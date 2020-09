Las reacciones a la muerte de Ruth Bader Ginsburg

Noticias

(CNN) — La jueza de la Corte Suprema de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg murió a los 87 años. Ginsburg, la segunda mujer nombrada para el tribunal, logró un estatus de ícono, particularmente entre los abogados jóvenes, y sus disensiones aumentaron su prominencia.

Así reaccionaron las personalidades políticas de Estados Unidos.

Trump dice que Ginsburg «fue una mujer increíble que llevó una vida increíble»

El presidente Donald Trump pareció escuchar las noticias sobre el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg de parte de los periodistas.

«¿Justo ahora?», respondió, cuando se le preguntó sobre su muerte.

«Llevó una vida increíble. ¿Qué más puedes decir?», dijo Trump. «Era una mujer increíble, estuvieras de acuerdo o no, era una mujer increíble que llevó una vida increíble».

Después de sus comentarios, Trump subió las escaleras para abordar el Air Force One. Trump había estado realizando un evento de campaña en Minnesota cuando se conoció la noticia de la muerte de Ginsburg.

1 de 17

| La jueza de la Corte Suprema de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg fotografiada en Washington en 2013. Fue la segunda mujer en estar en el máximo tribunal de Justicia.

2 de 17

| Nació el 15 de marzo de 1933 como Joan Ruth Bader. En esta foto tenía dos años.

3 de 17

| Conoció a su esposo, Martin, mientras asistía a la Universidad de Cornell, y ambos estudiaron leyes. Se comprometieron en diciembre de 1953.

4 de 17

| Fue la primera mujer contratada como titular en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia. También dio clases en la Universidad de Rutgers.

5 de 17

| El presidente Bill Clinton designó a Ginsuburg para la Suprema Corte de EE.UU. en junio de 1993. Aquí está sosteniendo una foto de Hillary Clinton cantando la “canción del cepillo de dientes” con la nieta de Ginsburg, Clara.

6 de 17

| Ginsburg presta juramento en la Corte Suprema ante el secretario de Justicia William Rehnquist en agosto de 1993.

7 de 17

| Ginsburg posa con su familia en la Corte Suprema en octubre de 1993.

8 de 17

| Ginsburg y la jueza Sandra Day O’Connor sostienen balones que les entregó el equipo femenino de baloncesto de EE.UU. en diciembre de 1995.

9 de 17

| Ginsburg, al frente a la derecha, posa con otros estadounidenses judíos prominentes en Ellis Island en 1996. La imagen es parte de un proyecto del fotógrafo Frederic Brenner.

10 de 17

| Ginsburg posa junto al presidente George W. Bush y la secretaria de Estado Condoleeza Rice en el Departamento de Estado el 28 de enero de 2005, cuando le tomó juramento.

11 de 17

| Ginsburg hace ejercicio en la Corte Suprema en 2007 con una sudadera de “Super Diva”.

12 de 17

| Ginsubur llega a una sesión del Congreso en la que hablaba el presidente Barack Obama en 2009. Ese mes había sido sometida a una cirugía y tratamiento por un estadio temprano de cáncer de páncreas. Una década antes había recibido una cirugía exitosa por cáncer de colon.

13 de 17

| Mientras esperaba para recibir un grado honorífico de la Universidad de Harvard, Ginsburg es sorprendida por una serenata de Placido Domingo en 2011.

14 de 17

| Ginsburg dialoga con Hilarry Clinton en el Departamento de Estado en Washington en 2012.

15 de 17

| La Suprema Corte de EE.UU., con su nuevo integrante Brett Kavanaugh, posa para un retrato oficial en Washington en noviembre de 2018.

16 de 17

| Ginsburg hace su primera aparición pública luego de que se anunciara en agosto de 2019 que había recibido tratamiento por cáncer de páncreas. Fue durante la aceptación de un grado honorífico en la Universidad en Buffalo.

