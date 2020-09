Estos son los republicanos destacados que respaldan a Biden

Noticias

Washington (CNN) — Varios republicanos prominentes han respaldado la candidatura presidencial de Joe Biden y le han brindado al ex vicepresidente un apoyo potencialmente útil mientras busca ganarse a los miembros insatisfechos del partido.

Entre la lista de partidarios del Partido Republicano se encuentran varias figuras que hablaron durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, argumentando que Biden puede marcar el comienzo de una nueva era de unidad política después de cuatro años del presidente Donald Trump.

Si bien los respaldos ofrecen un impulso simbólico a Biden mientras busca ganarse a votantes persuadibles, Trump sigue siendo abrumadoramente popular entre los republicanos.Estos son algunos de los republicanos de alto perfil que han respaldado a Biden:

Cindy McCain

Cindy McCain emitió una declaración esta noche respaldando a Joe Biden para presidente, diciendo:

“Mi esposo John vivía con un código: el país primero. Somos republicanos, sí, pero estadounidenses ante todo. Solo hay un candidato en esta carrera que defiende nuestros valores como nación, y ese es Joe Biden «.

Señaló que su esposo, el difunto senador John McCain, tenía diferencias con Biden, pero dijo que el ex vicepresidente es un “hombre bueno y honesto. Él nos guiará con dignidad. Y será un comandante en jefe del que puede depender la mejor fuerza de combate de la historia del mundo, porque sabe lo que es enviar a un hijo a luchar».

“Pondré a nuestro país en primer lugar y votaré por Joe Biden, y espero que se unan a mí”, agregó.

John Kasich, exgobernador de Ohio

Kasich, quien se desempeñó durante ocho años como gobernador de Ohio y fue candidato a la nominación republicana en 2016, se ha convertido en una voz prominente del movimiento «Nunca Trump» del partido.

Entre los republicanos que hablaron en la convención demócrata, a él se le dio la mayor cantidad de tiempo para hablar, aprovechando el momento para pedir a sus compañeros republicanos que votaran por Biden.

«Estoy seguro de que hay republicanos e independientes que no se imaginan cruzar al otro partido para apoyar a un demócrata», dijo el lunes. «Temen que Joe pueda girar bruscamente a la izquierda y dejarlos atrás. No creo eso porque conozco la medida del hombre. Es razonable, fiel, respetuoso y, ya sabes, nadie empuja a Joe».

Christine Todd Whitman, exgobernadora republicana de Nueva Jersey,

Whitman se desempeñó como gobernadora de Nueva Jersey antes de ser designada por el presidente George W. Bush en 2001 para dirigir la Agencia de Protección Ambiental.

Hablando brevemente durante la convención demócrata dijo que la elección «no se trata de un republicano o demócrata. Se trata de una persona: una persona lo suficientemente decente, lo suficientemente estable, lo suficientemente fuerte como para volver a encarrilar nuestra economía; una persona que puede trabajar con todos, demócratas y republicanos, para hacer las cosas».

«Donald Trump no es esa persona; Joe Biden lo es», dijo Whitman.

Meg Whitman, ex presidenta ejecutiva de Hewlett Packard

Whitman se postuló sin éxito para gobernadora como republicana en California en 2010, pero respaldó la candidatura presidencial de Hillary Clinton en 2016.

«Soy un republicano desde hace mucho tiempo y un director ejecutivo desde hace mucho tiempo», dijo Whitman, quien es el actual director ejecutivo de Quibi, durante la convención. «Y déjenme decirles, Donald Trump no tiene ni idea de cómo manejar un negocio, y mucho menos una economía».

Susan Molinari, ex representante republicana de Nueva York

Molinari, quien representó a Nueva York de 1990 a 1997 antes de renunciar a su puesto para una carrera en periodismo, también habló brevemente durante la convención el lunes y dijo que Biden es «exactamente lo que esta nación necesita en este momento».

Miles Taylor, ex alto funcionario de la administración de Trump

Taylor, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se convirtió en uno de los exfuncionarios de la administración Trump de más alto rango en respaldar a Biden cuando hizo un anuncio sorpresa el lunes por la tarde en apoyo del exvicepresidente.

