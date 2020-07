Apple: dueños de iPhones antiguos pueden presentar reclamos como parte de un acuerdo sobre desaceleración de los teléfonos

Noticias

San Francisco (CNN Business) — Los clientes de Apple que compraron ciertos modelos de iPhone anteriores ahora pueden presentar reclamos por alrededor de US$ 25 por dispositivo como parte de un acuerdo de la compañía en relación con una demanda colectiva que le acusaba de ralentizar los teléfonos más antiguos.

El acuerdo, anunciado en marzo, se aplica a los clientes que compraron los modelos del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus o SE antes del 21 de diciembre de 2017 y experimentaron problemas de rendimiento, según un sitio web creado para usuarios para enviar reclamos.

Apple pagará “por dispositivo elegible”, dice el acuerdo, lo que significa que los propietarios de múltiples iPhones afectados pueden presentar múltiples reclamos.

Los usuarios afectados deben presentar un reclamo en línea o por correo antes del 6 de octubre para ser elegibles para un pago. Una denuncia judicial en marzo dice que la cantidad que reciba cada usuario podría aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de reclamos que se presenten, así como de los honorarios y gastos legales adicionales aprobados por el tribunal.

Apple acordó pagar hasta US$ 500 millones como parte del acuerdo de conciliación a principios de este año y culminó con ello una batalla legal de un año en la que trató de atenuar una reacción global contra sus prácticas.

La compañía admitió en diciembre de 2017 que utilizaba actualizaciones de software para ralentizar los iPhone más antiguos. Clientes molestos y analistas tecnológicos habían señalado previamente que las actualizaciones estaban causando una disminución del rendimiento. Algunos sugirieron que Apple lo hizo para obligar a los usuarios a cambiar al último modelo de iPhone, pero la compañía dijo que su objetivo era abordar problemas con baterías de iones de litio más antiguas que harían que los teléfonos se apagaran repentinamente para proteger sus componentes.

Apple luego se disculpó y ofreció reemplazos de batería a sus clientes por US$ 79, que luego redujo a US$ 29. El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, admitió un año después que los ingresos de la compañía se vieron afectados en parte por “una reducción significativa de los precios de los reemplazos de baterías del iPhone”.

El acuerdo aún está sujeto a una aprobación final, con una audiencia programada para el 4 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San José, California.

“Los pagos se realizarán si el tribunal aprueba el acuerdo y después de que se resuelvan las apelaciones”, según un aviso en el sitio web de reclamos.