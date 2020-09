OPINIÓN | Lo que diría mi esposo, Elijah Cummings, si estuviera vivo hoy

Noticias

Nota del editor: Maya Rockeymoore Cummings es la viuda del difunto representante de Maryland Elijah Cummings. Es oradora, estratega y autora del próximo libro, «RAGEISM: Race, Age, Gender, Exclusion, and the Politics of Health Equity» (Routledge Press). Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — A pesar de su último deseo de que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente, el presidente Donald J. Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, apenas esperaron unas horas después de la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg antes de anunciar su intención de hacerlo. solo eso. Nadie debe olvidar que fue McConnell quien bloqueó un proceso de confirmación en el Senado para la elección de la Corte Suprema del expresidente Barack Obama, Merrick Garland, luego de la muerte del juez Antonin Scalia en febrero de 2016 porque, argumentó McConnell, el escaño no debería llenarse antes de unas elecciones nacionales a casi nueve meses de distancia.

La falta de respeto y la hipocresía flagrante mostrada por Trump y McConnell resume perfectamente la perversión política que hemos visto durante casi cuatro años. Desde los depravados ataques de Trump contra los inmigrantes indocumentados, su retórica desagradable y divisiva hasta su aparentemente interminable lista de escándalos y su flagrante mal manejo del covid-19, la combinación tóxica de Trump de inexperiencia política, mendacidad y astucia ha traído consigo dolor, ansiedad y pérdida para muchos estadounidenses. Es devastador que haya sido protegido por republicanos que se han involucrado en un patrón de guerra política asimétrica diseñada para asegurar su ventaja partidista a expensas de nuestra Constitución e instituciones democráticas.

Mi difunto esposo, el representante de Maryland Elijah Cummings, quien falleció en octubre de 2019, no solo estaba preocupado por la irreverencia del Partido Republicano, sino que estaba profundamente perturbado por el estilo de liderazgo errático y autocrático de Trump. Tanto es así que, al final de su vida, había determinado que Trump no simplemente no era apto para el cargo de presidente, sino que también era un peligro inminente para el pueblo estadounidense y nuestro sistema de gobierno. Elijah simplemente vio las elecciones de 2020 como la batalla por el futuro de nuestra democracia.

Hijo de dos predicadores, Elijah fue criado para creer en el juego limpio, lo que significaba que seguías las reglas, tratabas a las personas de la forma en que querías que te trataran y no juzgabas un libro por su portada.

Entonces, cuando Trump se convirtió en presidente de EE.UU. después de una campaña polémica, y después que el amigo y mentor de Elijah —el fallecido representante por Georgia, John Lewis— pidió a los demócratas que boicotearan la juramentación, buscó la bendición de Lewis para asistir. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo lo ocurrido, quiso hacer un esfuerzo de buena fe para trabajar con el nuevo presidente, respetando las instituciones de nuestra república.

Si había una oportunidad de trabajar con Trump para lograr cosas para el pueblo estadounidense, estaba decidido a encontrarla. Entonces, Elijah y yo fuimos a la ceremonia de toma de posesión y al almuerzo posterior en donde se presentó al presidente y propuso la idea de trabajar juntos para reducir los precios de los medicamentos recetados para ayudar al pueblo estadounidense.

Pero después de una reunión a principios de 2017, que Elijah inicialmente pensó que fue bastante bien, Trump mintió rápidamente a los medios sobre lo que dijo Elijah y no mostró interés en colaborar en el precio de los medicamentos recetados.

Es decir, hasta julio, cuando, en un movimiento de campaña aparentemente desesperado, firmó una serie de órdenes ejecutivas reclamando el mérito exclusivo de tratar de reducir los costos de los medicamentos recetados, burlándose deliberadamente de la receta inferior de Elijah E. Cummings. El proyecto de ley Drug Cost Now (nombrado en honor a Elijah) que fue aprobado en la Cámara de Representantes a fines de 2019.

Elijah no se habría sorprendido por el desaire de Trump porque había visto a Trump denigrar al expresidente Barack Obama e intentar deshacer o reclamar crédito por los logros del gobierno de Obama.

Al crecer en el sur de Jim Crow, Elijah entendió cómo la psicología y la ética del racismo impedían que las personas reconocieran las ideas, los logros y la dignidad de las personas negras porque fundamentalmente entraban en conflicto con su propio sistema de creencias. La comodidad de Trump al usar un lenguaje racista y deshumanizador y adoptar políticas racistas simplemente reforzó las percepciones de Elijah sobre los prejuicios inherentes de Trump y su incapacidad para liderar una nación diversa. Los repetidos ataques de Trump a Baltimore, una ciudad estadounidense diversa que Trump siempre ha intentado definir como indigna y fuera del cuerpo político, fue otro punto de prueba.

Aunque Elijah consideró dolorosos los ataques contra él y Baltimore, una de sus mayores preocupaciones fue lo que llamó el «déficit de empatía» del presidente, o la incapacidad para comprender y sentir el dolor de los demás. Las investigaciones que llevó Elijah sobre las separaciones de niños de familias inmigrantes en la frontera sur de EE.UU. lo llevaron a creer que Trump tenía una veta de crueldad que revelaba una indiferencia extrema por el valor de la vida humana.

Elijah escribió su libro, «We’re Better Than This: My Fight for the Future of Our Democracy”, antes de que el mundo supiera que se avecinaba el nuevo coronavirus, pero si estuviera vivo para ver lo que ha sucedido, habría deducido que la respuesta de Trump no fue simplemente inepta, sino que tuvo un costo de vidas estadounidenses inocentes.

El reconocimiento privado de Trump a Bob Woodward de que sabía que la enfermedad era mortal desde el principio («atraviesa el aire», le dijo a Woodward en febrero) habría dejado en claro que su fracaso en desarrollar un plan nacional, sus esfuerzos por desinformar y desinformar y la demanda de su administración para invalidar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en medio de una pandemia global puso en peligro a todos los estadounidenses, pero especialmente a los negros, latinos y nativos americanos, que tienen tasas alarmantes y desproporcionadamente altas de infecciones y muertes por covid-19.

Elijah también determinó que Trump no entiende o no parece preocuparse por la educación cívica, por lo que pisotea reglas, normas y restricciones de una manera que pone a las instituciones de nuestra democracia bajo una amenaza extrema. Durante la vida de Elijah, el flagrante desprecio de Trump por las normas democráticas tomó la forma de decir falsedades descaradas y constantes, negarse a testificar o entregar documentos, ignorar citaciones y aprovechar los tribunales para bloquear y evitar la rendición de cuentas. Desde la muerte de Elijah, el Departamento de Justicia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y el Servicio Postal de EE.UU. son solo algunas de las instituciones públicas que Trump ha utilizado flagrantemente contra el pueblo estadounidense para su propio beneficio personal y político.

Como predijo Elijah, las instituciones democráticas de nuestra nación están siendo atacadas y enfrentan una creciente crisis de legitimidad. Escrito en el último año de la vida de Elijah, su libro «We’re Better Than This: My Fight for the Future of Our Democracy”, publicado este martes, fue su llamado urgente para que el pueblo estadounidense haga todo lo que esté a su alcance para evitar que Trump sea reelegido. Porque Elijah creía con cada fibra de su ser que la reelección de Trump resultaría en la muerte de la democracia estadounidense y en todas las promesas de seguridad, libertad y justicia que ofrece.