«Dado lo que he experimentado en la administración, tengo que apoyar a Joe Biden para la presidencia y, aunque no soy demócrata, aunque no estoy de acuerdo en temas clave, estoy seguro de que Joe Biden protegerá al país y estoy confiado en que no cometerá los mismos errores que este presidente ”, dijo Taylor en un video producido por el grupo Votantes Republicanos contra Trump en el que también hizo varias acusaciones sobre la conducta de Trump.

Exsecretario de Estado Colin Powell

Powell, un republicano de larga data que se desempeñó como secretario de Estado bajo Bush, le dijo a CNN en junio que votará por Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

«Ciertamente no puedo apoyar de ninguna manera al presidente Trump este año», dijo Powell, y agregó que tampoco se atrevió a votar por Trump hace cuatro años.

Powell respaldó al expresidente Barack Obama en las elecciones de 2008.

El Proyecto Lincoln

El grupo antiTrump está liderado por varios republicanos de alto perfil, incluidos John Weaver, Rick Wilson, Reed Galen y George Conway, el esposo de la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway.

El grupo ha respaldado a Biden y es conocido principalmente por una serie de anuncios que atacan a Trump en varios frentes. El presidente ha etiquetado al grupo como el «Proyecto Perdedores» y llamó republicanos a sus fundadores sólo de nombre.

Charlie Dent, exrepresentante de Pensilvania

Dent, quien renunció a la Cámara en 2018, se desempeñó como presidente de la Comisión de Ética de la Cámara desde 2015 hasta 2016 y presidente de la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara sobre Construcción Militar, Asuntos de Veteranos y Agencias Relacionadas desde 2015 hasta 2018.

En un artículo de opinión de CNN publicado, Dent denuncia a Trump como un «populista antiliberal y nativista cuyo enfoque caótico y mala conducta gerencial han socavado el funcionamiento del gobierno».

Los estadounidenses, escribió Dent, «están agotados por el caos interminable y el drama diario que emana de la Casa Blanca. Sólo quieren estabilidad».

«Por eso estoy apoyando a Joe Biden. Es tan simple como eso. Y si elegir a Joe Biden es lo que se necesita para devolver al Partido Republicano a un lugar mejor donde se vuelva más tolerante socialmente, comprometido de manera constructiva en el escenario internacional y que apoye a personas razonablemente reguladas». mercados libres, mucho mejor».

Dent es un comentarista político de CNN.

El exsenador de Nebraska Chuck Hagel

Hagel era un senador republicano de Nebraska antes de que el ex presidente Barack Obama lo nombrara secretario de Defensa.

Hagel respaldó a Biden para presidente en una entrevista con CNN en marzo, y apareció en un video durante la segunda noche de la convención junto con otros expertos en Seguridad Nacional promocionando la experiencia de Biden en política exterior.

El veterano estadounidense Edward Good

El veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, Edward Good, de 95 años, criticó a Trump y pidió al país que votara por Biden.

«Soy republicano desde la década de 1960. Soy miembro de la NRA y voté por Trump», dijo Good en un mensaje de video reproducido en la última noche de la Convención Nacional Demócrata. «Creo que Trump ha sido el peor presidente que hemos tenido. Así que me alegrará verlo partir».

Good dijo que «Biden será un gran líder para Estados Unidos».

«Como yo, el día de mi salto a Alemania, creo que Joe Biden se preocupa por cumplir con su deber por Estados Unidos. Y si fuera elegido, eso es lo que haría», agregó.

El exsecretario de Defensa William Cohen

Cohen representó a Maine tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como republicano antes de desempeñarse como secretario de Defensa durante los últimos años de la administración Clinton.

Cohen anunció su apoyo a Biden en un comunicado en el que culpó del número de muertos por coronavirus en Estados Unidos a «la mala gestión y el liderazgo fallido».

«Estoy votando por Joe Biden porque nuestra democracia está en juego», dijo en el anuncio. «Necesitamos seriamente un líder con optimismo y competencia que nos dé esperanza. Joe Biden es ese líder».

