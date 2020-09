Covid-19 pudo haber llegado a EE.UU. en diciembre, antes de lo que se pensaba, según estudio

Noticias

(CNN) — Es posible que el coronavirus mortal haya circulado en Estados Unidos desde diciembre, aproximadamente un mes antes de lo que creen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), según investigadores de UCLA.

Su estudio encontró un aumento estadísticamente significativo en las visitas a la clínica y al hospital de pacientes que informaron enfermedades respiratorias en la semana del 22 de diciembre.

El estudio fue publicado el jueves pasado en el Journal of Medical Internet Research.

Se pensaba que el primer caso conocido de covid-19 en Estados Unidos era un paciente en Washington que había visitado Wuhan, China, según los CDC. El caso se informó en enero.

La Dra. Joann Elmore y sus colegas revisaron casi 10 millones de registros médicos del sistema de salud de UCLA, incluidos tres hospitales y 180 clínicas.

Elmore dijo que comenzó la búsqueda después de recibir varios correos electrónicos de pacientes ansiosos en marzo a través del portal de pacientes de su clínica en UCLA.

Los pacientes seguían preguntando si la tos que tenían en enero podría haber sido covid-19.

«Con los pacientes ambulatorios, encontré un aumento del 50% en el porcentaje de pacientes que llegaban quejándose de tos. Llevó a más de 1.000 pacientes adicionales por encima del promedio de lo que normalmente veríamos», dijo Elmore a CNN.

El número de visitas de pacientes a la sala de emergencias por problemas respiratorios, así como el número de personas hospitalizadas por insuficiencia respiratoria aguda entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, aumentaron en comparación con los registros de los últimos cinco años.

Repunte de casos

El repunte de los casos comenzó en la última semana de diciembre.

«Algunos de estos casos podrían deberse a la gripe, otros podrían deberse a otras razones, pero es notable ver este tipo de cifras más altas incluso en el entorno ambulatorio», dijo Elmore.

Elmore espera que la investigación muestre que los datos en tiempo real recopilados sobre enfermedades como esta podrían ayudar a los expertos en salud pública.

Así podrían identificar y rastrear los brotes emergentes mucho antes y potencialmente retrasar o detener la propagación de enfermedades.

La Dra. Claudia Hoyen, especialista en enfermedades infecciosas del University Hospitals Cleveland Medical Center, que no trabajó en el estudio, dijo que cree que es posible que el covid-19 haya estado en EE. UU. mucho antes de lo que se pensaba.

Pero Kristian Andersen, profesora de inmunología y microbiología en Scripps Research, no estuvo de acuerdo.

«Sabemos por los datos genéticos del SARS-CoV-2 que la pandemia comenzó a fines de noviembre/principios de diciembre en China, por lo que no hay forma de que el virus se haya propagado ampliamente en diciembre de 2019.

«A partir de los mismos datos genéticos, sabemos que la transmisión no comenzó en Estados Unidos hasta (aproximadamente) febrero de 2020», dijo Andersen en un correo electrónico.

«El periódico está captando señales falsas y las hospitalizaciones son más probables por la gripe u otras enfermedades respiratorias», escribió Andersen.

LEE: Tratamientos contra el coronavirus: ¿cuál es el estado actual del control de la enfermedad?

Fiestas y preocupaciones por el coronavirus impiden que los estudiantes de secundaria en Estados Unidos regresen a clase

Las fiestas abarrotadas han obligado a varias escuelas secundarias a volver al aprendizaje en línea con la esperanza de evitar los brotes de covid-19.

Dos de esas escuelas están en Massachusetts, que informa menos casos que la semana pasada, y Nueva York, que ha mantenido una tasa de infección inferior al 1% durante 38 días.

Aunque las cifras de los estados son prometedoras, los expertos han advertido que las personas que asisten a grandes reuniones son una seria amenaza para controlar la propagación.

El coronavirus que ha infectado a más de 6,5 millones y ha matado a 195.275 personas en Estados Unidos.

Las fiestas estudiantiles ya han hecho que las universidades se apresuren a controlar los brotes, y ahora los administradores de las escuelas secundarias están trabajando para evitar lo mismo.

Una fiesta estudiantil abarrotada «que involucró alcohol y la falta total de precauciones de seguridad» empujó a la Escuela Secundaria Lincoln-Sudbury en las afueras de Boston a volver al aprendizaje remoto las dos primeras semanas de clases, dijo una carta del superintendente.

