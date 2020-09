Jennifer Aniston y Brad Pitt se reúnen de nuevo… ahora por una buena causa

Noticias

(CNN) — La historia nos ha demostrado que la gente se emociona mucho cuando Jennifer Aniston y Brad Pitt están cerca el uno del otro.

Eso sucedió de nuevo recientemente, aunque de manera virtual, según una foto publicada por Dane Cook.

Cook recientemente compartió una imagen grupal en Instagram, que incluía a Pitt y Aniston en el elenco de una lectura de libreto de «Fast Times at Ridgemont High», programada para transmitirse el jueves con fines benéficos.

Además de Aniston, Pitt y Cook, la foto incluyó a Matthew McConaughey, Sean Penn, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta, Julia Roberts, Shia LaBeouf, Morgan Freeman y Henry Golding.

El encuentro en los SAG Awards

| Jennifer Aniston y Brad Pitt compartieron algunas risas durante los SAG Awards. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Turner)

| Aniston y Pitt se encontraron tras bambalinas durante los premios en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for SAG-AFTRA)

| Los actores estuvieron casados durante cinco años, entre 2000 y 2005. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for SAG-AFTRA)

| La pareja fue fotografiada intercambiando saludos tras el escenario. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Turner)

| Brad Pitt ganó el premio como mejor actor secundario por su papel en la película “Once Upon a Time… in Hollywood”. (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

| Jennifer Aniston ganó el premio a mejor actriz en una serie dramática por “The Morning Show”. (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Aniston y Pitt fueron noticia en enero pasado cuando fueron fotografiados mientras compartían un momento juntos fuera del escenario, después de que ambos ganaran premios SAG.

La pareja estuvo casada entre 2000 y 2005 y tuvo una separación bastante famosa.

Los espectadores pueden ver la transmisión del jueves a las 9 p.m., hora de Miami, en la página de Facebook de la organización sin fines de lucro CORE (Community Organized Relief Effort) de Penn y en LiveXLive.

Las ganancias recaudadas se destinarán a CORE y a la REFORM Alliance.