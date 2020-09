Matt Lucas revive su parodia de Boris Johnson, instando a los espectadores a ‘Save Loaves’ durante el debut de ‘Great British Bake Off’

Noticias

(CNN) — El actor y comediante Matt Lucas llevó sus famosas habilidades de imitación a «The Great British Bake Off» el martes, iniciando la nueva temporada del programa con una parodia en la que personificaba al primer ministro británico Boris Johnson.

La estrella de 46 años, mejor conocido por el programa de sketches de comedia «Little Britain» y la película «Bridesmaids», hizo su debut en el exitoso concurso de cocina televisivo después de reemplazar a la favorita de los fanáticos, la presentadora Sandi Toksvig.

Welcome to a new series of The Great British Bake Off – and a big hello to our new presenter Matt Lucas! #GBBO pic.twitter.com/0sa8NxTJtE

— British Bake Off (@BritishBakeOff) September 22, 2020

Con una peluca rubia platinada y de pie frente a un atril con el lema: «Mantente alerta, protege el pastel, salva los panes», Lucas dominó perfectamente la voz distintiva de Johnson mientras se burlaba de las reuniones informativas sobre el coronavirus del primer ministro.

Comenzó el boceto diciéndoles a los espectadores: «Buenas noches, vayamos directo a esto”.

«Ahora nos acercamos a la fase 46, lo que significa que, desde el martes por la mañana o el miércoles por la noche, dependiendo de su estatura, estamos hablando, con respecto al horneado, si debe hornear en una carpa, hornee en una carpa, pero por favor no hornee en una tienda … »

Añadió: «Le pedimos a la gente que use el sentido común con respecto a la distribución de cientos y miles».

El coanfitrión, Noel Fielding, presentado por Lucas como «la dama del vestido original», se sumó a través de un enlace de video para hacer una pregunta sobre la pronunciación correcta de «scone».

Casualmente, la parodia se emitió minutos después de que Johnson se dirigiera a la nación sobre nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus, incluido el toque de queda de las 10 PM para restaurantes y bares en Inglaterra.

Ya había interpretado a Boris Johnson

Esta no es la primera vez que Lucas apunta a Johnson. La estrella se volvió viral en mayo después de compartir un video en Twitter luego del anuncio de Johnson de los «medidas preventivas» que el gobierno planeaba tomar para aliviar las restricciones de la cuarentena.

Lucas aprovechó la oportunidad para compartir su interpretación del mensaje, que fue ampliamente criticado por su falta de claridad.

MIRA: «Yo estaba demasiado gordo», dice el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson

«Entonces, estamos diciendo que no vayas a trabajar, ve a trabajar, no uses el transporte público, ve a trabajar, no vayas a trabajar», dijo.

«Quédese adentro, si puede trabajar desde casa, vaya a trabajar, no vaya a trabajar».

“Salga, no salga. Y luego que sí, que no. Esto o lo otro”.