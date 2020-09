Nueva orden de captura contra expresidente Mauricio Funes por tregua con pandillas en El Salvador

Noticias

(CNN Español) –– El expresidente de El Salvador Mauricio Funes sumó este miércoles una nueva orden de captura en su contra, por los cargos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Así lo informó el fiscal general Raúl Melara.

A través de un tuit, Melara agregó que la nueva orden de detención provisional contra Funes será notificada a la policía de El Salvador y a la Interpol. También indicó que está relacionada con la tregua entre pandillas de 2012.

Mauricio Funes, quien vive en Nicaragua desde 2016, ha rechazado las acusaciones de haber organizado acuerdos de no agresión entre pandillas a cambio de beneficios penitenciarios. Según dijo, su gobierno no negoció con estos grupos criminales. Aunque sí reconoce que facilitó el pacto para que no se siguieran asesinando entre ellos.

Por este mismo caso, David Munguía Payés, exministro de Justicia del gobierno de Funes guarda prisión domiciliar. Esto, luego de que un tribunal le impusiera una fianza de 10.000 dólares en julio por razones humanitarias y de salud.

Funes tiene abiertos otros cinco procesos penales en El Salvador por hechos relacionados con posible corrupción durante su gobierno. En todos ellos se ha declarado inocente.