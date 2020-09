Copa Libertadores: el torneo se reanuda con grandes partidos

Noticias

(CNN Español) — La Copa Libertadores regresa este martes después de más de seis meses de inactividad, causada por la amenaza del coronavirus en los países sudamericanos. Será un regreso sin público en los estadios y con medidas preventivas contra el covid-19.

Según un comunicado de la Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano «aportó más de US$95 millones a los participantes de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana, ayudando a mitigar el impacto de la pandemia y financiando en parte el testeo PCR de los miembros de las delegaciones de todos los equipos participantes y costeando en parte los vuelos chárter para desplazamientos entre ciudades y países».

Los partidos del regreso de la competencia son los siguientes:

MARTES:

Colo-Colo vs. Peñarol

Jorge Wilstermann vs. Athletico PR

Santos vs. Olimpia

Binacional vs. LDU Quito

MIÉRCOLES:

Internacional vs. América de Cali

Estudiantes Mérida vs. Alianza Lima

Independiente Medellín vs. Caracas FC

Bolívar vs. Palmeiras

Universidad Católica vs. Gremio

JUEVES:

Racing Club vs. Nacional (Uruguay)

Defensa y Justicia vs. Delfín

Sao Paulo vs. River Plate

Libertad vs. Boca Juniors

Independiente del Valle vs. Flamengo

Barcelona SC vs. Junior FC

Guaraní vs. Tigre

Previa al regreso de la competencia, la Conmebol también confirmó que amplía de 40 a 50 la cantidad de jugadores en las listas de buena fe para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¡La espera terminó! 🙌

Vuelve la magia, la alegría y la pasión a nuestras vidas. Vuelve el fútbol, volvamos a sentirlo.#VuelveElFútbol #CreeEnGrande pic.twitter.com/ypDUcYaLbh

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 14, 2020