El Sol ha iniciado un nuevo ciclo solar, dicen los expertos

Noticias

(CNN) — Cada 11 años, el Sol completa un ciclo solar de actividad tranquila y tormentosa y comienza uno nuevo.

Es importante comprender el ciclo solar porque el clima espacial causado por el Sol (erupciones como llamaradas solares y eventos de eyección de masa coronal) puede afectar la red eléctrica, los satélites, el GPS, las aerolíneas, los cohetes y a los astronautas en el espacio.

Y acabamos de recibir un poco más de información sobre cómo la actividad del Sol podría afectarnos.

El nuevo ciclo solar, el Ciclo Solar 25, comenzó oficialmente en diciembre de 2019. Así lo anunció el Panel de Predicción del Ciclo Solar 25 de expertos internacionales el martes. Puede tomar hasta 10 meses calcular cuándo comienza el nuevo ciclo, ya que el Sol es tan variable, por lo que se anunció el martes.

El ciclo solar 25 será muy similar al que acabamos de experimentar durante los últimos 11 años, según la predicción. Se prevé que el próximo máximo solar, cuando el Sol experimente un pico de actividad, ocurra en julio de 2025. Durante ese tiempo, es posible que los destellos solares u otras erupciones del Sol interrumpan las comunicaciones en la Tierra.

El ciclo solar 24 fue el cuarto ciclo más pequeño registrado y el ciclo más débil en 100 años, dijo Lisa Upton, copresidenta del Panel de Predicción del Ciclo Solar 25 y física solar de Space Systems Research Corporation, durante una conferencia de prensa el martes.

Si bien el ciclo solar 24 estuvo por debajo del promedio, no estuvo exento de riesgos. Una tormenta épica surgió del Sol en julio de 2012, pero no chocó con la Tierra.

MIRA: Este agujero negro tiene una masa que es 142 veces mayor que la del Sol

«Solo porque es un ciclo solar por debajo del promedio, no significa que no haya riesgo de clima espacial extremo», dijo Doug Biesecker, copresidente del panel y físico solar del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, en un comunicado. «El impacto del Sol en nuestra vida diaria es real y está ahí. (Tenemos) personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año porque el Sol siempre es capaz de darnos algo para pronosticar».

Biesecker lo comparó con la temporada de huracanes. Incluso si muchas de las tormentas no tocan tierra, las pocas que lo hacen podrían realmente importar, razón por la cual las predicciones del clima espacial son tan importantes.

Imágenes de la NASA muestran el mínimo solar en diciembre de 2019, a la izquierda, y el máximo solar en julio de 2014, a la derecha.

Las manchas solares, que son manchas oscuras en el Sol, ayudan a los científicos a rastrear la actividad solar. Son el punto de origen de las llamaradas explosivas y los eventos de eyección que liberan luz, material solar y energía al espacio.

Durante el pico de actividad solar en el último ciclo, se rastrearon 120 manchas solares. Se prevén unas 115 manchas solares para el pico de este nuevo ciclo. En comparación, un ciclo activo superior al promedio incluiría más de 200 manchas solares.

«Mantenemos un registro detallado de las pocas manchas solares diminutas que marcan el inicio y el surgimiento del nuevo ciclo», dijo Frédéric Clette, panelista de predicción y director del World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations en el Royal Observatorio de Bélgica en Bruselas. «Estos son los diminutos heraldos de los fuegos artificiales solares gigantes del futuro. Es solo siguiendo la tendencia general durante muchos meses que podemos determinar el punto de inflexión entre dos ciclos».

Cuanto más aprenden los científicos sobre el ciclo solar, mejor se pueden preparar para predecir cuándo pueden ocurrir estos eventos.

En el transcurso de un ciclo solar, el Sol pasará de un período de calma a uno muy intenso y activo. Esta actividad se rastrea contando las manchas solares y cuántas son visibles a lo largo del tiempo. Durante el pico de esta actividad, los polos magnéticos del Sol se mueven. Entonces, el Sol se calmará nuevamente durante un mínimo solar. Y esto ocurre aproximadamente cada 11 años.

Durante el último año y medio, el Sol estuvo tranquilo y apenas se notó una mancha solar en su superficie.

El mínimo solar ocurrió en diciembre de 2019. Durante este período, el Sol todavía está activo, pero está más tranquilo y tiene menos manchas solares. Desde entonces, la actividad ha aumentado lentamente. La nueva predicción sugirió que la actividad del Sol alcanzará su punto máximo en julio de 2025.