17 de 17

| Ginsburg participa en una discusión sobre la 19ª Enmienda en la Universidad de Georgetown en febrero de 2020. Es la enmienda que garantiza el voto de las mujeres en EE.UU.

end div.modal

Nancy Pelosi ordena que las banderas del Capitolio de EE.UU. ondeen a media asta en honor a Ginsburg

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó que las banderas en el Capitolio de los Estados Unidos ondeen a media asta en honor a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, según un tuit de uno de los miembros de su personal.

«La presidenta Pelosi ha ordenado que las banderas en el Capitolio de Estados Unidos ondeen a media asta debido al fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg», tuiteó Drew Hammill, su subjefe de gabinete.

«Nunca habrá otra como ella»

(Crédito: AP Photo/State Department)

El candidato presidencial demócrata Joe Biden llamó a la fallecida Ruth Bader Ginsburg «no solo una gigante en la profesión legal, sino una figura querida».

«Mi corazón está con todos los que la cuidaron y se preocupan por ella. Y ella practicó los más altos ideales estadounidenses como justicia; igualdad y justicia bajo la ley, y Ruth Bader Ginsburg nos defendió a todos. Como dije, ella era una figura querida», dijo Biden.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton presentó sus respetos a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en Twitter esta noche, donde dijo que «nunca habrá otra como ella».

«La jueza Ginsburg allanó el camino para tantas mujeres, incluida yo. Nunca habrá otra como ella. Gracias RBG», tuiteó Clinton.

Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 19, 2020

El expresidente George W. Bush dijo que Ruth Bader Ginsburg «dedicó muchos de sus 87 notables años a la búsqueda de la justicia y la igualdad», según un comunicado que emitió junto con su esposa, Laura, poco después de que se anunciara la muerte del jueza.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, la llamó «un gigante en la historia de Estados Unidos» y una «pionera para las mujeres».

Tonight, we mourn the passing of a giant in American history, a champion for justice, a trailblazer for women.

She would want us all to fight as hard as we can to preserve her legacy.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 18, 2020

Los líderes de Nueva York lamentaron la muerte de Ruth Bader Ginsburg, quien nació en Brooklyn en 1933.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que estaba «devastado» por la pérdida y tuiteó que Ginsburg era una «hija de Brooklyn» y un «espíritu tenaz que hizo avanzar a este país en justicia, igualdad y moralidad».

Like so many of you, I’m crushed that we lost an incomparable icon.A daughter of Brooklyn.A tenacious spirit who moved this country forward in fairness, equality and morality.She was Ruth Bader Ginsburg. She never backed down from a fight. Tonight her hometown and world mourn.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 18, 2020

Mientras tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que al estado «se le rompe el corazón» con su muerte.

«Durante su extraordinaria carrera, esta nativa de Brooklyn rompió barreras y las letras RBG adquirieron un nuevo significado, como grito de batalla e inspiración», escribió Cuomo.

NY’s heart breaks with the passing of Justice Ruth Bader Ginsburg.

During her extraordinary career, this Brooklyn native broke barriers & the letters RBG took on new meaning—as battle cry & inspiration.

Her legal mind & dedication to justice leave an indelible mark on America.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 19, 2020

El ex presidente Jimmy Carter recordó a Ginsburg como una «poderosa mente legal y una firme defensora de la igualdad de género» en una declaración después de su muerte.

Carter y su esposa, Rosalynn, dijeron que «se unen a innumerables estadounidenses en el duelo por la pérdida de una mujer verdaderamente grandiosa».

El exaspirante presidencial demócrata Bernie Sanders dijo que Ruth Bader Ginsburg «será recordada como una de las grandes jueces de la historia moderna de Estados Unidos».

Su muerte «es una pérdida tremenda para nuestro país», tuiteó.

The passing of Justice Ruth Bader Ginsburg is a tremendous loss to our country. She was an extraordinary champion of justice and equal rights, and will be remembered as one of the great justices in modern American history.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 19, 2020