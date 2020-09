Elon Musk compartió lo que piensa de Bill Gates… y no es agradable

Noticias

Nueva York (CNN Business) — La cuarta persona más rica del mundo está hablando mal de la segunda persona más rica.

Después de que el cofundador de Microsoft Bill Gates lanzara dudas sobre la viabilidad de los camiones eléctricos, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo este fin de semana que cree que Gates «no tiene ni idea». Musk respondió a un tuit el sábado sobre cómo se sentía por la declaración de Gates sobre los vehículos eléctricos.

Good Day. What’s your opinion about Bill Gates’ declarations referred to electric trucks? Regards

— Richard Reina (@richardreinariv) September 12, 2020

Gates detalló sus pensamientos sobre los vehículos eléctricos en una publicación de blog en agosto, explicando por qué tenía dudas sobre el potencial de los vehículos eléctricos como vehículos de largo recorrido. Su razón: «las baterías son grandes y pesadas».

«Incluso con grandes avances en la tecnología de baterías, los vehículos eléctricos probablemente nunca serán una solución práctica para cosas como camiones de 18 ruedas, barcos de carga y aviones de pasajeros», escribió Gate en una publicación de blog. «La electricidad funciona cuando es necesario cubrir distancias cortas, pero necesitamos una solución diferente para vehículos pesados de largo recorrido».

El filántropo se dirigió en cambio hacia los «combustibles alternativos baratos», en particular los biocombustibles, como una posible solución viable para los vehículos comerciales. Pero dio crédito a los fabricantes veteranos de automóviles GM y Ford y a los nuevos fabricantes de automóviles Rivian y Bollinger por sus avances en la producción de camionetas pick-up totalmente eléctricas.

Telsa no fue mencionada en la lista.

LEE: 5 frases de Bill Gates sobre el coronavirus, el Dr. Fauci, Steve Jobs y más

El año pasado, Tesla reveló su nueva camioneta eléctrica, la Cybertruck, y una versión más cara de la camioneta, la Tri Motor All-Wheel-Drive. Tesla dice que la producción de la Cybertruck comenzará a fines de 2021 y la producción de la versión Tri Motor AWD, en 2022.

No son los comentarios negativos de Musk sobre Gates. En febrero, el director ejecutivo de la compañía de automóviles eléctricos dijo en un tuit que las conversaciones con él eran «decepcionantes». El disgusto se produjo después de que Gates mencionara en una entrevista que compró un Porsche Taycan eléctrico y no un Tesla.