Un eclipse solar total cruzará Norteamérica en abril de 2024, lo que puede brindar a los científicos la oportunidad de observar la actividad del Sol. Podrán ver erupciones solares o manchas solares durante el evento.

«Esperamos que un eclipse cercano al máximo solar no solo nos muestre una corona impresionante, sino también algunas manchas solares grandes e interesantes en la faz del Sol. Para ayudarnos a aprender a vivir dentro de la atmósfera de una estrella activa y la el clima espacial que crea», dijo Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional en Colorado, en un comunicado.

Ahora que superamos el mínimo, los científicos han predicho que la actividad del Sol aumentará durante los meses y años venideros a medida que nos acerquemos a julio de 2025.

«A medida que salimos del mínimo solar y nos acercamos al máximo del ciclo 25, es importante recordar la actividad solar nunca se detiene. Cambia de forma a medida que oscila el péndulo», dijo Lika Guhathakurta, científica solar de la División de Heliofísica en la Sede de la NASA en Washington, en un comunicado.

LEE: La misión Solar Orbiter comparte las imágenes más cercanas del Sol jamás tomadas y revela «fogatas» cerca de su superficie

Preparándose para la actividad del Sol

Aunque el panel se equivocó en la sincronización del máximo durante el último ciclo, han mejorado sus métodos de predicción, dijo Biesecker.

«Tratamos al Sol como una gran bola de gas, pero los hemisferios, el sur y el norte, se comportan de forma independiente», dijo. «Durante el último ciclo solar, estuvieron desfasados entre sí más que nunca, lo que arruinó nuestro pronóstico».

Pero monitorear los campos magnéticos en las regiones polares del Sol ha proporcionado constantemente el mejor pronóstico, dijo.

«No hay mal tiempo, solo mala preparación», dijo Jake Bleacher, científico jefe de la Dirección de Misiones de Operaciones y Exploración Humana de la NASA, en un comunicado. «El clima espacial es lo que es, nuestro trabajo es prepararnos».

Los expertos dijeron que el clima espacial está pasando de un foco de investigación a una prioridad operacional más nacional en una multitud de agencias. Incluida la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración Federal de Aviación (FAA) y muchas otras.

Esto permite una mejor planificación, preparación y protección contra los peligros del clima espacial.

La NOAA comparte las predicciones del clima espacial de su Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado. Y tiene satélites que monitorean el clima espacial en tiempo real. Tiene una línea directa con los operadores de la red eléctrica para advertirles, para que puedan prepararse y mantener la energía encendida, dijo Biesecker.

Y la NASA investiga el entorno espacial cercano a la Tierra, lo que ayudará a mejorar la predicción del clima espacial.

Además de proteger la tecnología de la que dependemos, las predicciones del clima espacial serán cada vez más importantes para los astronautas en el espacio.

El programa Artemis de la NASA busca planes para enviar humanos fuera de la órbita terrestre baja, donde reside la Estación Espacial Internacional, y de regreso a la Luna y luego a Marte en el futuro.

El Gateway, un puesto de avanzada que orbitará la Luna y permitirá a los astronautas alunizar, albergará investigaciones para estudiar el clima espacial y la radiación que los astronautas y el hardware que utilizan experimentarán cuando regresen a la Luna. Los científicos de la NASA también pueden usar el Gateway para probar elementos en los que los astronautas confiarán. Estos, como alimentos y productos farmacéuticos, para ver cómo el clima espacial podría afectar su eficiencia, dijo Bleacher.

LEE: ¿Qué es la anomalía en el campo magnético de la Tierra que vigila la NASA?

Como prepararse para los eventos climáticos en la Tierra, anticipar los eventos climáticos espaciales permite una mejor preparación en la Tierra. Las agencias están trabajando juntas para asegurar que el paradigma del clima espacial sea similar al paradigma del clima.

«Así como el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA nos convierte en una nación preparada para el clima, lo que nos encaminamos a ser es una nación preparada para el clima espacial», dijo Elsayed Talaat, director de la Oficina de Proyectos, Planificación y Análisis de Satélite y Servicio de Información de la NOAA en Silver Spring, Maryland.

Eso incluye el observatorio de seguimiento del clima espacial L-1 de la NOAA, que se espera que se lance en 2024 antes del pico previsto del ciclo solar 25.

«Este es un esfuerzo que abarca 24 agencias de todo el gobierno y ha transformado el clima espacial desde una perspectiva de investigación a conocimiento operativo», dijo Talaat.