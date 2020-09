La guía de pruebas de los CDC se publicó fuera del proceso de revisión normal, dicen fuentes

Noticias

(CNN Español) — “Una recomendación muy criticada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el mes pasado sobre quién debería hacerse la prueba del coronavirus no fue escrita por científicos de los CDC y fue publicado en el sitio web de la agencia a pesar de sus serias objeciones», según un informe publicado este jueves por el diario The New York Times.

Una fuente ahora le corroboró esta historia al Dr. Sanjay Gupta de CNN. La fuente le dijo a CNN que el documento sobre las pruebas fue enviado a los CDC por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

¿Qué pasó con el documento de pruebas de los CDC?

Se suponía que el documento de pruebas de los CDC pasaría por un proceso de investigación. El proceso incluye un director de ciencia, verificación de hechos, verificación cruzada y varios intercambios para revisión científica.

Mientras atravesaban el proceso, que puede llevar varios días, la fuente le dice a CNN que se despertaron a la mañana siguiente y vieron que el documento había sido publicado. Estaba disponible en el sitio web de los CDC sin alteraciones, en su forma original e incluyendo algunos errores.

En un comunicado este jueves por la noche, el director de los CDC, el Dr. Robert Redfield, dijo a CNN:

«Las pautas, coordinadas en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, recibieron la atención, la consulta y las aportaciones adecuadas de los expertos del grupo».

Redfield testificó esta semana. Dijo que se espera que las pautas de pruebas se actualicen pronto para ofrecer más claridad.

El zar de pruebas de la Casa Blanca, el almirante Brett Giroir, dijo en una sesión informativa anterior que todo el Grupo de Trabajo sobre Coronavirus había firmado este documento.

CNN también informó anteriormente que el Dr. Anthony Fauci estaba bajo anestesia general para una cirugía de cuerdas vocales durante esta reunión del grupo de trabajo en particular.