Exfuncionarios de Seguridad Nacional republicanos que apoyan a Biden

Más de 70 exfuncionarios de Seguridad Nacional de múltiples administraciones republicanas junto con ex miembros republicanos del Congreso anunciaron su respaldo el día en que Biden aceptó oficialmente la nominación demócrata.

El grupo, llamado exfuncionarios republicanos de seguridad nacional de Biden, incluye al exdirector de la NSA y la CIA, el general Michael Hayden, el ex subsecretario de Estado y director de Inteligencia Nacional, John Negroponte, el exdirector de la CIA y el FBI William Webster, y el exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional bajo el presidente Trump, Miles Taylor.

Escribieron una carta de 10 puntos explicando el fundamento de su respaldo, diciendo que Trump ha «dañado gravemente el papel de Estados Unidos como líder mundial», «demostrado que no es apto para liderar durante una crisis nacional» y que «solicitó influencia extranjera y socavó la confianza en nuestras elecciones presidenciales».

‘Republicanos por Biden’

El primer día de la Convención Nacional Republicana, más de 20 ex legisladores republicanos anunciaron que apoyaban al exvicepresidente. Junto con Dent y Molinari, el exsenador de Arizona Jeff Flake anunció su apoyo, junto con los siguientes ex funcionarios:

El senador de Nueva Hampshire Gordon Humphrey

El senador de Virginia John Warner

El representante de Texas Steve Bartlett

El representante de Pensilvania Bill Clinger

El representante de Missouri Tom Coleman

El representante de Hawái Charles Djou

El representante de Oklahoma Mickey Edwards

El representante de Maryland Wayne Gilchrest

El representante de Pensilvania Jim Greenwood

El representante de Carolina del Sur Bob Inglis

El representante de Arizona Jim Kolbe

El representante de California Steve Kuykendall

El representante de Illinois Ray LaHood

El representante de Iowa Jim Leach

La representante de Maryland Connie Morella

El representante de Mississippi Mike Parker

El representante de Nueva York Jack Quinn

La representante de Rhode Island Claudine Schneider

El representante de Connecticut Christopher Shays

El representante de Vermont Peter Smith

El representante de Texas Alan Steelman

El representante de Nueva York Jim Walsh

El representante de Virginia Bill Whitehurst

El representante de Nueva Jersey Dick Zimmer

«43 Alumni for Biden»

Lanzado en julio por el ex gobierno de George W. Bush y funcionarios de campaña, el superPAC incluye a más de 225 funcionarios de la administración y al menos 152 ex alumnos que respaldan a Biden. El exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez se desempeñará como presidente nacional del grupo y la exsecretaria de Agricultura Ann Veneman también se encuentra entre quienes anunciaron públicamente su apoyo a Biden.

Romney 4 Biden

Más de 30 ex miembros del personal y directores estatales de la campaña presidencial 2012 del senador de Utah Mitt Romney están apoyando a Biden.

«Con más de 175.000 estadounidenses muertos por covid-19, decenas de millones de desempleados y el 80 por ciento de los votantes convencidos de que Estados Unidos va en la dirección equivocada, necesitamos desesperadamente un presidente que esté enfocado en poner las necesidades de la nación por delante de las suyas», dijo el grupo en un comunicado en agosto señalando que algunos de ellos votaron por Trump y otros nunca apoyaron al presidente.

El exgobernador de Michigan Rick Snyder

Snyder, quien fue gobernador de 2011 a 2018, escribió un artículo de opinión en Detroit Free Press respaldando a Biden. Dijo que seguiría apoyando a los candidatos republicanos, pero no a Trump.

El exgobernador republicano escribió que Trump no ha unificado al país mientras que Biden «ha mostrado el deseo de sanar a una nación profundamente dividida».

También llamó al presidente un «matón» y dijo que Trump «carece de una brújula moral» e «ignora la verdad», al tiempo que argumentó que Biden ha «demostrado un fuerte carácter moral y empatía».

En 2016, Snyder se abstuvo de respaldar a Trump y se negó a decir por quién votó.

Jeremy Diamond, Jake Tapper, Michael Warren, Eric Bradner, Gregory Krieg, Fredreka Schouten, Veronica Stracqualursi, Chandelis Duster, Rachel Janfaza y Jessica Dean de CNN contribuyeron a este informe.