The Washington Post: Evaluación de la CIA dice que Putin ‘probablemente dirige’ los esfuerzos para interferir en las elecciones de 2020 contra Biden

(CNN) — La CIA evaluó en agosto que el presidente Vladimir Putin y sus principales asesores «están al tanto y probablemente dirigen las operaciones de influencia de Rusia» destinadas a socavar al candidato presidencial demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020, según un nuevo informe en The Washington Post.

«Evaluamos que el presidente Vladimir Putin y la mayoría de los altos funcionarios rusos están al tanto y probablemente dirigen las operaciones de influencia de Rusia destinadas a denigrar al exvicepresidente de Estados Unidos, apoyar al presidente de Estados Unidos y alimentar la discordia pública antes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre», dice la primera línea de la evaluación, informó el Post.

Detalles de la publicación de The Washington Post

La CIA compiló su evaluación del 31 de agosto con aportes de la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI utilizando fuentes de Inteligencia públicas no clasificadas y clasificadas, informó The Washington Post, citando dos fuentes que revisaron el documento.

La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) declinaron hacer comentarios. CNN también se ha comunicado con la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI. Las agencias se negaron a comentar al Post.

El exagente de la CIA Douglas London dijo a CNN que el uso de la palabra «probablemente» por parte de la agencia cuando se trata de un tema de tal importancia significa que sus «analistas tienen la suficiente confianza basada en su profunda experiencia como para arriesgar su reputación al hacer tal afirmación».

«Significa que la información es lo suficientemente buena como para que no estén adivinando, pero tienen suficientes piezas del rompecabezas para distinguir con seguridad la imagen», dijo London.

Si bien la Inteligencia de Estados Unidos ha acusado públicamente a Rusia de interferir activamente en las elecciones de 2020, buscando denigrar la candidatura de Biden a la Casa Blanca, las agencias no proporcionaron ninguna evaluación de la posible participación de Putin como mencionaThe Washington Post ahora.

«Evaluamos que Rusia está utilizando una serie de medidas para denigrar principalmente al exvicepresidente Biden y lo que ve como un ‘establishment’ anti-Rusia. Esto es coherente con las críticas públicas de Moscú hacia él cuando era vicepresidente por su papel en las políticas de la administración Obama sobre Ucrania y su apoyo a la oposición anti-Putin dentro de Rusia», dijo William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, en un comunicado en agosto.

‘Moscú aplicará las lecciones aprendidas de su campaña ordenada por Putin’

Estados Unidos acusó a Putin en 2017 de dirigir todos los esfuerzos para inmiscuirse en las elecciones presidenciales de 2016.

«Evaluamos que Moscú aplicará las lecciones aprendidas de su campaña ordenada por Putin dirigida a las elecciones presidenciales de Estados Unidos para influir en futuros esfuerzos en todo el mundo, incluso contra los aliados de Estados Unidos y sus procesos electorales», dijo la Inteligencia estadounidense en un comunicado tras las elecciones de 2016.

En su declaración de agosto, Evanina también acusó al parlamentario ucraniano prorruso Andrii Derkach de «difundir afirmaciones sobre corrupción» para socavar la candidatura de Biden.

El exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper le dijo a John King de CNN en «Newsroom» el martes que el informe sirve como «confirmación» de lo que tanto Evanina como el director del FBI, Christopher Wray, han dicho sobre los esfuerzos de Rusia para inmiscuirse en las elecciones.

«Así que esto es simplemente una afirmación, una confirmación de lo que ya han dicho tanto el director Wray del FBI como Bill Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que es una especie de portavoz nominal sobre la interferencia electoral en nombre del director de Inteligencia Nacional», dijo Clapper, quien sirvió en el Gobierno de Obama.

Clapper, colaborador de CNN, agregó que el informe es «significativo pero no sorprendente». Y agregó: «Teniendo en cuenta los antecedentes de Putin –un oficial de carrera capacitado de la KGB– tiene una comprensión muy astuta y sofisticada de las herramientas que puede utilizar para interferir con nuestro proceso electoral y sembrar discordia y desconfianza, lo que está haciendo bastante bien».

Derkach etiquetado como ‘agente ruso activo’

The Washington Post informó que la evaluación de la CIA detalla los esfuerzos de Derkach para difundir e impulsar la información anti-Biden. Esto lo haría a través de grupos de presión, el Congreso y medios de comunicación. Aunque el documento se refiere a la interacción de Derkach con una persona «prominente» vinculada a la campaña del presidente Donald Trump, no identifica a esa persona, según The Washington Post.

Derkach tiene estrechos vínculos con el abogado personal de Trump Rudy Giuliani, quien no está mencionado en la evaluación de la CIA, según el Post. Durante el año pasado, Derkach ha trabajado en estrecha colaboración con Giuliani. También con medios de derecha, como One America News Network, para vender material anti-Biden, según informes anteriores de CNN y declaraciones públicas de Derkach.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Derkach por esos esfuerzos y lo etiquetó como un «agente ruso activo».

«Derkach y otros agentes rusos emplean la manipulación y el engaño para intentar influir en las elecciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado a principios de este mes.

La relación con Giuliani

Giuliani ha reconocido que recibió documentos de Derkach sobre Biden.

Cuando se le preguntó a principios de este mes sobre las sanciones contra Derkach, Giuliani le respondió a CNN a través de un mensaje de texto «A quién le importa».

«Nunca incluí nada de su información en mi informe al Estado, y me reuní (con Derkach) mucho después de que terminara mi investigación», dijo Giuliani a CNN el mes pasado. Se refería a un polémico paquete de documentos que entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos el año pasado como parte de sus esfuerzos por descubrir información negativa sobre Biden.

Derkach rechazó recientemente la noción de que es un agente ruso. Calificó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de «absurdas» e ilógicas durante una rueda de prensa en Ucrania que rápidamente se convirtió en un espectáculo sin sentido.

La respuesta de Inteligencia

La comunidad de Inteligencia de Estados Unidos se negó a comentar sobre las actividades específicas de Derkach después de que él habló. Pero un funcionario de la ODNI reiteró la evaluación pública de la agencia de agosto de que el legislador ucraniano «está difundiendo afirmaciones sobre corrupción –incluso a través de la publicación de llamadas telefónicas filtradas– para socavar la candidatura del exvicepresidente Biden y el Partido Demócrata».

«Respaldamos nuestra declaración pública anterior sobre el Sr. Derkach y señalamos la designación de Derkach por parte del Departamento del Tesoro el 10 de septiembre por sus esfuerzos para influir en las elecciones de 2020», dijo el funcionario a CNN recientemente.

Derkach ha publicado y promocionado supuestas cintas de audio de una conversación de 2016 entre Biden y el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El mes pasado, Trump retuiteó una publicación que contenía fragmentos del audio y acusaba a Biden de irregularidades, aunque no hay pruebas de irregularidades en las cintas.

Campaña de Biden reacciona a evaluación de CIA publicada por The Washington Post

Un portavoz de la campaña de Biden dijo el martes que la evaluación de la CIA deja en claro quién quiere Putin que gane las elecciones. Argumentó que «la política exterior de Donald Trump ha sido un regalo para el Kremlin».

«Y es trágico que ciertos miembros del Congreso estén tan abrumados por la forma más corrosiva de partidismo imaginable que hayan elegido ser cómplices de operaciones de influencia extranjera contra la soberanía misma de Estados Unidos», dijo el portavoz de la campaña de Biden Andrew Bates en una declaración.

Devan Cole, Alex Marquardt, Sarah Mucha, Jeremy Herb, Mike Warren y Kylie Atwood de CNN contribuyeron a este informe.