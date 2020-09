Cambio climático es culpable de los incendios forestales mortales que arden en California hace casi un mes, dicen funcionarios

Noticias

(CNN) — Los incendios por los que al menos 36 personas han perdido la vida y que han arrasado más de 1,7 millones de hectáreas en la costa oeste están alimentados por el cambio climático.

Así dijeron nuevamente el lunes funcionarios en California y Washington.

El gobernador de California, Gavin Newsom, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el gobernador de Washington, Jay Inslee, reiteraron que los incendios en sus estados son el resultado de la crisis climática, desafiando las afirmaciones del presidente Donald Trump de que fueron el resultado de una mala gestión de la tierra.

Hay 87 incendios activos en la costa oeste de EE. UU., incluidos al menos 25 grandes incendios en California, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos.

‘El cambio climático es real’

Durante una sesión informativa el lunes, Newsom dijo que las temperaturas récord y las condiciones de sequía que han alimentado los incendios recientes han estado sucediendo durante años debido al cambio climático. Hizo hincapié en la importancia de abordar el cambio climático y al mismo tiempo combatir los incendios.

«El cambio climático es real», dijo Newsom, quien se reunió con Trump el lunes.

«Se trata de reconocer la ciencia, no de creer o no en hechos, los hechos son hechos. La ciencia es ciencia. Se trata de reconocer la ciencia y reconocer los hechos», dijo Newsom. «Los lugares calientes se están volviendo mucho más calientes, los secos se están volviendo mucho más secos».

Newsom dijo que la reunión fue una oportunidad para recordarle al presidente que el 57% de la tierra boscosa en el estado de California está bajo jurisdicción federal, mientras que solo el 3% está bajo el control del estado.

Dijo que debería ser responsabilidad conjunta del gobierno estatal y federal hacer más en el manejo de la vegetación y el manejo forestal.

«No podemos hacer esto solos», dijo Newsom. «Vamos a necesitar que el gobierno federal dé un paso adelante de manera sustancial».

Garcetti se hizo eco de ese sentimiento el lunes.

«Nuestras agencias federales dan un paso al frente y nos ayudan y saben que necesitamos su ayuda», dijo Garcetti a Anderson Cooper de CNN en «AC360», y agregó que cree que el presidente está culpando al estado basándose en motivaciones políticas.

«El líder más arriba continúa basándose en el mapa electoral para, ya sabes, menospreciar a California por no marcar lo suficiente», dijo Garcetti. «Él no dice nada de eso en un estado indeciso. En la costa del golfo, no echa la culpa por los huracanes ni por nada de lo que han hecho. Parece partidista en un momento que deberíamos ser apolíticos y que deberíamos encontrar nuestro terreno común en Estados Unidos «.

«La negación no funciona cuando se trata del clima», dijo Garcetti. «El costo de la negación es que la gente pierde sus vidas y sus medios de subsistencia».

Decenas de muertos y desaparecidos en incendios

Al menos 25 personas han muerto en los incendios forestales de California. El más mortal, el incendio de North Complex, ha cobrado 15 vidas y ha crecido a más de 105.000 hectáreas en cuatro condados.

El lunes, la oficina del sheriff del condado de Butte identificó siete víctimas muertas en Berry Creek, que tenían entre 16 y 79 años de edad.

Ya se han registrado muertes en Oregón y Washington, donde múltiples incendios están creando condiciones de humo y poca visibilidad.

Casi 400.000 hectáreas se han quemado en Oregón, según la interfaz de incendios del estado, que también muestra que 10 personas han muerto.

«Lamentablemente, ahora nos hemos enterado de 10 muertes relacionadas con incendios según lo confirmado por nuestro médico forense estatal. No tengo informes sobre estas muertes», dijo la gobernadora, Kate Brown, durante una conferencia de prensa el lunes, y agregó que ella y su esposo tienen «a estas familias en nuestros corazones durante este momento extremadamente difícil».

Mientras los bomberos continúan luchando contra múltiples incendios, las autoridades informaron 22 personas desaparecidas en el estado, dijo el lunes una actualización de la Oficina de Manejo de Emergencias estatal.

«Hasta el día de hoy, se ha reportado la desaparición de 22 personas relacionadas con estos incendios», dijo el lunes el director de Manejo de Emergencias, Andrew Phelps.

«Si le preocupa la desaparición de familiares, informe esa preocupación a la entidad policial local», dijo Phelps.

También animó a las personas que están evacuando a registrarse en la Cruz Roja Estadounidense para que los funcionarios y seres queridos sepan que están a salvo.

Las condiciones del humo asfixian a Washington

Actualmente hay nueve grandes incendios forestales ardiendo en el estado de Washington. Los dos más grandes, los incendios de Pearl Hill y Cold Springs, están ardiendo uno al lado del otro. Hasta ahora han quemado colectivamente 167.000 hectáreas hasta el lunes por la noche, según el Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington.

Humo en Seattle el 12 de septiembre.

Un humo espeso ha cubierto gran parte de la región, amurallada por cadenas montañosas que bordean el noroeste del Pacífico.

«En este momento, prácticamente todo el estado está cubierto por una nube de humo que es increíblemente irritante, francamente insalubre y peligrosa», dijo Inslee a Wolf Blitzer de CNN el lunes por la noche en «Situation Room».

«Hemos tenido docenas y docenas y docenas de casas incendiadas, pueblos enteros destruidos», dijo Inslee, agregando que el estado había «perdido un hermoso niño».

«Eso es una tragedia», dijo. El gobernador dijo que su estado y otros están viendo los efectos del cambio climático durante esta temporada de incendios.

‘»Este es un desastre en cualquier dimensión, pero un desastre en particular porque nuestro estado se convirtió en una caja de yesca por el cambio climático», dijo Insle. «Ahora tenemos pasto que es casi como gasolina. Una chispa lo hará explotar. Tenemos incendios que simplemente crean paredes de fuego de 6, 9 metros de altura a partir de pasto y arbustos de salvia».

Los incendios de hierba y arbustos de salvia han «consumido pueblos enteros», dijo Inslee.

Malden, en el este de Washington, vio el 80% de sus edificios destruidos en una tormenta de fuego el fin de semana del Día del Trabajo.

El incendio destruyó varias casas y oficinas cívicas, incluida la estación de bomberos, la oficina de correos, el ayuntamiento y la biblioteca, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Whitman en un comunicado de prensa.

Las oficinas de correos cierran temporalmente debido a los incendios

Decenas de oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) han tenido que cerrar temporalmente debido a los incendios forestales y los fuertes vientos en el oeste, según el sitio web del servicio postal.

Se han cerrado doce locales tanto en California como en Oregón, y una oficina en Washington.

El sitio web de USPS dirige a los clientes a otros locales para que recojan su correo y paquetes.

