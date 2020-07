Ivanka Trump posiblemente viola norma de ética en el Gobierno al respaldar a Goya

Noticias

(CNN) — La asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, puede haber violado una regla de ética del Gobierno cuando publicó una foto de ella sosteniendo una lata de frijoles negros el martes por la noche.

“Si es Goya, tiene que ser bueno”, escribió en inglés como mensaje que acompaña la foto, en la que muestra los frijoles enlatados al estilo de la popular presentadora Vanna White, y agregó la traducción de la frase a español.

La publicación se produjo en respuesta a los boicots a la marca y la indignación en las redes sociales por parte de consumidores y de algunos líderes hispanos después de que el director ejecutivo de la compañía, Robert Unanue, elogió al presidente Donald Trump en un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca la semana pasada.

“Todos somos verdaderamente bendecidos … de tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor”, dijo Unanue. “Tenemos un constructor increíble, y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”, agregó.

Unanue repitió los comentarios en una entrevista del viernes, en la que le dijo a Fox News que no se estaba disculpando y calificó el movimiento de boicot posterior como “supresión de discurso”.

Goya es la compañía hispana privada más grande del país. No está claro cómo los llamados a un boicot han impactado los negocios, pero el presidente afirmó en un tuit de la mañana del miércoles que a Goya “le está yendo GENIAL”.

“La máquina de difamación de la Izquierda Radical fracasó, ¡la gente está comprando como loca!”, tuiteó Trump.

Sin embargo, su hija y asesora del Ala Oeste podría haber violado una regla de ética federal con su mensaje. La Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es “prevenir conflictos de intereses en el poder ejecutivo”, tiene pautas sobre las adhesiones por parte de funcionarios.

“Los empleados del poder ejecutivo no pueden utilizar sus cargos en el Gobierno para sugerir que la agencia o cualquier parte del poder ejecutivo respalda a una organización (incluida una organización sin fines de lucro), producto, servicio o persona”, dice la directriz de la oficina.

Una portavoz de Trump defendió la publicación, que según ella mostró “apoyo personal” a la marca, y criticó a los medios y al “movimiento de cancelar cultura”.

“Ivanka está orgullosa de este negocio fuerte de propiedad hispana con profundas raíces en Estados Unidos y tiene todo el derecho de expresar su apoyo personal”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Carolina Hurley en un comunicado.

El exdirector de la Oficina de Ética del Gobierno Walter Shaub dice que sí, que “el tuit de Goya fue una violación de la ética”.

Shaub señaló en una serie de tuits el miércoles que a pesar del hecho de que las cuentas de Twitter e Instagram de Trump contienen descargos de responsabilidad que indican que son páginas de carácter personal, es “una mala idea incluir tu título en la biografía porque es un factor que pesa a favor de encontrar que sucedió una violación”. “Si, como hace Ivanka Trump, usas una cuenta de redes sociales personal para promocionar las actividades oficiales del Gobierno, ese es otro factor “, agregó.

“Si promocionas el producto de la compañía en una respuesta obvia a la reacción violenta que está enfrentando la empresa por las observaciones del director ejecutivo sobre tu padre-presidente, vinculas a sabiendas tu cuenta en la mente de las personas con tus actividades oficiales; creas la apariencia de una aprobación oficial”, explicó.

El experto en ética concluyó que hay una “fuerte apariencia” en esta situación de que Trump estaba respaldando el producto en su capacidad oficial y está claramente en violación de la regulación del mal uso de la posición.

Virginia Canter, la principal asesora de ética del grupo de vigilancia CREW, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, le dijo a CNN que la Oficina de Ética del Gobierno tiene la autoridad para supervisar las quejas sobre publicaciones como esta.

Si alguien presentara una queja sobre la publicación de Ivanka Trump, que recibió rápidas respuestas negativas de los críticos en las redes sociales, la oficina de ética enviaría una carta al funcionario de ética designado de la Casa Blanca solicitando una investigación y pidiéndole que considere acciones disciplinarias. La oficina del abogado de la Casa Blanca estaría involucrada en una investigación, que en última instancia consultaría con el jefe de gabinete y el presidente.

El empleado “puede ser encarcelado, multado, bajado de categoría o despedido por violar una disposición de ética”, pero es poco probable que eso le suceda a Trump, según la Oficina de Ética del Gobierno.

Canter dijo que es “altamente improbable” que el presidente, su padre, haga algo al respecto, pero señaló que sería un delito potencialmente incriminable en otra administración.

En última instancia, el jefe de Trump es el presidente, su padre. Y aunque esto no es una violación de la Ley Hatch —que tiene como objetivo evitar que el Gobierno federal afecte las elecciones o realice sus actividades de manera partidista—, las acciones previas de Trump con respecto a las violaciones en las disposiciones podrían mostrar cómo respondería si se descubre que su hija rompió esta regla. Hasta ahora en el Gobierno de Trump se ha encontrado que varios funcionarios violaron la Ley Hatch, pero la Casa Blanca prácticamente ha ignorado esos informes.

“La Sra. Trump ha recibido capacitación en ética. Ella lo sabe mejor. Pero lo hizo de todos modos porque a nadie en esta administración le importa la ética del gobierno”, dijo Shaub, y agregó que también es problemático porque “crea la apariencia de que el respaldo del gobierno está a la venta”. “Respalda al presidente y el gobierno respaldará tu producto”, explicó.

La publicación de Ivanka Trump sobre Goya llegó el mismo día en que fue criticada públicamente por promover una nueva campaña publicitaria llamada Find Something New (“Encuentra algo nuevo”).

La campaña, que tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses desempleados a encontrar nuevas carreras, fue criticada por su título, que puede interpretarse como un eslogan demasiado simplista para describir el colapso del desempleo que está afectando a millones de estadounidenses a medida que la pandemia global continúa devastando su salud física y financiera.

