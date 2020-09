Amazon lanza su bicicleta estática Prime Bike, imitación de Peloton, por US$ 499

Noticias

(CNN Business) –– Peloton tiene un nuevo competidor: Amazon lanzó su bicicleta estática Prime Bike.

Esta bicicleta de Amazon es el primer producto fitness del gigante del comercio electrónico. La Prime Bike tiene un costo de US$ 499, aproximadamente US$ 1.500 menos que la bicicleta insignia de Peloton. De hecho, el nuevo producto de Amazon tiene un aspecto similar a una Peloton, aunque carece de una pantalla para transmitir entrenamientos.

Amazon no construyó la bicicleta. Por el contrario, se asoció con el emprendimiento de fitness Echelon para producir una versión menos costosa de sus bicicletas existentes. Los modelos de la bicicleta que no pertenecen a la marca Prime cuestan entre US$ 1.000 y US$ 2.000, dependiendo de sus características.

La Prime Bike funciona con una aplicación que transmite clases de fitness y ciclismo por una tarifa mensual. Los compradores de la nueva bicicleta reciben una prueba gratuita de 30 días. (Ahora bien, los usuarios de Prime Bike necesitarán un iPad o una computadora portátil cerca para usar la aplicación en sus clases de ciclismo).

Otras bicicletas además de la de Amazon

Amazon también vende otras bicicletas estáticas de precio similar (o incluso más baratas). Pero resulta significativo que use la marca Prime. Justamente, envía la señal de que quiere dejar su huella en la categoría de fitness en el hogar, cada vez más en auge. Amazon vende pesas y otros equipos bajo su línea AmazonBasics.

Para Peloton, la pandemia ha sido rentable. Recientemente, la compañía un aumento del 172% en las ventas. Además, redujo el precio de su bicicleta en un 15% y presentó una nueva versión. Una nueva nueva caminadora también está por llegar. Las acciones de Peloton cayeron hasta un 4%, después de que Amazon anunciara su nueva bicicleta. Aún así, las acciones se han recuperado desde entonces.

Otras empresas de ejercicios también han crecido durante la pandemia. Tonal, una emprendimiento al que a veces se denomina el Peloton del entrenamiento de fuerza en casa, recaudó recientemente US$ 110 millones en nuevos fondos. Por su parte, Apple anunció la semana pasada un servicio de suscripción llamado Fitness +, que es compatible con las métricas rastreadas por el Apple Watch.

En junio, Lululemon dio a conocer que compraría el emprendimiento Mirror, que vende un espejo inmersivo a través del cual los clientes pueden participar en clases de fitness y sesiones de entrenamiento personal. El acuerdo fue valorado en US$ 500 millones.

Todo esto sucede mientras los gimnasios físicos luchan. Town Sports, propietario de varios gimnasios conocidos, y Flywheel Sports se declararon en bancarrota la semana pasada responsabilizando a la pandemia. Gold’s Gym y 24 Hour Fitness quebraron a principios de este año.