Y Pelham High School en Westchester, Nueva York, ha ampliado el aprendizaje en línea después de dos noches seguidas de estudiantes de fiesta en el bosque, anunció el distrito escolar.

Pero la vida social de los estudiantes no es el único motivo de preocupación.

El presidente de la Federación Unida de Maestros dijo el lunes que la ciudad de Nueva York «no está mejorando».

Esto, cuando se trata de promulgar las medidas de seguridad necesarias para reabrir las escuelas para las clases en persona.

Michael Mulgrew citó la falta de personal y un retraso de dos a tres días en los resultados de las pruebas como obstáculos importantes.

«Si me preguntaras si estamos listos para abrir hoy, diría que no», dijo.

Aprendizaje remoto

En las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, al menos 422.190 estudiantes han solicitado la opción de aprendizaje completamente remoto para el otoño.

Según los datos proporcionados por el Departamento de Educación de la ciudad: un poco más del 40% de los más de 1 millón de estudiantes inscritos en el el sistema de escuelas públicas más grande del país.

Aproximadamente el 58% de los estudiantes planean regresar a los edificios escolares como parte de un modelo de aprendizaje híbrido a partir de la próxima semana, según el departamento.

Los padres del sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York pueden optar por no participar en el plan híbrido en persona desde que se anunció por primera vez.

En agosto, el alcalde, Bill de Blasio, dijo que el 74% de las familias dijeron que planeaban participar en el aprendizaje en persona en ese momento.

Todos los indicadores diarios de covid-19 de la ciudad están por debajo de los umbrales deseados, dijo De Blasio el martes.

Las escuelas planifican con anticipación para reaperturas seguras

A medida que varias escuelas hacen cambios de último minuto en sus planes en respuesta a las fiestas, otras están implementando sistemas con anticipación para responder a los cambios en el virus.

Los funcionarios de Kentucky delinearon un sistema codificado por colores el lunes para ayudar a los distritos individuales a determinar cada semana si deben continuar con el aprendizaje en persona según los niveles de coronavirus en su área.

«Si estás en números rojos, significa que hay una propagación generalizada de covid-19 en la comunidad, y si estás en números rojos, no es responsable –no es responsable– realizar un aprendizaje en persona todos los días», dijo el gobernador, Andy Beshear.

Y aunque los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles todavía están aprendiendo de forma remota, un «boletín de calificaciones» mostrará el número de casos en cada escuela como parte del esfuerzo de rastreo y evaluación del distrito, dijo el superintendente Austin Beutner.

Para abordar las preocupaciones sobre el cuidado de los niños, alrededor de 3.000 hijos de trabajadores esenciales podrán regresar a la escuela en grupos de seis después de ser examinados para el virus, dijo Beutner.

LEE: ANÁLISIS | Trump ignora la ciencia en un peligroso mitin en un espacio cerrado

Estados toman medidas enérgicas contra las grandes reuniones

Algunos estados están haciendo su parte para frenar la propagación y limitar la cantidad de infecciones de otoño e invierno tomando medidas enérgicas contra las grandes reuniones.

Funcionarios de los parques de la ciudad de Nueva York y la Universidad de Nueva York (NYU) están patrullando Washington Square Park.

Están fomentando el uso de equipo de protección personal después de dos fines de semana consecutivos de fiestas de estudiantes de la NYU.

Después de la reunión del primer fin de semana, el gobernador, Andrew Cuomo, criticó a la policía de la ciudad y a los funcionarios de la universidad por no tomar medidas más firmes para detener las fiestas.

NYU ha dado instrucciones a todos los residentes y empleados del dormitorio de Rubin Hall para que se pongan en cuarentena hasta al menos el martes por la noche.

Esto, después del diagnóstico de seis casos positivos de aproximadamente 400 estudiantes que viven en el edificio. Así anunció la universidad en su última actualización del campus.

«Por precaución, también volveremos a examinar a todos los residentes de Rubin Hall (y también a los empleados), y les indicamos el sábado que comiencen la cuarentena hasta al menos el martes por la noche», dijo la universidad.

La NYU ha informado un total de 65 casos desde el 1 de agosto, según el panel de control de coronavirus de la escuela, una tasa de positividad general del 0,19%.

La escuela ha informado de 48 casos en el período de 14 días más reciente, una tasa de positividad de 0,31%.

La Universidad de Missouri en Columbia (UM) expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros tres por violar las reglas covid-19 de la escuela.

Precauciones

Esto, incluidos «los requisitos de que las personas positivas a covid se aíslen y cumplan con los requisitos de distanciamiento social», dijo la universidad el martes.

