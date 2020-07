Datos de hospitales sobre coronavirus ahora se enviarán directamente a la Casa Blanca en vez de ir a los CDC

Noticias

(CNN) — Los datos de los hospitales sobre pacientes con coronavirus ahora serán redirigidos a la administración Trump en lugar de ser enviados primero a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., confirmó este martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a CNN.

La medida podría hacer que los datos sean menos transparentes para el público en un momento en que la administración está minimizando la propagación de la pandemia y amenaza con socavar la confianza del público de que los datos médicos se presentan sin interferencias políticas.

Crédito: Octavio Jones/Getty Images

Michael Caputo, el subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento, confirmó el cambio que The New York Times informó por primera vez al principio del día, y dijo en un comunicado que “nuestro nuevo sistema de datos más rápido y completo es lo que nuestra nación necesita para derrotar al coronavirus, y los CDC, una división operativa del HHS, ciertamente participarán en esta respuesta simplificada de todo el gobierno. Simplemente ya no la controlarán”.

“La antigua operación de recolección de datos hospitalarios de los CDC alguna vez funcionó bien monitoreando la información hospitalaria en todo el país, pero hoy es un sistema inadecuado”, dijo Caputo en el comunicado.

El covid-19 es una ‘pandemia de proporciones históricas’, alerta Fauci, mientras aumentan los casos en el sur y el suroeste de EE.UU.

La responsabilidad de la Casa Blanca ante las guías de los CDC 2:37

The New York Times dijo que los hospitales comenzarán a informar los datos al HHS este miércoles, señalando también que la “base de datos que recibirá nueva información no está abierta al público, lo que podría afectar el trabajo de decenas de investigadores, modeladores y funcionarios de salud que confían en los datos de los CDC para hacer proyecciones y decisiones cruciales”.

El corresponsal médico jefe de CNN, Dr. Sanjay Gupta, dijo que el cambio “va a conducir a una mayor opacidad” sobre los datos de coronavirus.

“¿Qué lógica tiene esto, aparte de quitar los datos de los epidemiólogos que son los mejores del mundo para ver estos datos, darle sentido, traducirlos para las personas, en lugar de dárselos al HHS?”, dijo Gupta en el programa “New Day” de CNN este miércoles por la mañana.

El exdirector interino de los CDC, el Dr. Richard Besser, dijo el miércoles que cambiar la ruta de los datos de los hospitales es un “paso atrás” para la respuesta de coronavirus del país.

“Es otro ejemplo de que los CDC están siendo marginados. No solo los datos deberían llegar a los CDC, sino que los CDC deberían estar hablando con el público a través de los medios todos los días”, le dijo Besser a Gupta en una entrevista.

Le preocupaba que los datos que iban directamente al HHS pudieran “politizarse aún más, y eso es lo último que desea”.

“Una de las cosas buenas de que los CDC estén en Atlanta, es estar lejos de Washington, es que podemos evitar mucha presión política cuando uno está en DC”, dijo.

Besser pareció estar de acuerdo con Caputo en que los sistemas debían modernizarse, pero agregó, “la respuesta a esto no es pasar por alto los CDC; está trabajando para garantizar que el flujo vaya más rápido, asegurándose de que estén obteniendo los datos correctos”.

La Casa Blanca ataca a Fauci mientras surge un desastre tras las agresivas aperturas estatales

Tensión entre Donald Trump y Anthony Fauci 0:30

El gobierno Trump continúa lidiando con la pandemia de coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 136.000 estadounidenses, en movimientos que cada vez se consideran más políticos.

El martes, cuatro exdirectores de los CDC criticaron los esfuerzos de la administración para ignorar y politizar las pautas de la agencia en un mordaz artículo de opinión en The Washington Post.

Los cuatro exfuncionarios de los CDC advirtieron en contra de lo que llamaron una “acusación trágica” de los esfuerzos de los CDC mientras el presidente Donald Trump y los principales funcionarios del grupo de trabajo sobre coronavirus buscan reabrir las escuelas de la nación.

Trump ha dicho que “presionará” a los gobernadores para que vuelvan a abrir las escuelas, a pesar de los documentos internos de los CDC obtenidos por separado por The New York Times que advierten que la reapertura de las escuelas primarias y secundarias y universidades sería el “mayor riesgo” para la propagación del virus mortal.

“Desafortunadamente, la ciencia sólida está siendo desafiada con críticas partidistas, sembrando confusión y desconfianza en un momento en que el pueblo estadounidense necesita liderazgo, experiencia y claridad. Estos esfuerzos incluso han alimentado una reacción violenta contra los funcionarios de salud pública en todo el país: los servidores públicos han sido acosados, amenazados y obligados a renunciar cuando más los necesitamos. Esto es desmesurado y peligroso”, escribieron los exfuncionarios de los CDC.

Además agregaron que los expertos en salud pública “Enfrentan a dos oponentes: covid-19, pero también líderes políticos y otros que intentan socavar” los CDC.

— Betsy Klein, Michael Nedelman y Veronica Stracqualursi de CNN contribuyeron a este informe.