sobre cómo se difunden las cosas».

Más de 4.000 estudiantes y personal escolar infectados en Texas

Un aumento en los casos también se produce después de que muchos estudiantes en todo el país regresaron a clases, tanto en escuelas como en universidades.

Los colegios y universidades de los 50 estados han informado infecciones, lo que llevó a los líderes locales a establecer nuevas medidas con la esperanza de controlar la propagación del virus en los campus universitarios y en las ciudades universitarias.

Las infecciones también han aumentado entre los estudiantes más jóvenes y entre quienes los rodean.

En Texas, ha habido más de 4.500 casos positivos de Covid-19 entre los estudiantes y el personal de las escuelas públicas del estado desde que comenzó el nuevo año académico, según datos de la Agencia de Educación de Texas.

Más de 2.300 de esos casos son estudiantes.

En Florida, el número de niños menores de 18 años que han contraído el virus ha aumentado un 26% desde que abrieron muchas de las escuelas públicas del estado.

Los expertos todavía están estudiando el papel que desempeñan los niños en la transmisión del virus. Varios estudios han demostrado que también pueden propagarlo, a menudo, tanto como los adultos.

Y un informe publicado recientemente por los CDC sugiere que los niños no solo pueden transmitir el virus, sino que pueden hacerlo incluso cuando muestran síntomas leves o ninguno en absoluto.