«Estos estudiantes deliberadamente ponen a otros en riesgo, y eso nunca es aceptable», dijo el rector y presidente del sistema UM, Mun Choi, en un comunicado, sin dar más detalles sobre sus supuestas acciones.

«No permitiremos que las acciones de unos pocos eliminen la oportunidad de aprendizaje en persona que más de 8.000 profesores y personal han trabajado tan duro para lograr para los más de 30.000 estudiantes de UM».

MIRA: Aumentan los casos de niños con covid-19 en EE.UU.

UM ha referido aproximadamente a 470 estudiantes a la Oficina de Conducta Estudiantil por posibles violaciones de seguridad de covid-19 desde el 16 de agosto.

Actualmente se están investigando 11 organizaciones estudiantiles.

Tiene 332 casos activos entre estudiantes, según el tablero de la universidad, frente a los 700 casos activos a principios de este mes.

La escuela ha reportado más de 1.300 casos desde el 19 de agosto.

El lunes, la Universidad de Arizona, de acuerdo con el departamento de salud del condado local, instó encarecidamente a los estudiantes a confinarse hasta el 30 de septiembre. Luego de un aumento en los casos de covid.

Las excepciones incluyen ir por comida, asistir al trabajo, buscar tratamiento médico y salir a la calle donde es posible el distanciamiento social.

La escuela limitó las clases en persona a «cursos esenciales» solo hasta el 27 de septiembre.

La Universidad de Arizona informó el lunes 261 pruebas positivas de covid-19, según el panel de control de coronavirus de la escuela, y ha visto aproximadamente 1.400 casos desde el 31 de julio.

Fallo del tribunal de apelaciones de Pensilvania sobre grandes reuniones

Ante el posible resurgimiento en el otoño y el invierno, la oficina del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, está apelando un fallo de un tribunal federal que evita que el estado prohíba ciertos tipos de grandes reuniones.

El estado ha instituido medidas contra las reuniones en interiores de más de 25 personas y los eventos al aire libre con más de 250 personas para detener la propagación del coronavirus.

La acción es utilizada por muchos gobernadores en Estados Unidos, dijo la secretaria de prensa de Wolf, Lyndsay Kensinger. Y continúa «salvando vidas en ausencia de una acción federal».

Connecticut también ha implementado ordenanzas para prohibir grandes reuniones y exigir máscaras faciales, pero ahora las fuerzas del orden tendrán la autoridad para imponer multas para hacerlas cumplir, anunció el lunes el gobernador, Ned Lamont.

Las personas que no usen máscaras pueden recibir una multa de US$ 100. Los organizadores de grandes reuniones pueden ser multados con US$ 500, y los asistentes con una multa de US$ 250, dijo Lamont.

A pesar de la importancia de las máscaras para detener la propagación, el Dr. Anthony Fauci, miembro del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, dijo que un mandato nacional de máscaras «probablemente no funcionaría».

¿Mascarillas obligatorias?

Hablando en una conferencia de prensa con el gobernador de Vermont, Phil Scott, el martes, Fauci dijo: «Existe tal grado de variabilidad en la aceptación de mandatos en todo el país».

Fauci dijo que surgen problemas cuando la mayoría de la población en un área no está de acuerdo con el mandato, y eso plantea la pregunta: ¿cómo se hace cumplir el mandato?

Cualquier cosa que ponga una «declaración autorizada a la ciudadanía a menudo se encuentra con una cantidad considerable de rechazo», dijo.

LEE: Cómo limpiar las manchas de tu mascarilla

El Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de salud de la Organización Mundial de la Salud, dijo en Ginebra que los países que se acercan al invierno tendrán que elegir entre tener bares y clubes nocturnos abiertos o escuelas en sesión.

«Tenemos que mantener la presión sobre este virus, tenemos que reducir la transmisión a nivel comunitario para reducir el riesgo de las personas mayores y vulnerables y mantener un entorno en el que nuestros niños puedan seguir asistiendo a la escuela», dijo Ryan en una sesión informativa.

«Entonces, ¿qué es más importante? ¿Están los niños en la escuela? ¿Están abiertos los clubes nocturnos y los bares?», dijo. «Creo que estas son decisiones que tenemos que tomar al entrar en los meses de invierno».

Elizabeth Joseph, Elizabeth Hartfield, Anna Sturla, Naomi Thomas, Laura Ly, Jen Christensen, Jennifer Feldman y Stella Chan de CNN contribuyeron a este informe.